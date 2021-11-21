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Новости Политика Украины
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расследование (2963) ЧВК Вагнера (1281) Вениславский (200)

Расследование по операции "Вагнергейт" продолжается по трем направлениям, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Расследование по операции

Полноценные выводы относительно операции по задержанию российских наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" можно будет делать после завершения расследований по трем направлениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал народный депутат (фракция "Слуга народа"), представитель президента Украины в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский.

"Есть три направления расследования этого события. Первое - это Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины. Второе - Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, по факту обнародованной в СМИ информации было зарегистрировано уголовное производство. И третье направление - это журналистские расследования Bellingcat и украинских журналистов. Вот когда вся эта информация будет полностью изучена и обобщена, тогда мы сможем делать какие-то выводы", - подчеркнул Вениславский.

Нардеп напомнил, что Временная следственная комиссия Верховной Рады, проработав несколько месяцев, подготовила промежуточный отчет.

"Все желающие могут с ним ознакомиться на сайте Верховной Рады Украины. Но я бы призвал всех дождаться окончательного отчета, который должен быть более полным, более комплексным, с учетом, в том числе, и тех материалов, которые предоставили расследователи-журналисты Bellingcat", - сказал Вениславский.

Он обозначил главный промежуточный итог: ни расследование Bellingcat, ни расследование Временной следственной комиссии не установили факт государственной измены со стороны высших должностных лиц Украины либо факт утечки информации из Офиса президента.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.

18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы о подготовке и проведении спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении.

19 ноября в эфире шоу Шустера бывший глава ГУР МО Василий Бурба раскрыл детали получения указания о переносе спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". В частности, он сообщил, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, указание дал сам президент Зеленский.

Бурба также высказал предположение, что среди украинских чиновников есть "крот", который передает информацию врагу. Кроме этого, экс-председатель ГУР МО сообщил, что всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили. И не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.

Также отметим, что Зеленский, Ермак и другие представители власти не пришли на программу к Шустеру, хотя были приглашены на эфир.
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Топ комментарии
+42
Три напрями за якими проходить "розслідування":
1) Відбілювання клоуна
2) відбілюання Єрмака
3) зрада України
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21.11.2021 15:22
+30
Клоуны даже не могут установить кто сидел за рулём из двух людей: собутыльник ЗЕ или его водила
А здесь им работы на пожизненное расследование потянет
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21.11.2021 15:23
+30
третий вариант - "как свалить всё на Порошенко!?"
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21.11.2021 15:29
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Правила форума Совет форумчан
Три напрями за якими проходить "розслідування":
1) Відбілювання клоуна
2) відбілюання Єрмака
3) зрада України
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21.11.2021 15:22 Ответить
третий вариант - "как свалить всё на Порошенко!?"
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21.11.2021 15:29 Ответить
Все много проще!
1 Порошенко
2 Порошенко
3 Порошенко
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21.11.2021 17:05 Ответить
Клоуны даже не могут установить кто сидел за рулём из двух людей: собутыльник ЗЕ или его водила
А здесь им работы на пожизненное расследование потянет
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21.11.2021 15:23 Ответить
Ваша правда!
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21.11.2021 16:37 Ответить
Якраз перед Bellingcat! От жеж шкури! Не раніше, не пізніше!
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21.11.2021 15:24 Ответить
розслідування має бути по факту зради. є чи нема? по бурбі, по офісу президента і по самому зе. а була чи не була операція, вже і так всі знають. по ній нех....й що розслідувати. не показуй свою бурхливу нікчемну роботу. не засирай нам голову.
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21.11.2021 15:25 Ответить
и нет расследования и ответа на еще один вопрос - если уж так случилось...т почему за полтора года все данные по этим преступникам не передали в Интерпол и союзным разведкам ?
и еще - кто запрос на их экстрадицию после ареста Лукой направил не Луке а в Моцквабад?
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21.11.2021 18:12 Ответить
не дали в интерпол потому что операция секретная. а давали или не давали запрос луке и в рф на экстрадицию под вопросом. венедиктовой запрос пошол, кто когда и куда а ответа нет
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21.11.2021 18:21 Ответить
о каких секретах и от КОГО ты баешь после того как их забрало ФСБ ? Шо в собраных делах осталось секретного? МЕтоды сбора - бред зеленой плесени, фигурвнты уже все рассказали... так какие секреты ?
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21.11.2021 19:11 Ответить
А ви докажітє!
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21.11.2021 15:26 Ответить
менісподобався допис бо тільки що мені якась максим перепелиця цими словами (докажи) засрав всі мізки. у ньго не існує чорного обороту 12-15 ярдів баксів бо цьому дебілу ніхто не надав реальних ДОКАЗІВ. дуже інтересний і мутний персонаж. зайди почитай яку х...йню строче
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21.11.2021 15:33 Ответить
Це ж улюблена кацапська відмазка. І взагалі, дивлячись на цю плісняву бачу типовий запорєбрік...
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21.11.2021 16:36 Ответить
питання одно, хто злив? а не хто і як її розслідував і публікував
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21.11.2021 15:28 Ответить
Вам мало ,что зекрыса уже призналась по ТВ?
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21.11.2021 16:53 Ответить
ну, признався і що? сьгодня зі свою секретаршою носили квіти до меморіалу. у них НІЧОГО страшного не сталося
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21.11.2021 17:29 Ответить
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21.11.2021 15:30 Ответить
Беніславський - це той що Беню славить? Їх там що, підбирали?
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21.11.2021 15:31 Ответить
Виявляється, воно ще зробити висновків нездатне! Після всього того, що було оприлюднено...
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21.11.2021 15:32 Ответить
Звучить як анекдот.
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21.11.2021 15:35 Ответить
Як розслідує ТСК ми вже бачили, як реагує влада та компетентні органи на журн. розслідування - теж, Висновки ми вже зробили. ТІКАЙТЕ *****!!!!
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21.11.2021 15:41 Ответить
Дивлячись на твое "високоінтелектуальне" ***** три це занадто мало. Давай вісім
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21.11.2021 15:43 Ответить
Унтерменші які самі себе "висікли"? Та ну нах...
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21.11.2021 15:50 Ответить
Дурень думкою багатіє...
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21.11.2021 15:50 Ответить
Достали с этим сраным вангергейтом,экономика летит в пропасть,а они интриги обсуждают.
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21.11.2021 15:52 Ответить
Все слуги на одно лицо.И этот ещё представитель президента в Конституционном суде Позор для Украины!!! Все его высказывания для употребления дебильного 73% населения.Хавайте ту лапшу.которую вам развешивает по ушам зелёная власть.Другого вы не заслуживаете.
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21.11.2021 15:59 Ответить
Та ясно хто винний. Зеленський.
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21.11.2021 16:00 Ответить
Зеля ведёт страну как быка за кольцо в носу в стойло к Путлеру.
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21.11.2021 16:03 Ответить
Ніхто не повірить жодному слову ні "переляканої курки" з ТСК,ні "смоктунів" ДБР,ні цього "сопля"Зеленського! І всі намагання "розбавити" факт жахливої зради "водичкою" чи "дохлою кішкою" вже марні!
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21.11.2021 16:20 Ответить
Всіх цікавить, хто злив операцію, а не провалена операція. Венік дурак і намагається відмазати гада?
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21.11.2021 16:23 Ответить
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21.11.2021 16:23 Ответить
Раскрутили достаточное серьезное дело-Никсону пришлось покинуть пост Президента. Здесь власть поливают, она завралась и теперь молчит, значит не все в порядке. Скорее ищут козла отпущения, Савик может попасть под очередной расклад, да и журналистке Я.Соколовой могут прилепить лампасы.

