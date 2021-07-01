Головні новини 1 липня: закон про олігархів, загострення на Донбасі

Рада прийняла в першому читанні закон про олігархів, Путін дозволив росіянам блокувати Керченську протоку, в Україні запрацював ринок землі, - головні новини 1 липня.

Загострення на Донбасі

Окупанти від початку доби обстрілювали позиції ЗСУ 17 разів. Поранено захисника України. Стріляли в напрямку Авдіївки - там пошкоджено житлові будинки.

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що загострення може бути ознакою підготовки окупантів до наступу на один із наших опорних пунктів.

Путін дозволив блокувати Керченську протоку

Він підписав закон, що дозволяє Росгвардії "блокувати території та акваторії охоронюваних об'єктів для припинення спроб незаконного проникнення". Йдеться зокрема і про акваторію Керченської протоки.

Зеленський розповів про синьо-жовтий прапор над Держдумою РФ

Президент так прокоментував слова Путіна про те, що українці і росіяни - "один народ": "Були б українці і росіяни один народ, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор".

Закон про олігархів

Рада підтримала в першому читанні закон про олігархів. "За" - 275 голосів.

Глава фракції "СН" Арахамія каже, що опозиція вже зараз погрожує подати до другого читання "тисячі поправок". Якщо це станеться, "слуги" застосують спецпроцедуру, щоб ухвалити законопроєкт у другому читанні як можна швидше. Друге читання може відбутися або в липні, якщо роботу Ради продовжать, або вже у вересні.

Ринок землі

Від нинішнього дня в Україні можна продавати і купувати землю. Брати участь у купівлі-продажу не можуть іноземці та особи, що перебувають під санкціями.

На знак протесту проти запуску ринку землі на "слугу народу" Микиту Потураєва напала в парламенті блогерка Ірма Крат.

Тупицький судиться за зарплату

Колишній глава Конституційного суду намагається відсудити у держави понад 900 тис. грн. Це зарплата, яку він міг би отримати з квітня по серпень 2020 року.

Мендель написала книгу

Експрессекретарка президента обіцяє, що її твір розповість про політику і про самоідентифікацію українців. Книга вийде вже в липні. Назву поки не розголошують. Мендель говорить тільки, що вона збігається з "дуже відомим афоризмом у сучасній політиці".

В Україні з'явився свій Нью-Йорк

Так тепер називається колишнє селище Новгородське на Донеччині. Це - історична назва селища. Посольство США привітало жителів українського Нью-Йорка з перейменуванням. "Ми великі шанувальники вашої нової/старої назви!" - підкреслили дипломати.