Головні новини 18 травня: відставка трьох міністрів, обшуки у сусідів Кличка

Міністрів Степанова, Петрашка і Криклія відправили у відставку, до сусідів Кличка прийшли з обшуком, Україна в жалобі по жертвах депортації кримських татар, - головні новини 18 травня.

Відставка міністрів

Верховна Рада відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Перші двоє були звільнені за власним бажанням, тоді як главу МОЗ відправили у відставку за поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Кандидати на їх посади (Любченко, Кубраков і Ляшко) вже затверджені на засіданні "слуг народу". Глава фракції СН Давид Арахамія впевнений, що до осені перестановок у Кабміні не буде.

Обшуки у Кличка

Вранці біля будинку в центрі Києва, в якому живе мер столиці Віталій Кличко, помітили озброєних правоохоронців. Градоначальник розповів журналістам, що був на тренуванні, коли йому повідомили, що у двері його квартири ломляться. Потім, за словами Кличка, силовики злякалися і пішли до його сусідів поверхом чи двома нижче. Як докази - опублікував відео з камери спостереження у під'їзді.

В СБУ пояснили, що справді проводили обшук, от тільки до мера столиці він стосунку не має. Спецслужба розслідує справу про фальсифікацію нафтопродуктів. За даними слідства, офіс ділків міститься у тому ж під'їзді, що й квартира Кличка.

Тищенко каже, що продав "Велюр"

Скандальний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявляє, що продав усі свої ресторани, зокрема "Велюр", ще коли тільки пішов у політику. "Я сьогодні де-факто і де-юре до цих ресторанів не маю ніякого стосунку. Інша справа, що моє обличчя є брендом, який пов'язаний із цими підприємствами", - стверджує парламентарій.

Субсидії тепер виплачують тільки готівкою

Нововведення набирає чинності з травня, це - фінальний етап монетизації субсидій. Зміни торкнуться лише тих 5% одержувачів держдопомоги, кому її перераховували на картку "Ощадбанку".

Україна згадує жертв депортації кримських татар

Акція пам'яті жертв депортації кримських татар відбулася на Майдані.

Президент Зеленський звернувся до окупантів: "И весело, с музыкой справим поминки \ По вашим указам, по вашим дубинкам..." - зачитав він вірш кримськотатарської поетеси Лілі Буджурової, написаний понад 30 років тому. Також глава держави вніс до парламенту проєкт закону про корінні народи.

265 тис. українців отримали посвідку на проживання в Польщі

Українці становлять трохи більше половини іноземців, які отримали посвідку на проживання в Польщі. Тільки за останні 3 місяці наші співвітчизники отримали понад 20 тис. посвідок на проживання в Польщі.

Жінка викинула паспорти, коли її з дітьми не випустили з країни на відпочинок

Мешканка Харкова виклала в мережу ролик, на якому обурюється, що її з дітьми не випустили з країни на відпочинок до Туреччини. "Україна, спасибі, і йди-но ти в жопу. Пішла ти в жопу", - говорить на відео маленька дівчинка. І жінка, і її діти демонстративно викинули свої паспорти.

У Держприкордонслужбі пояснили, що випустити жінку не мали права: у неї не було дозволу батька дітей на те, щоб вивезти їх за кордон.