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Головні новини 6 серпня: справа "Нацкорпусу", українська делегація в США

Головні новини 6 серпня: справа

СБУ оприлюднила докази у справі "Нацкорпусу", а прихильники організації пікетують суд, Яна Дугарь каже, що за нею стежать, Єрмак і Кулеба налагоджують зв'язки у Вашингтоні - головні новини України та світу 6 серпня.

Справа "Нацкорпусу"

Суд цілий день обирає запобіжний захід 7 харківським активістам "Нацкорпусу", які, за версією слідства, вимагали гроші у бізнесменів, які надають ритуальні послуги. Поки запобіжний захід обрали тільки двом - їх відправили в СІЗО на 60 днів. Будівлю суду пікетували активісти "Нацкорпусу". СБУ тим часом опублікувала відео, яке доводить причетність членів "Нацкорпусу" до вимагань. А Цензор.НЕТ опублікував текст висунутих їм звинувачень.

Слідство у справі Чауса завершили

І ще одне викриваюче відео: САП опублікувала кадри того, як екссуддя домовляється про хабарі. Розслідування завершено, свідчення у цій справі Чаус давати відмовився.

Ухвалене судом напередодні рішення про домашній арешт Чауса збираються оскаржити і його захист, і сторона обвинувачення.

Дугарь заявляє про стеження

За словами підозрюваної у справі Шеремета, її намагаються залякати: під будинком ходять чужі, а на телефон приходять відеоповідомлення про те, як за нею стежать. "Тому хочу зробити заяву! У мене немає депресії! Нема думок про самогубство - я люблю життя, і є великі плани на майбутнє! Психологічний стан - у нормі!" - написала вона.

Єрмак і Кулеба у Штатах

Вищі українські чиновники готують візит президента до Вашингтона. Вони зустрілися з держсекретарем США Блінкеном та обговорили в Конгресі США загрози "Північного потоку-2". "На жодній зустрічі не було нічого, пов'язаного з "токсичністю" України", - запевняє Кулеба.

Кремінь закликав тих, кого не влаштовує мова, вирушити в інші країни

"Кого не влаштовує наявність Уповноваженого із захисту державної мови, мовного закону, кого не влаштовує українська держава, - сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, де, на вашу думку, ви почуватиметесь комфортно", - заявив Уповноважений.

Плюс одна бронзова медаль

Каратист Станіслав Горуна завоював у Токіо бронзову медаль. Міністерство молоді та спорту повідомило, що призерів нагородять: за "золото" спортсмени отримають $125 тис. грн, за "срібло" - $80 тис., а за "бронзу" - 55 тис.

Автор: 

Олімпіада (687) Кулеба Дмитро (3604) Чаус Микола (327) Національний корпус (390) Єрмак Андрій (1371) Дугарь Яна (122) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+7
Главные новости 6 августа: дело "Нацкорпуса", украинская делегация в США - Цензор.НЕТ 5654
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06.08.2021 22:25
+3
Украинскую делегацию возглавил Андрей Елдак. А значит руский шпион позывной "Козырь" поехал позорить Украину
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06.08.2021 22:18
+3
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06.08.2021 22:28
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Может быть, я что-то и пропустил сегодня, но 6 августа- главный день в истории 2МВ.
В этот день в 1945-м американцы сделали из японского народа союзника, а не противника.
Как именно- да так, как надо сейчас и парашу сделать им на тысячелетия...
Главные новости 6 августа: дело "Нацкорпуса", украинская делегация в США - Цензор.НЕТ 4622
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06.08.2021 22:18 Відповісти
У епонцев не было ЯО. У кацапов есть. Хоть оно и не боеспособное и долететь может максимум до Воронежа, но все же... не тот рассклад
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06.08.2021 22:23 Відповісти
В этом главная ошибка США начиная с 1945-го. Ещё тогда надо было Мацквабад со всякими Арзамасами стереть ЯО с лица Земли. Теперь всё равно это сделать придётся, но гораздо большей кровью.
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06.08.2021 22:26 Відповісти
Сколько же здесь развелось парашного говна, судя по спамщикам.
Или зелёного? А какая разница?
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07.08.2021 06:17 Відповісти
Тепер омериканцям положено потужно каятися на колінах перед японцями за те, що японці напали на Перл-Харбор.
Як приклад толєрантного сцяння промежи очі,- https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%20%2F%20The%20Terror%20%2F%20%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%3A%202 другий сезон серіалу "Терор".
Маємо черговий приклад запеклого хвемінізЬму і толерантізЬму під маскою звичайного триллєра. Омерика виселяє бідних японців у омериканцькі концтабори під час 2 Св. війни. Але й туди пробирається якась японська містична хєровіна.

