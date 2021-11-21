Расследование по операции "Вагнергейт" продолжается по трем направлениям, - Вениславский

Полноценные выводы относительно операции по задержанию российских наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" можно будет делать после завершения расследований по трем направлениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал народный депутат (фракция "Слуга народа"), представитель президента Украины в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский.

"Есть три направления расследования этого события. Первое - это Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины. Второе - Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, по факту обнародованной в СМИ информации было зарегистрировано уголовное производство. И третье направление - это журналистские расследования Bellingcat и украинских журналистов. Вот когда вся эта информация будет полностью изучена и обобщена, тогда мы сможем делать какие-то выводы", - подчеркнул Вениславский.

Нардеп напомнил, что Временная следственная комиссия Верховной Рады, проработав несколько месяцев, подготовила промежуточный отчет.

"Все желающие могут с ним ознакомиться на сайте Верховной Рады Украины. Но я бы призвал всех дождаться окончательного отчета, который должен быть более полным, более комплексным, с учетом, в том числе, и тех материалов, которые предоставили расследователи-журналисты Bellingcat", - сказал Вениславский.

Он обозначил главный промежуточный итог: ни расследование Bellingcat, ни расследование Временной следственной комиссии не установили факт государственной измены со стороны высших должностных лиц Украины либо факт утечки информации из Офиса президента.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.

18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы о подготовке и проведении спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении.

19 ноября в эфире шоу Шустера бывший глава ГУР МО Василий Бурба раскрыл детали получения указания о переносе спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". В частности, он сообщил, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, указание дал сам президент Зеленский.

Бурба также высказал предположение, что среди украинских чиновников есть "крот", который передает информацию врагу. Кроме этого, экс-председатель ГУР МО сообщил, что всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили. И не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.

Также отметим, что Зеленский, Ермак и другие представители власти не пришли на программу к Шустеру, хотя были приглашены на эфир.