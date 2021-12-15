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Новости Политика Украины
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Беларусь (7524) вакцина (3815) война (46726) Зеленский (16530) Луценко (7719) Россия (91250) цены (2279) подорожание (131) Разумков Дмитрий (1521) Богдан Андрей (384) Слуга народа (2547) Ермак Андрей (1186) Офис Президента (1692) COVID-19 (18599) Тихановская (390)

Главные новости 14 декабря: Россия не отводит войска, в Украине дорожают продукты, алкоголь и бензин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 14 декабря: Россия не отводит войска, в Украине дорожают продукты, алкоголь и бензин

Переговоры Путина и Байдена не привели к уменьшению численности войск РФ у границы, Богдан раскрыл тайны ОП, в Украине дорожают продукты, бензин и алкоголь, теперь официально - главные новости 14 декабря

Россия не отводит войска

"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращения военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией", - рассказал президент Зеленский.

На Донбассе оккупанты тренируются приводить подразделения войск РФ в высшую степень боевой готовности. Также сегодня ранен защитник Украины.

Зеленский за время президентства проиграл 7 судов

И это всего за половину каденции! В двух случаях решение уже окончательно, в других Большая Палата Верховного Суда рассматривает апелляцию со стороны Зеленского.

Еще одна "слуга народа" ушла к Разумкову

Народный депутат "Слуги народа" Любовь Шпак присоединилась к межфракционному объединению (МФО) "Разумная политика".

Интервью Луценко и Богдана

Оба интервью интересны, оба рассказали много важных вещей. Луценко - о Цемахе, Чаусе, Ермаке и 70 человек в охране Зеленского.

Богдан - о распоряжении Зеленского посадить в тюрьму его и еще ряд людей, о погоняле и.о. директора ДБР Сухачева и о том, как Ермак поддерживает "любой бред" президента.

Белорусского оппозиционера Тихановского приговорили к 18 годам

Муж экс-кандидата на выборах президента в 2020 году Светланы Тихановской, Сергей Тихановский, должен по приговору суда провести 18 лет в колонии усиленного режима. Его признали виновным в подготовке и организации массовых беспорядков.

Подорожание продуктов

По данным Госстата, в стране подорожали все продукты животного происхождения, алкоголь, бензин и почти все овощи.

Министр экономики Свириденко говорит, что это влияние мировых цен.

Сеть подделки COVID-сертификатов

СБУ ликвидировала самую большую сеть. Ежемесячно дельцы "зарабатывали" на поддельных свидетельствах о вакцинации более 5 млн. грн.
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Топ комментарии
+8
А шо? Епоха дастатку від ЗЕ. Пацан сказав - пацан зробив.
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15.12.2021 00:17
+7
Нормальный референдум должен начинаться с двух вопросов:
1. Согласны ли вы, что Украина должна вернуть себе статус ядерной державы?
2. Согласны ли вы, что все коллаборанты, олигархи, воры в законе, должны быть высланы из Украины в теплых товарных вагонах с колорадской ленточкой на лбу? (с)
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15.12.2021 00:41
+5
Главный итог за сегодня это вот этот высер говорящей зеленой головы -
"Данилов считает, что Украина может пойти на компромисс с рф, но его должен одобрить народ."
...ох и не нравится мне эта формулировка и тем более главы СНБО.. Может это и есть и их обещанный план "Б".. план "Бе" млять !!?? во сцуки !!! ох как не нравится мне все это...пздц.
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15.12.2021 00:38
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А європейські з/п на Україну не впливають ??? Дивно,,чому???)))
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15.12.2021 00:04 Ответить
"Жить стало лучше,жить стало веселее !" !!!)))
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15.12.2021 00:06 Ответить
А шо? Епоха дастатку від ЗЕ. Пацан сказав - пацан зробив.
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15.12.2021 00:17 Ответить
*** буду,век воли не видать !!!)))
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15.12.2021 00:18 Ответить
Та да! Коли люди засипані грішми від Зєлєнского, то подорожчання всього!!! не дивує! 😁 Що? Не засипані грішми? А 4 тонни баксів вчителям? А 17 штук ривнями лікарям? Нема? А кожна праска і унітаз Г+Г кажуть, що є! Не даремно олігархів - селян Гєтманцев податками обкладає! Заробляють на вчителя з лікарями! Оно яйця домашні вже по 70 гривень за десяток на базарі коштують! А якщо серйозно, то продукти харчування будуть дорожчати. Особливо при введенні в дію дпбільного "ресурсного" закону 5600.
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15.12.2021 07:08 Ответить
Свободу Тихановским!!!
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15.12.2021 04:05 Ответить
Жить стало просто за..бись!!!!
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15.12.2021 06:43 Ответить
У самогонщиків пожвавлення.
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15.12.2021 00:15 Ответить
Зараз меньше женуть ,вигідніше спирт бодяжити !!)))
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15.12.2021 00:17 Ответить
Від такої бадяги мій товариш дуба врізав.
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15.12.2021 00:21 Ответить
То отож ,а власний кон"як "Самжене",це натур продукт ,ваше здоров"я та довголіття, та з чорним хлібом ,сальцем та цибулею !!!)))
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15.12.2021 00:25 Ответить
Употребление алкоголя - добровольное сумасшествие !🤮
Ты наверное с кацапии или там долго жила раз так со вкусом эту ******** описываешь. Ещё раз - 🤮🤮🤮🤮
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15.12.2021 07:47 Ответить
Ну хоть что то у нас стало по-европейски. Вон еще пропихнут закон о изьятии собственности под нужды государства и вообще заживем. Не нужно будет париться искать деньги за комуналку
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15.12.2021 00:29 Ответить
Главный итог за сегодня это вот этот высер говорящей зеленой головы -
"Данилов считает, что Украина может пойти на компромисс с рф, но его должен одобрить народ."
...ох и не нравится мне эта формулировка и тем более главы СНБО.. Может это и есть и их обещанный план "Б".. план "Бе" млять !!?? во сцуки !!! ох как не нравится мне все это...пздц.
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15.12.2021 00:38 Ответить
Нормальный референдум должен начинаться с двух вопросов:
1. Согласны ли вы, что Украина должна вернуть себе статус ядерной державы?
2. Согласны ли вы, что все коллаборанты, олигархи, воры в законе, должны быть высланы из Украины в теплых товарных вагонах с колорадской ленточкой на лбу? (с)
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15.12.2021 00:41 Ответить
Я против тёплых вагонов. Пусть в холодных едут.
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15.12.2021 08:40 Ответить
Трухлявий пеньок, якого сектанти гордо величають "козаком" (с) щось там мимрив собі під ніс, а толку нема.

