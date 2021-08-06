Головні новини 6 серпня: справа "Нацкорпусу", українська делегація в США
СБУ оприлюднила докази у справі "Нацкорпусу", а прихильники організації пікетують суд, Яна Дугарь каже, що за нею стежать, Єрмак і Кулеба налагоджують зв'язки у Вашингтоні - головні новини України та світу 6 серпня.
Справа "Нацкорпусу"
Суд цілий день обирає запобіжний захід 7 харківським активістам "Нацкорпусу", які, за версією слідства, вимагали гроші у бізнесменів, які надають ритуальні послуги. Поки запобіжний захід обрали тільки двом - їх відправили в СІЗО на 60 днів. Будівлю суду пікетували активісти "Нацкорпусу". СБУ тим часом опублікувала відео, яке доводить причетність членів "Нацкорпусу" до вимагань. А Цензор.НЕТ опублікував текст висунутих їм звинувачень.
Слідство у справі Чауса завершили
І ще одне викриваюче відео: САП опублікувала кадри того, як екссуддя домовляється про хабарі. Розслідування завершено, свідчення у цій справі Чаус давати відмовився.
Ухвалене судом напередодні рішення про домашній арешт Чауса збираються оскаржити і його захист, і сторона обвинувачення.
Дугарь заявляє про стеження
За словами підозрюваної у справі Шеремета, її намагаються залякати: під будинком ходять чужі, а на телефон приходять відеоповідомлення про те, як за нею стежать. "Тому хочу зробити заяву! У мене немає депресії! Нема думок про самогубство - я люблю життя, і є великі плани на майбутнє! Психологічний стан - у нормі!" - написала вона.
Єрмак і Кулеба у Штатах
Вищі українські чиновники готують візит президента до Вашингтона. Вони зустрілися з держсекретарем США Блінкеном та обговорили в Конгресі США загрози "Північного потоку-2". "На жодній зустрічі не було нічого, пов'язаного з "токсичністю" України", - запевняє Кулеба.
Кремінь закликав тих, кого не влаштовує мова, вирушити в інші країни
"Кого не влаштовує наявність Уповноваженого із захисту державної мови, мовного закону, кого не влаштовує українська держава, - сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, де, на вашу думку, ви почуватиметесь комфортно", - заявив Уповноважений.
Плюс одна бронзова медаль
Каратист Станіслав Горуна завоював у Токіо бронзову медаль. Міністерство молоді та спорту повідомило, що призерів нагородять: за "золото" спортсмени отримають $125 тис. грн, за "срібло" - $80 тис., а за "бронзу" - 55 тис.
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В этот день в 1945-м американцы сделали из японского народа союзника, а не противника.
Как именно- да так, как надо сейчас и парашу сделать им на тысячелетия...
Или зелёного? А какая разница?
Як приклад толєрантного сцяння промежи очі,- https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%20%2F%20The%20Terror%20%2F%20%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%3A%202 другий сезон серіалу "Терор".
Маємо черговий приклад запеклого хвемінізЬму і толерантізЬму під маскою звичайного триллєра. Омерика виселяє бідних японців у омериканцькі концтабори під час 2 Св. війни. Але й туди пробирається якась японська містична хєровіна.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1105529.msg25599645#msg25599645 Тут слили видео про Боцмана
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1105529.0
Как грится, "винтовка - рождает власть" [когда иные способы закрыты]
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Ви вказали відому цитату товаріщя Мао Цзе Дуна.
Да здравствуют кітаєтоваріщі! Да здравствуєт міровая кітаєрєволюція!
Или - "учится надо и у врагов".