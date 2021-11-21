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Новини Політика України
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розслідування (1959) ПВК "Вагнер" (1476) Веніславський (217)

Розслідування щодо операції "Вагнергейт" триває за трьома напрямами, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розслідування щодо операції

Повноцінні висновки щодо операції із затримання російських найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" можна буде робити після завершення розслідувань за трьома напрямами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів народний депутат (фракція "Слуга народу"), представник президента України у Конституційному суді України Федір Веніславський.

"Є три напрями розслідування цієї події. Перший — це Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України. Другий — Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, за фактом оприлюдненої у ЗМІ інформації було зареєстроване кримінальне провадження. І третій напрям — це журналістські розслідування Bellingcat та українських журналістів. Ось коли вся ця інформація буде повністю вивчена та узагальнена, тоді ми зможемо робити якісь висновки", — наголосив Веніславський.

Нардеп нагадав, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, пропрацювавши кілька місяців, підготувала проміжний звіт.

"Всі охочі можуть з ним ознайомитися на сайті Верховної Ради України. Але я б закликав усіх дочекатися остаточного звіту, який має бути повнішим, комплекснішим, з урахуванням, зокрема, і тих матеріалів, які надали розслідувачі-журналісти Bellingcat", — сказав Веніславський.

Він наголосив на головному проміжному підсумку: ані розслідування Bellingcat, ані розслідування Тимчасової слідчої комісії не встановили факту державної зради з боку вищих посадових осіб Української держави або факту витоку інформації з Офісу президента.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.

18 листопада 2021 року журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи щодо підготовки і проведення спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення.

19 листопада в ефірі шоу Шустера колишній голова ГУР МО Василь Бурба розкрив деталі отримання вказівки про перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Зокрема він повідомив, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, вказівку дав сам президент Зеленський.

Бурба також висловив припущення, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові. Крім цього, ексголова ГУР МО повідомив, що всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили. І не просто звільнили з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.

Також зазначимо, що Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера, хоча були запрошені на ефір.
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Топ коментарі
+42
Три напрями за якими проходить "розслідування":
1) Відбілювання клоуна
2) відбілюання Єрмака
3) зрада України
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21.11.2021 15:22
+30
Клоуны даже не могут установить кто сидел за рулём из двух людей: собутыльник ЗЕ или его водила
А здесь им работы на пожизненное расследование потянет
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21.11.2021 15:23
+30
третий вариант - "как свалить всё на Порошенко!?"
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21.11.2021 15:29
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Три напрями за якими проходить "розслідування":
1) Відбілювання клоуна
2) відбілюання Єрмака
3) зрада України
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21.11.2021 15:22 Відповісти
третий вариант - "как свалить всё на Порошенко!?"
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21.11.2021 15:29 Відповісти
Все много проще!
1 Порошенко
2 Порошенко
3 Порошенко
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21.11.2021 17:05 Відповісти
Клоуны даже не могут установить кто сидел за рулём из двух людей: собутыльник ЗЕ или его водила
А здесь им работы на пожизненное расследование потянет
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21.11.2021 15:23 Відповісти
Ваша правда!
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21.11.2021 16:37 Відповісти
Якраз перед Bellingcat! От жеж шкури! Не раніше, не пізніше!
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21.11.2021 15:24 Відповісти
розслідування має бути по факту зради. є чи нема? по бурбі, по офісу президента і по самому зе. а була чи не була операція, вже і так всі знають. по ній нех....й що розслідувати. не показуй свою бурхливу нікчемну роботу. не засирай нам голову.
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21.11.2021 15:25 Відповісти
и нет расследования и ответа на еще один вопрос - если уж так случилось...т почему за полтора года все данные по этим преступникам не передали в Интерпол и союзным разведкам ?
и еще - кто запрос на их экстрадицию после ареста Лукой направил не Луке а в Моцквабад?
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21.11.2021 18:12 Відповісти
не дали в интерпол потому что операция секретная. а давали или не давали запрос луке и в рф на экстрадицию под вопросом. венедиктовой запрос пошол, кто когда и куда а ответа нет
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21.11.2021 18:21 Відповісти
о каких секретах и от КОГО ты баешь после того как их забрало ФСБ ? Шо в собраных делах осталось секретного? МЕтоды сбора - бред зеленой плесени, фигурвнты уже все рассказали... так какие секреты ?
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21.11.2021 19:11 Відповісти
А ви докажітє!
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21.11.2021 15:26 Відповісти
менісподобався допис бо тільки що мені якась максим перепелиця цими словами (докажи) засрав всі мізки. у ньго не існує чорного обороту 12-15 ярдів баксів бо цьому дебілу ніхто не надав реальних ДОКАЗІВ. дуже інтересний і мутний персонаж. зайди почитай яку х...йню строче
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21.11.2021 15:33 Відповісти
Це ж улюблена кацапська відмазка. І взагалі, дивлячись на цю плісняву бачу типовий запорєбрік...
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21.11.2021 16:36 Відповісти
питання одно, хто злив? а не хто і як її розслідував і публікував
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21.11.2021 15:28 Відповісти
Вам мало ,что зекрыса уже призналась по ТВ?
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21.11.2021 16:53 Відповісти
ну, признався і що? сьгодня зі свою секретаршою носили квіти до меморіалу. у них НІЧОГО страшного не сталося
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21.11.2021 17:29 Відповісти
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21.11.2021 15:30 Відповісти
Беніславський - це той що Беню славить? Їх там що, підбирали?
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21.11.2021 15:31 Відповісти
Виявляється, воно ще зробити висновків нездатне! Після всього того, що було оприлюднено...
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21.11.2021 15:32 Відповісти
Звучить як анекдот.
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21.11.2021 15:35 Відповісти
Як розслідує ТСК ми вже бачили, як реагує влада та компетентні органи на журн. розслідування - теж, Висновки ми вже зробили. ТІКАЙТЕ *****!!!!
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21.11.2021 15:41 Відповісти
Дивлячись на твое "високоінтелектуальне" ***** три це занадто мало. Давай вісім
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21.11.2021 15:43 Відповісти
Унтерменші які самі себе "висікли"? Та ну нах...
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21.11.2021 15:50 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
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21.11.2021 15:50 Відповісти
Достали с этим сраным вангергейтом,экономика летит в пропасть,а они интриги обсуждают.
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21.11.2021 15:52 Відповісти
Все слуги на одно лицо.И этот ещё представитель президента в Конституционном суде Позор для Украины!!! Все его высказывания для употребления дебильного 73% населения.Хавайте ту лапшу.которую вам развешивает по ушам зелёная власть.Другого вы не заслуживаете.
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21.11.2021 15:59 Відповісти
Та ясно хто винний. Зеленський.
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21.11.2021 16:00 Відповісти
Зеля ведёт страну как быка за кольцо в носу в стойло к Путлеру.
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21.11.2021 16:03 Відповісти
Ніхто не повірить жодному слову ні "переляканої курки" з ТСК,ні "смоктунів" ДБР,ні цього "сопля"Зеленського! І всі намагання "розбавити" факт жахливої зради "водичкою" чи "дохлою кішкою" вже марні!
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21.11.2021 16:20 Відповісти
Всіх цікавить, хто злив операцію, а не провалена операція. Венік дурак і намагається відмазати гада?
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21.11.2021 16:23 Відповісти
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21.11.2021 16:23 Відповісти
Раскрутили достаточное серьезное дело-Никсону пришлось покинуть пост Президента. Здесь власть поливают, она завралась и теперь молчит, значит не все в порядке. Скорее ищут козла отпущения, Савик может попасть под очередной расклад, да и журналистке Я.Соколовой могут прилепить лампасы.