Головні новини 6 серпня: справа "Нацкорпусу", українська делегація в США - Цензор.НЕТ 8624
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06.08.2021 22:59 Відповісти
Украинскую делегацию возглавил Андрей Елдак. А значит руский шпион позывной "Козырь" поехал позорить Украину
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06.08.2021 22:18 Відповісти
Да поймите же Вы наконец-то,украинское правительство уже никто не воспринимает в серез и никто с ним не хочет иметь дела чтобы не позорится в отношениях с убогими шутами.Но это не значит что мировое сообщество бросило на произвол украинский народ.Правительства приходят и уходят а мы остаемся,и теперь все зависит от нас и от меня в том числе.
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06.08.2021 22:56 Відповісти
Главные новости 6 августа: дело "Нацкорпуса", украинская делегация в США - Цензор.НЕТ 5654
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06.08.2021 22:25 Відповісти
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06.08.2021 22:28 Відповісти
а шо дєлать Друзяко! Шо дєлать!
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06.08.2021 22:30 Відповісти
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06.08.2021 22:45 Відповісти
Надеюсь Корпус пойдет по стопам Муссолини, и больше не будет играть в "демократию". Народу нужна стальная рука, что наведет порядок внутри страны и выбьет зубы московскому медведю-шатуну за её пределами. Достали импотенты и извращенцы у власти, может у ультраправых получится построить украинскую мечту, раз коммунисты и либералы с демократами завели нас в пропасть?
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06.08.2021 22:28 Відповісти
Корпус пойдет лесом

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1105529.msg25599645#msg25599645 Тут слили видео про Боцмана
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1105529.0
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06.08.2021 22:43 Відповісти
Корпус и лесом пойдет, и лугами, и терриконами, и полями, и карпатами, короче всюду должен подняться рунический тризуб.
Как грится, "винтовка - рождает власть" [когда иные способы закрыты]
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06.08.2021 22:55 Відповісти
В 1917 році вже народжувала. Що з цього вийшло всім відомо.
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06.08.2021 23:00 Відповісти
Але все одно краще ніж олігархат та ліберальні забавки із привілеями збоченцям (привіт #5488)
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07.08.2021 11:57 Відповісти
Ви нєтолєрантний ксєнофобЪ.
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07.08.2021 12:22 Відповісти
винтовка - рождает власть

**********
Ви вказали відому цитату товаріщя Мао Цзе Дуна.
Да здравствуют кітаєтоваріщі! Да здравствуєт міровая кітаєрєволюція!

Головні новини 6 серпня: справа "Нацкорпусу", українська делегація в США - Цензор.НЕТ 8546
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06.08.2021 23:15 Відповісти
А вот еще цитата - "і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь".
Или - "учится надо и у врагов".
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07.08.2021 11:56 Відповісти
Агент Козирь виник нізвідки і піде в нікуди.
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06.08.2021 22:34 Відповісти
законопроект в раде от зеленых петухов
Головні новини 6 серпня: справа "Нацкорпусу", українська делегація в США - Цензор.НЕТ 4049
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06.08.2021 23:23 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3281295/kabmin_gotovit_zakonoproekt_o_vvedenii_kontrolya_za_rashodami_grajdan_getmantsev
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06.08.2021 23:32 Відповісти
таки да. В них козирний представник у Вашингтоні. А то Україна 28 років грала в політику без козирів. А зараз і на роялі і з козирем в руці. І з попугаями і попугаівками. І навіть на банковій висадили тропічний сад
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07.08.2021 09:20 Відповісти
 
 