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Новости Политика Украины
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Кличко (4510) обыск (1844) отставка (3094) паспорт (1134) Польша (7457) субсидия (620) украинцы (3732) Петрашко (84) крымские татары (2689) Степанов Максим (2061) Криклий (323) Тищенко Николай (287)

Главные новости 18 мая: отставка трех министров, обыски у соседей Кличко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 18 мая: отставка трех министров, обыски у соседей Кличко

Министров Степанова, Петрашко и Криклия отправили в отставку, к соседям Кличко пришли с обыском, Украина скорбит о жертвах депортации крымских татар, - главные новости 18 мая.

Отставка министров

Верховная Рада отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова. Первые двое были уволены по собственному желанию, в то время как главу Минздрава отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Кандидаты на их должности (Любченко, Кубраков и Ляшко) уже утверждены на заседании "слуг народа". Глава фракции СН Давид Арахамия уверен, что до осени перестановок в Кабмине не будет.

Обыски у Кличко

Утром у дома в центре Киева, в котором живет мэр столицы Виталий Кличко, заметили вооруженных правоохранителей. Градоначальник рассказал журналистам, что был на тренировке, когда ему сообщили, что в двери его квартиры ломятся. Потом, по словам Кличко, силовики испугались и пошли к его соседям этажом или двумя ниже. В качестве доказательств - опубликовал видео с камеры наблюдения в подъезде.

В СБУ пояснили, что действительно проводили обыск, вот только к мэру столицы он отношения не имеет. Спецслужбы расследует дело о фальсификации нефтепродуктов. По данным следствия, офис дельцов находится том же подъезде, что и квартира Кличко.

Тищенко говорит, что продал "Велюр"

Скандальный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявляет, что продал все свои рестораны, в том числе "Велюр", еще когда только пошел в политику. "Я сегодня де-факто и де-юре к этим ресторанам не имею никакого отношения. Другое дело, что мое лицо является брендом, который связан с этими предприятиями", - утверждает парламентарий.

Субсидии теперь выплачивают только наличными

Нововведение вступает в силу с мая, это — финальный этап монетизации субсидий. Перемены коснутся только тех 5% получателей госпомощи, кому ее перечисляли на карточку "Ощадбанка".

Украина вспоминает жертв депортации крымских татар

Акция памяти жертв депортации крымских татар состоялась на Майдане.

Президент Зеленский обратился к оккупантам: "И весело, с музыкой справим поминки/По вашим указам, по вашим дубинкам…" - зачитал он стихотворение крымскотатарской поэтессы Лили Буджуровой, написанное более 30 лет назад. Также глава государства внес в парламент проект закона о коренных народах.

265 тыс. украинцев получили вид на жительство в Польше

Украинцы составляют чуть больше половины иностранцев, получивших вид на жительство в Польше. Только за последние 3 месяца наши соотечественники получили более 20 тыс. видов на жительство в Польше.

Женщина выбросила паспорта, когда ее с детьми не выпустили из страны на отдых

Жительница Харькова выложила в сеть ролик, на котором возмущается, что ее с детьми не выпустили их страны на отдых в Турцию. "Украина, спасибо, и иди-ка ты в жопу. Пошла ты в жопу", - говорит на видео маленькая девочка. И женщина, и ее дети демонстративно выбросили свои паспорта.

В Госпогранслужбе пояснили, что выпустить женщину не имели права: у нее не было разрешения отца детей на то, чтобы вывезти их за границу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+1
Прийти з обшуком до боксера-чемпіона - то таке.
А от потім зкохатися звідти... то вже складніше... )))
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18.05.2021 22:08
+1
Целый день акцентируется на том, что обыск у соседей Кличко.
Не повезло Кличко с соседями. Главные новости 18 мая: отставка трех министров, обыски у соседей Кличко - Цензор.НЕТ 1169
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18.05.2021 22:22
+1
Там все квартиры принадлежат Кличко.. Головні новини 18 травня: відставка трьох міністрів, обшуки у сусідів Кличка - Цензор.НЕТ 2138
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18.05.2021 22:41
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Прийти з обшуком до боксера-чемпіона - то таке.
А от потім зкохатися звідти... то вже складніше... )))
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18.05.2021 22:08 Ответить
Так обыск у чемпиона был?
Или у соседей?
А впрочем, какая разница. Главные новости 18 мая: отставка трех министров, обыски у соседей Кличко - Цензор.НЕТ 6810
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18.05.2021 22:23 Ответить
А Кличко не "ровно по жизни" ходит?
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18.05.2021 22:09 Ответить
Байден відмовиться від санкцій проти оператора "Північного потоку-2"
_Байден - трепло и ничтожество.
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18.05.2021 22:09 Ответить
Целый день акцентируется на том, что обыск у соседей Кличко.
Не повезло Кличко с соседями. Главные новости 18 мая: отставка трех министров, обыски у соседей Кличко - Цензор.НЕТ 1169
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18.05.2021 22:22 Ответить
Похоже, там целое гадюшное кубло!... Головні новини 18 травня: відставка трьох міністрів, обшуки у сусідів Кличка - Цензор.НЕТ 6771
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18.05.2021 22:35 Ответить
-- Тук-тук!
-- Кто там?
-- СБУ с обыском к гражданину Кличко!
-- А он этажом выше живёт...
-- Его нет дома. Вас обыщем -- открывайте!
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18.05.2021 22:26 Ответить
З ким родичаються брати Кличко...
Главные новости 18 мая: отставка трех министров, обыски у соседей Кличко - Цензор.НЕТ 8802

Марченко підтвердила, що хрестила з Володимиром Кличком доньку Шуфрича
https://tsn.ua/glamur/marchenko-pidtverdila-scho-hrestila-z-volodimirom-klichkom-donku-shufricha-943838.html
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18.05.2021 22:33 Ответить
Блин....
Так чего ж тогда обыск у соседей? Головні новини 18 травня: відставка трьох міністрів, обшуки у сусідів Кличка - Цензор.НЕТ 8460
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18.05.2021 22:39 Ответить
а кто соседи у боксёра? сантехники, швеи, бухгалтера, маляры-штукатуры и другой рабочий люд?...это тот случай когда трудно промахнуться, куда ни приди везде в цель))
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19.05.2021 07:31 Ответить
Там все квартиры принадлежат Кличко.. Головні новини 18 травня: відставка трьох міністрів, обшуки у сусідів Кличка - Цензор.НЕТ 2138
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18.05.2021 22:41 Ответить
Мне интересно,а почему мадам,надругавшаяся над паспортом и символамт Украины еще не в суде?Неужели хотябы "хулиганку" ей впаять нельзя? Ау,правоохоронцы?Все ушли двери к Кличку ломать...
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19.05.2021 08:14 Ответить
 
 