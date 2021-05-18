Главные новости 18 мая: отставка трех министров, обыски у соседей Кличко

Министров Степанова, Петрашко и Криклия отправили в отставку, к соседям Кличко пришли с обыском, Украина скорбит о жертвах депортации крымских татар, - главные новости 18 мая.

Отставка министров

Верховная Рада отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова. Первые двое были уволены по собственному желанию, в то время как главу Минздрава отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Кандидаты на их должности (Любченко, Кубраков и Ляшко) уже утверждены на заседании "слуг народа". Глава фракции СН Давид Арахамия уверен, что до осени перестановок в Кабмине не будет.

Обыски у Кличко

Утром у дома в центре Киева, в котором живет мэр столицы Виталий Кличко, заметили вооруженных правоохранителей. Градоначальник рассказал журналистам, что был на тренировке, когда ему сообщили, что в двери его квартиры ломятся. Потом, по словам Кличко, силовики испугались и пошли к его соседям этажом или двумя ниже. В качестве доказательств - опубликовал видео с камеры наблюдения в подъезде.

В СБУ пояснили, что действительно проводили обыск, вот только к мэру столицы он отношения не имеет. Спецслужбы расследует дело о фальсификации нефтепродуктов. По данным следствия, офис дельцов находится том же подъезде, что и квартира Кличко.

Тищенко говорит, что продал "Велюр"

Скандальный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявляет, что продал все свои рестораны, в том числе "Велюр", еще когда только пошел в политику. "Я сегодня де-факто и де-юре к этим ресторанам не имею никакого отношения. Другое дело, что мое лицо является брендом, который связан с этими предприятиями", - утверждает парламентарий.

Субсидии теперь выплачивают только наличными

Нововведение вступает в силу с мая, это — финальный этап монетизации субсидий. Перемены коснутся только тех 5% получателей госпомощи, кому ее перечисляли на карточку "Ощадбанка".

Украина вспоминает жертв депортации крымских татар

Акция памяти жертв депортации крымских татар состоялась на Майдане.

Президент Зеленский обратился к оккупантам: "И весело, с музыкой справим поминки/По вашим указам, по вашим дубинкам…" - зачитал он стихотворение крымскотатарской поэтессы Лили Буджуровой, написанное более 30 лет назад. Также глава государства внес в парламент проект закона о коренных народах.

265 тыс. украинцев получили вид на жительство в Польше

Украинцы составляют чуть больше половины иностранцев, получивших вид на жительство в Польше. Только за последние 3 месяца наши соотечественники получили более 20 тыс. видов на жительство в Польше.

Женщина выбросила паспорта, когда ее с детьми не выпустили из страны на отдых

Жительница Харькова выложила в сеть ролик, на котором возмущается, что ее с детьми не выпустили их страны на отдых в Турцию. "Украина, спасибо, и иди-ка ты в жопу. Пошла ты в жопу", - говорит на видео маленькая девочка. И женщина, и ее дети демонстративно выбросили свои паспорта.

В Госпогранслужбе пояснили, что выпустить женщину не имели права: у нее не было разрешения отца детей на то, чтобы вывезти их за границу.