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21.11.2021 16:25 Ответить
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21.11.2021 16:34 Ответить
Звіздить Вєніславскій. Один висновок вже можна зробити - Зєлєнскій усунув я від виконання покладених на нього українськими в борцями обов'язків Верховного головнокомандуючого і ці обов' язки перебрав на себе в незаконний спосіб такий собі завгосп Єрмак. Оскільки Єрмака на третій день після оприлюднення цих фактів навіть не відсторонено від роботи і не ізольовано від Зєлєнского, то Вєніславскій може із своїми висновками сміливо йти в дупу.
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21.11.2021 16:39 Ответить
Как можно предательство рассматривать в трёх направлениях, это как лебедь .рак и ****?
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21.11.2021 16:49 Ответить
Оооо...Ещё один цирк ! Если вениславский расследует это дело - считайте, что щуку уже бросили в реку.
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21.11.2021 16:50 Ответить
пчелы против меда? какое может быть расследование при этой власти или самой властью??
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21.11.2021 16:51 Ответить
Звениславский хочет заболтать очевидное преступление, отложить, отстрочить наказание виновных: Зеленского и Ермака, спустить на тормозах. "Авось забудут, авось устанут".
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21.11.2021 17:11 Ответить
Вся команда клоуна - это брехуны, подлецы, воры и авантюристы...Там нет ни одного порядочного человека....
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21.11.2021 17:30 Ответить
ти ДЕБІЛ?????????? все стало на свої місця коли Бура виступив!!!!!! ЄДИНЕ, кто саме подзвонив ворогам!!!!!! Хоча різниці вже такої сильної нема, бо зєлєпукін має вирок вже тільки за те що збрехав і всіляко захищає єрмачмо!!!!! Обидва СЯДУТЬ, скоріше за все одразу після перевиборів президента!!!!!! Сроки..........як Бог дасть!!!!!!!!
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21.11.2021 17:54 Ответить
Никакого расследования не ведется. Есть спецоперация по уничтожению следов и отмыванию президента Дерьмака и его первой леди Моники.
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21.11.2021 17:56 Ответить
наркоман что ли?
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21.11.2021 18:51 Ответить
Да уже можно не вести ЗЕ-расследование. Один хрен это только замыливание глаз.

Белингкет все расследовал и по полочкам разложил. А Бурба и документы Янины Соколовой вбили последний гвоздь в гроб ЗЕ и Ермака.

Теперь уже не расследование, а суд над ЗЕ и СН после смены власти.
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21.11.2021 21:15 Ответить
особенно по работе ТСК надо посмотреть...мне кажется вся комисия должна сесть... и на долго
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22.11.2021 10:02 Ответить
 
 