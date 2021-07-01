Главные новости 1 июля: закон об олигархах, обострение на Донбассе
Рада приняла в первом чтении закон об олигархах, Путин разрешил россиянам блокировать Керченский пролив, в Украине заработал рынок земли, - главные новости 1 июля.
Обострение на Донбассе
Оккупанты с начала суток обстреливали позиции ВСУ 17 раз. Ранен защитник Украины. Стреляли в направлении Авдеевки- там повреждены жилые дома.
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что обострение может быть признаком подготовки оккупантов к наступлению на один из наших опорных пунктов.
Путин разрешил блокировать Керченский пролив
Он подписал закон, разрешающий Росгвардии "блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения". Речь идет в том числе и об акватории Керченского пролива.
Зеленский рассказал о сине-желтом флаге над Госдумой РФ
Президент так прокомментировал слова Путина о том, что украинцы и россияне и украинцы - "один народ": "Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг".
Закон об олигархах
Рада поддержала в первом чтении закон об олигархах. "За" - 275 голосов.
Глава фракции "СН" Арахамия говорит, что оппозиция уже сейчас грозится подать ко второму чтению "тысячи поправок". Если это произойдет, "слуги" применят спецпроцедуру, чтобы принять законопроект во втором чтении как можно скорее. Второе чтение может состояться либо в июле, если работ Рады продлят, либо уже в сентябре.
Рынок земли
С сегодняшнего дня в Украине можно продавать и покупать землю. Участвовать в купле-продаже не могут иностранцы и лица, находящиеся под санкциями.
В знак протеста против запуска рынка земли на "слугу народа" Никиту Потураева напала в парламенте блогер Ирма Крат.
Тупицкий судится за зарплату
Бывший глава Конституционного суда пытается отсудить у государства более 900 тыс. грн. Это зарплата, которую он мог бы получить с апреля по август 2020 года.
Мендель написала книгу
Экс-пресс-секретарь президента обещает, что ее произведение расскажет о политике и о самоидентификации украинцев. Книга выйдет уже в июле. Название пока не разглашают. Мендель говорит только, что оно совпадает с "очень известным афоризмом в современной политике".
В Украине появился свой Нью-Йорк
Так теперь называется бывший поселок Новогородское на Донетчине. Это - историческое название поселка. Посольство США поздравило жителей украинского Нью-Йорка с переименованием. "Мы большие поклонники вашего нового/старого названия!" - подчеркнули дипломаты.
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3619252.html#cutid1 Та Нацбанк розвалюється! І гривня - скоро ...
https://biz.censor.net/tag/1897/nbu/news/page/1
По официальным данным всего вакцинаций: 1 599 348 (из которых повторно 204 038).
Крупная партия китайской вакцины, объемом 500 тысяч доз имеет срок годности до 01.07.2021 г.).
Через месяц в стране не будет фактически вакцин и общий уровень вакцинации составит 7-10% населения. Это полный провал.
Ну, чемпіони з провалу... "акакаяразніца"?
Отже, "5600" прийнято.
Після пограбування державних підприємств, державного бюджету, антиковідного фонду та місцевих бюджетів - черга прийшла до всіх українців, без винятку.
1. 18% ПДФО на продаж житла вторинного ринку - здорожчає житло.
2. Запроваждення для власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення мінімальне податкове зобов'язання з 1 га - здорожчають продукти.
3. Надання права контролюючим органам стягувати податковий борг за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках боржника БЕЗ РІШЕННЯ СУДУ - бізнес втече з України, не тільки інвестор.
Збільшення рентних ставок зокрема для колективного Ахметова?
Він переживе, повірте.
І знайде як компенсувати ці втрати, теж повірте - просто побачите ціни на комуналку.
Так, 90%+ українців поки не усвідомлюють наслідків для себе, і тим більше не усвідомлять, що це прямий наслідок їхнього вибору - але економічний геноцид триватиме аж до чергового соціального колапсу.
Це буде захоплююче видовище.
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Такое ощущение, что эти идиоты голосуют за законы не понимая, что они и их заденут. Но у меня ощущение, что с этого закона начнётся прозревание многих сограждан. А пока продолжаем пробивать дно. В супер турбо-режиме. https://spektrnews.in.ua/news/a-vot-eto-uzhe-katastrofa-dlya-biznesa-i-mnogih-grazhdan---borislav-bereza/117491 Борислав Береза