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Главные новости 6 августа: дело "Нацкорпуса", украинская делегация в США

Главные новости 6 августа: дело

СБУ публикует доказательства по делу "Нацкорпуса", а сторонники организации пикетируют суд, Яна Дугарь говорит, что за ней следят, Ермак и Кулеба налаживают связи в Вашингтоне - главные новости Украины и мира 6 августа.

Дело "Нацкорпуса"

Суд целый день избирает меру пресечения 7 харьковским активистам "Нацкорпуса", которые, по версии следствия, вымогали деньги у оказывающих ритуальные услуги бизнесменов. Пока меру пресечения избрали только двоим - их отправили в СИЗО на 60 дней. Здание суда пикетировали активисты "Нацкорпуса". СБУ тем временем опубликовала видео, доказывающее причастность членов "Нацкорпуса" к вымогательствам. А Цензор.НЕТ опубликовал текст предъявленных им обвинений.

Следствие по делу Чауса завершили

И еще одно разоблачающее видео: САП опубликовала кадры того, как экс-судья договаривается о взятке. Расследование завершено, показания по этому делу Чаус давать отказался.

Принятое судом накануне решение о домашнем аресте Чауса собираются обжаловать и его защита, и сторона обвинения.

Дугарь заявляет о слежке

По словам подозреваемой по делу Шеремета, ее пытаются запугать: под домом ходят чужие, а на телефон приходят видеосообщения о том, как за ней следят. "Поэтому хочу сделать заявление! У меня нет депрессии! Нет мыслей о самоубийстве - я люблю жизнь, и есть большие планы на будущее! Психологическое состояние - в норме!" - написала она.

Ермак и Кулеба в Штатах

Высшие украинские чиновники готовят визит президента в Вашингтон. Они встретились с госсекретарем США Блинкеном и обсудили в Конгрессе США угрозы "Северного потока-2". "Ни на одной встрече не было ничего, связанного с "токсичностью" Украины", - уверяет Кулеба.

Креминь призвал тех, кого не устраивает язык, отправиться в другие страны

"Кого не устраивает наличие Уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает украинское государство, - сформулируйте это все перед своей отправкой в ​​другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно", - заявил Уполномоченный.

Плюс одна бронзовая медаль

Каратист Станислав Горуна завоевал в Токио бронзовую медаль. Министерство молодежи и спорта рассказало, что призеров наградят: за "золото" спортсмены получат $125 тыс. грн, за "серебро" - $80 тыс., а за "бронзу" - 55 тыс.

Автор: 

Олимпиада (1136) Кулеба Дмитрий (2880) Чаус Николай (330) Национальный корпус (393) Ермак Андрей (1259) Дугарь Яна (126) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+7
Главные новости 6 августа: дело "Нацкорпуса", украинская делегация в США - Цензор.НЕТ 5654
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06.08.2021 22:25
+3
Украинскую делегацию возглавил Андрей Елдак. А значит руский шпион позывной "Козырь" поехал позорить Украину
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06.08.2021 22:18
+3
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06.08.2021 22:28
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Может быть, я что-то и пропустил сегодня, но 6 августа- главный день в истории 2МВ.
В этот день в 1945-м американцы сделали из японского народа союзника, а не противника.
Как именно- да так, как надо сейчас и парашу сделать им на тысячелетия...
Главные новости 6 августа: дело "Нацкорпуса", украинская делегация в США - Цензор.НЕТ 4622
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06.08.2021 22:18 Ответить
У епонцев не было ЯО. У кацапов есть. Хоть оно и не боеспособное и долететь может максимум до Воронежа, но все же... не тот рассклад
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06.08.2021 22:23 Ответить
В этом главная ошибка США начиная с 1945-го. Ещё тогда надо было Мацквабад со всякими Арзамасами стереть ЯО с лица Земли. Теперь всё равно это сделать придётся, но гораздо большей кровью.
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06.08.2021 22:26 Ответить
Сколько же здесь развелось парашного говна, судя по спамщикам.
Или зелёного? А какая разница?
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07.08.2021 06:17 Ответить
Тепер омериканцям положено потужно каятися на колінах перед японцями за те, що японці напали на Перл-Харбор.
Як приклад толєрантного сцяння промежи очі,- https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%20%2F%20The%20Terror%20%2F%20%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%3A%202 другий сезон серіалу "Терор".
Маємо черговий приклад запеклого хвемінізЬму і толерантізЬму під маскою звичайного триллєра. Омерика виселяє бідних японців у омериканцькі концтабори під час 2 Св. війни. Але й туди пробирається якась японська містична хєровіна.

Головні новини 6 серпня: справа "Нацкорпусу", українська делегація в США - Цензор.НЕТ 8624
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06.08.2021 22:59 Ответить
Украинскую делегацию возглавил Андрей Елдак. А значит руский шпион позывной "Козырь" поехал позорить Украину
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06.08.2021 22:18 Ответить
Да поймите же Вы наконец-то,украинское правительство уже никто не воспринимает в серез и никто с ним не хочет иметь дела чтобы не позорится в отношениях с убогими шутами.Но это не значит что мировое сообщество бросило на произвол украинский народ.Правительства приходят и уходят а мы остаемся,и теперь все зависит от нас и от меня в том числе.
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06.08.2021 22:56 Ответить
Главные новости 6 августа: дело "Нацкорпуса", украинская делегация в США - Цензор.НЕТ 5654
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06.08.2021 22:25 Ответить
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06.08.2021 22:28 Ответить
а шо дєлать Друзяко! Шо дєлать!
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06.08.2021 22:30 Ответить
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06.08.2021 22:45 Ответить
Надеюсь Корпус пойдет по стопам Муссолини, и больше не будет играть в "демократию". Народу нужна стальная рука, что наведет порядок внутри страны и выбьет зубы московскому медведю-шатуну за её пределами. Достали импотенты и извращенцы у власти, может у ультраправых получится построить украинскую мечту, раз коммунисты и либералы с демократами завели нас в пропасть?
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06.08.2021 22:28 Ответить
Корпус пойдет лесом

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1105529.msg25599645#msg25599645 Тут слили видео про Боцмана
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1105529.0
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06.08.2021 22:43 Ответить
Корпус и лесом пойдет, и лугами, и терриконами, и полями, и карпатами, короче всюду должен подняться рунический тризуб.
Как грится, "винтовка - рождает власть" [когда иные способы закрыты]
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06.08.2021 22:55 Ответить
В 1917 році вже народжувала. Що з цього вийшло всім відомо.
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06.08.2021 23:00 Ответить
Але все одно краще ніж олігархат та ліберальні забавки із привілеями збоченцям (привіт #5488)
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07.08.2021 11:57 Ответить
Ви нєтолєрантний ксєнофобЪ.
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07.08.2021 12:22 Ответить
винтовка - рождает власть

**********
Ви вказали відому цитату товаріщя Мао Цзе Дуна.
Да здравствуют кітаєтоваріщі! Да здравствуєт міровая кітаєрєволюція!

Головні новини 6 серпня: справа "Нацкорпусу", українська делегація в США - Цензор.НЕТ 8546
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06.08.2021 23:15 Ответить
А вот еще цитата - "і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь".
Или - "учится надо и у врагов".
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07.08.2021 11:56 Ответить
Агент Козирь виник нізвідки і піде в нікуди.
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06.08.2021 22:34 Ответить
законопроект в раде от зеленых петухов
Головні новини 6 серпня: справа "Нацкорпусу", українська делегація в США - Цензор.НЕТ 4049
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06.08.2021 23:23 Ответить
https://biz.censor.net/news/3281295/kabmin_gotovit_zakonoproekt_o_vvedenii_kontrolya_za_rashodami_grajdan_getmantsev
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06.08.2021 23:32 Ответить
таки да. В них козирний представник у Вашингтоні. А то Україна 28 років грала в політику без козирів. А зараз і на роялі і з козирем в руці. І з попугаями і попугаівками. І навіть на банковій висадили тропічний сад
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07.08.2021 09:20 Ответить
 
 