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21.11.2021 16:25 Відповісти
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21.11.2021 16:34 Відповісти
Звіздить Вєніславскій. Один висновок вже можна зробити - Зєлєнскій усунув я від виконання покладених на нього українськими в борцями обов'язків Верховного головнокомандуючого і ці обов' язки перебрав на себе в незаконний спосіб такий собі завгосп Єрмак. Оскільки Єрмака на третій день після оприлюднення цих фактів навіть не відсторонено від роботи і не ізольовано від Зєлєнского, то Вєніславскій може із своїми висновками сміливо йти в дупу.
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21.11.2021 16:39 Відповісти
Как можно предательство рассматривать в трёх направлениях, это как лебедь .рак и ****?
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21.11.2021 16:49 Відповісти
Оооо...Ещё один цирк ! Если вениславский расследует это дело - считайте, что щуку уже бросили в реку.
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21.11.2021 16:50 Відповісти
пчелы против меда? какое может быть расследование при этой власти или самой властью??
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21.11.2021 16:51 Відповісти
Звениславский хочет заболтать очевидное преступление, отложить, отстрочить наказание виновных: Зеленского и Ермака, спустить на тормозах. "Авось забудут, авось устанут".
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21.11.2021 17:11 Відповісти
Вся команда клоуна - это брехуны, подлецы, воры и авантюристы...Там нет ни одного порядочного человека....
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21.11.2021 17:30 Відповісти
ти ДЕБІЛ?????????? все стало на свої місця коли Бура виступив!!!!!! ЄДИНЕ, кто саме подзвонив ворогам!!!!!! Хоча різниці вже такої сильної нема, бо зєлєпукін має вирок вже тільки за те що збрехав і всіляко захищає єрмачмо!!!!! Обидва СЯДУТЬ, скоріше за все одразу після перевиборів президента!!!!!! Сроки..........як Бог дасть!!!!!!!!
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21.11.2021 17:54 Відповісти
Никакого расследования не ведется. Есть спецоперация по уничтожению следов и отмыванию президента Дерьмака и его первой леди Моники.
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21.11.2021 17:56 Відповісти
наркоман что ли?
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21.11.2021 18:51 Відповісти
Да уже можно не вести ЗЕ-расследование. Один хрен это только замыливание глаз.

Белингкет все расследовал и по полочкам разложил. А Бурба и документы Янины Соколовой вбили последний гвоздь в гроб ЗЕ и Ермака.

Теперь уже не расследование, а суд над ЗЕ и СН после смены власти.
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21.11.2021 21:15 Відповісти
особенно по работе ТСК надо посмотреть...мне кажется вся комисия должна сесть... и на долго
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22.11.2021 10:02 Відповісти
 
 