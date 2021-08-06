Главные новости 6 августа: дело "Нацкорпуса", украинская делегация в США
СБУ публикует доказательства по делу "Нацкорпуса", а сторонники организации пикетируют суд, Яна Дугарь говорит, что за ней следят, Ермак и Кулеба налаживают связи в Вашингтоне - главные новости Украины и мира 6 августа.
Дело "Нацкорпуса"
Суд целый день избирает меру пресечения 7 харьковским активистам "Нацкорпуса", которые, по версии следствия, вымогали деньги у оказывающих ритуальные услуги бизнесменов. Пока меру пресечения избрали только двоим - их отправили в СИЗО на 60 дней. Здание суда пикетировали активисты "Нацкорпуса". СБУ тем временем опубликовала видео, доказывающее причастность членов "Нацкорпуса" к вымогательствам. А Цензор.НЕТ опубликовал текст предъявленных им обвинений.
Следствие по делу Чауса завершили
И еще одно разоблачающее видео: САП опубликовала кадры того, как экс-судья договаривается о взятке. Расследование завершено, показания по этому делу Чаус давать отказался.
Принятое судом накануне решение о домашнем аресте Чауса собираются обжаловать и его защита, и сторона обвинения.
Дугарь заявляет о слежке
По словам подозреваемой по делу Шеремета, ее пытаются запугать: под домом ходят чужие, а на телефон приходят видеосообщения о том, как за ней следят. "Поэтому хочу сделать заявление! У меня нет депрессии! Нет мыслей о самоубийстве - я люблю жизнь, и есть большие планы на будущее! Психологическое состояние - в норме!" - написала она.
Ермак и Кулеба в Штатах
Высшие украинские чиновники готовят визит президента в Вашингтон. Они встретились с госсекретарем США Блинкеном и обсудили в Конгрессе США угрозы "Северного потока-2". "Ни на одной встрече не было ничего, связанного с "токсичностью" Украины", - уверяет Кулеба.
Креминь призвал тех, кого не устраивает язык, отправиться в другие страны
"Кого не устраивает наличие Уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает украинское государство, - сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно", - заявил Уполномоченный.
Плюс одна бронзовая медаль
Каратист Станислав Горуна завоевал в Токио бронзовую медаль. Министерство молодежи и спорта рассказало, что призеров наградят: за "золото" спортсмены получат $125 тыс. грн, за "серебро" - $80 тыс., а за "бронзу" - 55 тыс.
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В этот день в 1945-м американцы сделали из японского народа союзника, а не противника.
Как именно- да так, как надо сейчас и парашу сделать им на тысячелетия...
Или зелёного? А какая разница?
Як приклад толєрантного сцяння промежи очі,- https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%20%2F%20The%20Terror%20%2F%20%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%3A%202 другий сезон серіалу "Терор".
Маємо черговий приклад запеклого хвемінізЬму і толерантізЬму під маскою звичайного триллєра. Омерика виселяє бідних японців у омериканцькі концтабори під час 2 Св. війни. Але й туди пробирається якась японська містична хєровіна.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1105529.msg25599645#msg25599645 Тут слили видео про Боцмана
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1105529.0
Как грится, "винтовка - рождает власть" [когда иные способы закрыты]
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Ви вказали відому цитату товаріщя Мао Цзе Дуна.
Да здравствуют кітаєтоваріщі! Да здравствуєт міровая кітаєрєволюція!
Или - "учится надо и у врагов".