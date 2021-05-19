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Новини Політика України
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Кличко (2810) обшук (1341) відставка (1203) паспорт (875) Польща (5136) субсидія (464) українці (2379) Петрашко (82) кримські татари (1969) Степанов Максим (2015) Криклій (310) Тищенко Микола (290)

Головні новини 18 травня: відставка трьох міністрів, обшуки у сусідів Кличка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 18 травня: відставка трьох міністрів, обшуки у сусідів Кличка

Міністрів Степанова, Петрашка і Криклія відправили у відставку, до сусідів Кличка прийшли з обшуком, Україна в жалобі по жертвах депортації кримських татар, - головні новини 18 травня.

Відставка міністрів

Верховна Рада відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Перші двоє були звільнені за власним бажанням, тоді як главу МОЗ відправили у відставку за поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Кандидати на їх посади (Любченко, Кубраков і Ляшко) вже затверджені на засіданні "слуг народу". Глава фракції СН Давид Арахамія впевнений, що до осені перестановок у Кабміні не буде.

Обшуки у Кличка

Вранці біля будинку в центрі Києва, в якому живе мер столиці Віталій Кличко, помітили озброєних правоохоронців. Градоначальник розповів журналістам, що був на тренуванні, коли йому повідомили, що у двері його квартири ломляться. Потім, за словами Кличка, силовики злякалися і пішли до його сусідів поверхом чи двома нижче. Як докази - опублікував відео з камери спостереження у під'їзді.

В СБУ пояснили, що справді проводили обшук, от тільки до мера столиці він стосунку не має. Спецслужба розслідує справу про фальсифікацію нафтопродуктів. За даними слідства, офіс ділків міститься у тому ж під'їзді, що й квартира Кличка.

Тищенко каже, що продав "Велюр"

Скандальний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявляє, що продав усі свої ресторани, зокрема "Велюр", ще коли тільки пішов у політику. "Я сьогодні де-факто і де-юре до цих ресторанів не маю ніякого стосунку. Інша справа, що моє обличчя є брендом, який пов'язаний із цими підприємствами", - стверджує парламентарій.

Субсидії тепер виплачують тільки готівкою

Нововведення набирає чинності з травня, це - фінальний етап монетизації субсидій. Зміни торкнуться лише тих 5% одержувачів держдопомоги, кому її перераховували на картку "Ощадбанку".

Україна згадує жертв депортації кримських татар

Акція пам'яті жертв депортації кримських татар відбулася на Майдані.

Президент Зеленський звернувся до окупантів: "И весело, с музыкой справим поминки \ По вашим указам, по вашим дубинкам..." - зачитав він вірш кримськотатарської поетеси Лілі Буджурової, написаний понад 30 років тому. Також глава держави вніс до парламенту проєкт закону про корінні народи.

265 тис. українців отримали посвідку на проживання в Польщі

Українці становлять трохи більше половини іноземців, які отримали посвідку на проживання в Польщі. Тільки за останні 3 місяці наші співвітчизники отримали понад 20 тис. посвідок на проживання в Польщі.

Жінка викинула паспорти, коли її з дітьми не випустили з країни на відпочинок

Мешканка Харкова виклала в мережу ролик, на якому обурюється, що її з дітьми не випустили з країни на відпочинок до Туреччини. "Україна, спасибі, і йди-но ти в жопу. Пішла ти в жопу", - говорить на відео маленька дівчинка. І жінка, і її діти демонстративно викинули свої паспорти.

У Держприкордонслужбі пояснили, що випустити жінку не мали права: у неї не було дозволу батька дітей на те, щоб вивезти їх за кордон.
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Топ коментарі
+1
Прийти з обшуком до боксера-чемпіона - то таке.
А от потім зкохатися звідти... то вже складніше... )))
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18.05.2021 22:08
+1
Целый день акцентируется на том, что обыск у соседей Кличко.
Не повезло Кличко с соседями. Главные новости 18 мая: отставка трех министров, обыски у соседей Кличко - Цензор.НЕТ 1169
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18.05.2021 22:22
+1
Там все квартиры принадлежат Кличко.. Головні новини 18 травня: відставка трьох міністрів, обшуки у сусідів Кличка - Цензор.НЕТ 2138
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18.05.2021 22:41
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Прийти з обшуком до боксера-чемпіона - то таке.
А от потім зкохатися звідти... то вже складніше... )))
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18.05.2021 22:08 Відповісти
Так обыск у чемпиона был?
Или у соседей?
А впрочем, какая разница. Главные новости 18 мая: отставка трех министров, обыски у соседей Кличко - Цензор.НЕТ 6810
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18.05.2021 22:23 Відповісти
А Кличко не "ровно по жизни" ходит?
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18.05.2021 22:09 Відповісти
Байден відмовиться від санкцій проти оператора "Північного потоку-2"
_Байден - трепло и ничтожество.
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18.05.2021 22:09 Відповісти
Целый день акцентируется на том, что обыск у соседей Кличко.
Не повезло Кличко с соседями. Главные новости 18 мая: отставка трех министров, обыски у соседей Кличко - Цензор.НЕТ 1169
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18.05.2021 22:22 Відповісти
Похоже, там целое гадюшное кубло!... Головні новини 18 травня: відставка трьох міністрів, обшуки у сусідів Кличка - Цензор.НЕТ 6771
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18.05.2021 22:35 Відповісти
-- Тук-тук!
-- Кто там?
-- СБУ с обыском к гражданину Кличко!
-- А он этажом выше живёт...
-- Его нет дома. Вас обыщем -- открывайте!
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18.05.2021 22:26 Відповісти
З ким родичаються брати Кличко...
Главные новости 18 мая: отставка трех министров, обыски у соседей Кличко - Цензор.НЕТ 8802

Марченко підтвердила, що хрестила з Володимиром Кличком доньку Шуфрича
https://tsn.ua/glamur/marchenko-pidtverdila-scho-hrestila-z-volodimirom-klichkom-donku-shufricha-943838.html
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18.05.2021 22:33 Відповісти
Блин....
Так чего ж тогда обыск у соседей? Головні новини 18 травня: відставка трьох міністрів, обшуки у сусідів Кличка - Цензор.НЕТ 8460
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18.05.2021 22:39 Відповісти
а кто соседи у боксёра? сантехники, швеи, бухгалтера, маляры-штукатуры и другой рабочий люд?...это тот случай когда трудно промахнуться, куда ни приди везде в цель))
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19.05.2021 07:31 Відповісти
Там все квартиры принадлежат Кличко.. Головні новини 18 травня: відставка трьох міністрів, обшуки у сусідів Кличка - Цензор.НЕТ 2138
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18.05.2021 22:41 Відповісти
Мне интересно,а почему мадам,надругавшаяся над паспортом и символамт Украины еще не в суде?Неужели хотябы "хулиганку" ей впаять нельзя? Ау,правоохоронцы?Все ушли двери к Кличку ломать...
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19.05.2021 08:14 Відповісти
 
 