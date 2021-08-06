Головні новини 6 серпня: справа "Нацкорпусу", українська делегація в США

СБУ оприлюднила докази у справі "Нацкорпусу", а прихильники організації пікетують суд, Яна Дугарь каже, що за нею стежать, Єрмак і Кулеба налагоджують зв'язки у Вашингтоні - головні новини України та світу 6 серпня.

Справа "Нацкорпусу"

Суд цілий день обирає запобіжний захід 7 харківським активістам "Нацкорпусу", які, за версією слідства, вимагали гроші у бізнесменів, які надають ритуальні послуги. Поки запобіжний захід обрали тільки двом - їх відправили в СІЗО на 60 днів. Будівлю суду пікетували активісти "Нацкорпусу". СБУ тим часом опублікувала відео, яке доводить причетність членів "Нацкорпусу" до вимагань. А Цензор.НЕТ опублікував текст висунутих їм звинувачень.

Слідство у справі Чауса завершили

І ще одне викриваюче відео: САП опублікувала кадри того, як екссуддя домовляється про хабарі. Розслідування завершено, свідчення у цій справі Чаус давати відмовився.

Ухвалене судом напередодні рішення про домашній арешт Чауса збираються оскаржити і його захист, і сторона обвинувачення.

Дугарь заявляє про стеження

За словами підозрюваної у справі Шеремета, її намагаються залякати: під будинком ходять чужі, а на телефон приходять відеоповідомлення про те, як за нею стежать. "Тому хочу зробити заяву! У мене немає депресії! Нема думок про самогубство - я люблю життя, і є великі плани на майбутнє! Психологічний стан - у нормі!" - написала вона.

Єрмак і Кулеба у Штатах

Вищі українські чиновники готують візит президента до Вашингтона. Вони зустрілися з держсекретарем США Блінкеном та обговорили в Конгресі США загрози "Північного потоку-2". "На жодній зустрічі не було нічого, пов'язаного з "токсичністю" України", - запевняє Кулеба.

Кремінь закликав тих, кого не влаштовує мова, вирушити в інші країни

"Кого не влаштовує наявність Уповноваженого із захисту державної мови, мовного закону, кого не влаштовує українська держава, - сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, де, на вашу думку, ви почуватиметесь комфортно", - заявив Уповноважений.

Плюс одна бронзова медаль

Каратист Станіслав Горуна завоював у Токіо бронзову медаль. Міністерство молоді та спорту повідомило, що призерів нагородять: за "золото" спортсмени отримають $125 тис. грн, за "срібло" - $80 тис., а за "бронзу" - 55 тис.