Ось один з москальських політологів, Піонтковський, на якого досить часто посилаються, зробив аналіз:
https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2950866-echo/

Лоботомия по видеосвязи

Во-первых, Байден 2.0 вызвался вместе с Москвой принудить Киев предоставить OРДЛО автономию (to cede a measure of autonomy). Как все-таки элегантно звучат на английском дипломатическом формулы предательства.

Украина категорически отвергает кремлевское приглашение на политическую (и физическую) казнь и никакие
40 тысяч байденов не заставят ее изменить свою позицию. Об этом очень твердо и недвусмысленно заявил
Байдену лично министр иностранных дел Украины Кулеба в своей статье «Don't Sell Out Ukraine. The West Must
Respond to Russia With Strength, Not Appeasement» «Foreign Affairs», 10 декабря.

Второй рождественский подарок дедушки Байдена ошеломил даже видавших виды кремлевских шантажистов.
Просто так до кучи выставили они перед сеансом путинской психотерапии свое рутинное максималистское требование Новой Ялты - Зоны (!) привилегированных интересов РФ, в которой они не просто могли бы безнаказанно топтать соседние народы и государства как в добрые советские и царские времена, но и
получить на подобные деяния письменную лицензию от НАТО.

Дистанционная методика работы с пациентом принесла, однако поразительные результаты. Байден готов был уже в ближайшую пятницу (10 декабря) созвать саммит РФ-НАТО to discuss Russia's concerns relative to NATO. Ему так понравилось с Путиным на удаленке, что не терпелось снова испытать на себе путинские глубокие озабоченности, да еще и затащить с собой на процедуру 4 друзей, лидеров ведущих стран НАТО.

17 июня вернувшегося из Женевы Байдена ближайший к нему телеканал CNN приветствовал заголовком «Putin got exactly what he wanted from Biden in Geneva». 10 декабря, когда ошеломленный Вашингтон понемногу стал приходить в себя вернейшая Байдену газета «Washington Post» посвятила ему сокрушительную статью « On
Ukraine, Biden is channeling his inner Neville Chamberlain»

Писали американці (ще на самому початку), що персонаж не вміє проводити переговори, слабачок ...
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15.12.2021 01:23 Ответить
Пиантковского скоро вышварнут из Штатов. Ахметов, его подберёт для своих нужд, он всё с истекшим сроком годности подбирает, по дешёвке. Илларионов не даст соврать (его тоже едавно выкинули из Штатов за поддержку Трампа, но ничего нашёл новые глубины )
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15.12.2021 03:37 Ответить
Вот это меня больше всего впечатлило и просмеяло(типа со знаком минус для Зе новость) - "Зеленский за время президентства проиграл 7 судов")))
ЦН, вы что себе позволяете? Вы "оппозиция" или как? В "диктаторском режиме Зе", он не мог проиграть ни одного ж суда?!))
Это же вам, не при "демократе" По. Все же помнят новости (и газетчики пестрили тогда )- "Порошенко проиграл 14 судов за всю свою каденцию". Чаус и Вовк лично выносили приговоры ))). Не помните что ли? А зря - при "демократе" Порошенко" было дело!
-вы, просто с плохой памятью . