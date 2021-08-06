Главные новости 6 августа: дело "Нацкорпуса", украинская делегация в США

СБУ публикует доказательства по делу "Нацкорпуса", а сторонники организации пикетируют суд, Яна Дугарь говорит, что за ней следят, Ермак и Кулеба налаживают связи в Вашингтоне - главные новости Украины и мира 6 августа.

Дело "Нацкорпуса"

Суд целый день избирает меру пресечения 7 харьковским активистам "Нацкорпуса", которые, по версии следствия, вымогали деньги у оказывающих ритуальные услуги бизнесменов. Пока меру пресечения избрали только двоим - их отправили в СИЗО на 60 дней. Здание суда пикетировали активисты "Нацкорпуса". СБУ тем временем опубликовала видео, доказывающее причастность членов "Нацкорпуса" к вымогательствам. А Цензор.НЕТ опубликовал текст предъявленных им обвинений.

Следствие по делу Чауса завершили

И еще одно разоблачающее видео: САП опубликовала кадры того, как экс-судья договаривается о взятке. Расследование завершено, показания по этому делу Чаус давать отказался.

Принятое судом накануне решение о домашнем аресте Чауса собираются обжаловать и его защита, и сторона обвинения.

Дугарь заявляет о слежке

По словам подозреваемой по делу Шеремета, ее пытаются запугать: под домом ходят чужие, а на телефон приходят видеосообщения о том, как за ней следят. "Поэтому хочу сделать заявление! У меня нет депрессии! Нет мыслей о самоубийстве - я люблю жизнь, и есть большие планы на будущее! Психологическое состояние - в норме!" - написала она.

Ермак и Кулеба в Штатах

Высшие украинские чиновники готовят визит президента в Вашингтон. Они встретились с госсекретарем США Блинкеном и обсудили в Конгрессе США угрозы "Северного потока-2". "Ни на одной встрече не было ничего, связанного с "токсичностью" Украины", - уверяет Кулеба.

Креминь призвал тех, кого не устраивает язык, отправиться в другие страны

"Кого не устраивает наличие Уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает украинское государство, - сформулируйте это все перед своей отправкой в ​​другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно", - заявил Уполномоченный.

Плюс одна бронзовая медаль

Каратист Станислав Горуна завоевал в Токио бронзовую медаль. Министерство молодежи и спорта рассказало, что призеров наградят: за "золото" спортсмены получат $125 тыс. грн, за "серебро" - $80 тыс., а за "бронзу" - 55 тыс.