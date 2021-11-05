Головні новини 5 листопада: закон про олігархів, електронна прописка

Зеленський підписав закон про олігархів, Разумков створює в Раді своє об'єднання, в Україні запроваджують електронну прописку - головні новини України 5 листопада.

Зеленський підписав закон про олігархів

Закон підписано "невідкладно". Тепер, за словами президента, олігархи мають два шляхи: працювати "в білу" або почати "чорну сторінку" своєї історії.

Розумков створює міжфракційне об'єднання

Об'єднання називатиметься "Розумна політика". Разумков каже, що до нього готові вступити 25 депутатів, зокрема деякі "слуги народу". У "СН" відповіли: якщо депутати підуть із партії, нехай здають мандат.

"Слугу" Третьякову відсторонили від п'яти засідань

Таким чином, депутатку покарали за те, що вона раділа в партійному чаті смерті нардепа Антона Полякова.

Електронна прописка

Рада ухвалила закон, що передбачає запровадження електронної реєстрації місця проживання. "За" – 238 депутатів. Міністр цифрової трансформації Федоров каже, що прописка тепер не матиме стосунку до права власності на житло. Це просто спосіб повідомити державі, де ти живеш.

Нові докази агресії РФ

Міжнародна експертна група Conflict Armament Research оприлюднила звіт про російське озброєння у війні на Донбасі. Аналітики вивчили десятки видів стрілецької зброї, боєприпасів, мін, гранатометів та ПЗРК, які використовують окупанти. Висновок: це все не з військторгу.

ЄС може виключити Україну із "зеленого списку"

Очікують, що це станеться наступного тижня: надто вже у нас погана ситуація з вакцинацією в масштабах країни. Тотального закриття кордонів ЄС не буде, – обіцяють у МЗС.

Скандал в обллікарні Миколаєва

Це сталося минулої ночі. Кілька осіб увірвалися до обласної лікарні та погрожували медикам. Із собою на "приватній швидкій" привезли з області жінку в дуже поганому стані – мовляв, на місці їй не могли допомогти. Директор лікарні, в якій раніше була пацієнтка, каже, що допомогу їй надавали, а родичі зайнялися самоуправством. МОЗ відправило заступника міністра перевіряти ситуацію на місці.

Лікарням на обладнання кисневих станцій виділили 800 млн. грн.