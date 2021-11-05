Главные новости 5 ноября: закон об олигархах, электронная прописка

Зеленский подписал закон об олигархах, Разумков создает в Раде свое объединение, в Украине вводят электронную прописку - главные новости Украины 5 ноября.

Зеленский подписал закон об олигархах

Закон подписан "неотложно". Теперь, по словам президента, у олигархов есть два пути: работать "в белую" или начать "черную страницу" своей истории.

Разумков создает межфракционное объединение

Объединение будет называться "Разумная политика". Разумков говорит, что в него готовы вступить 25 депутатов, в том числе некоторые "слуги народа". В "СН" ответили: если депутаты уйдут из партии, пусть сдают мандат.

"Слугу" Третьяков отстранили от пяти заседаний

Таким образом депутата наказали за то, что она радовалась в партийном чате смерти нардепа Антона Полякова.

Электронная прописка

Рада приняла закон, предусматривающий введение электронной регистрации места жительства. "За" - 238 депутатов. Министр цифровой трансформации Федоров говорит, что прописка теперь не будет иметь отношения к праву собственности на жилье. Это - просто способ сообщить государству, где ты живешь.

Новые доказательства агрессии РФ

Международная экспертная группа Conflict Armament Research обнародовала отчет о российском вооружении в войне на Донбассе. Аналитики изучили десятки видов стрелкового оружия, боеприпасов, мин, гранатометов и ПЗРК, которые используют оккупанты. Вывод: это все не из военторга.

ЕС может исключить Украину из "зеленого списка"

Ожидают, что это случится на следующей неделе: уж слишком у нас плохая ситуация с вакцинацией в масштабах страны. Тотального закрытия границ ЕС не будет, - обещают в МИД.

Скандал в облбольнице Николаева

Дело было прошлой ночью. Несколько человек ворвались в областную больницу и угрожали медикам. С собой на "частной скорой" привезли из области женщину в очень плохом состоянии - мол, на месте ей не могли помочь. Директор больницы, в которой до этого находилась пациентка, говорит, что помощь ей оказывали, а родственники самоуправствуют. Минздрав отправил заместителя министра проверять ситуацию на месте.

На оборудование в больницах кислородных станций выделили 800 млн грн.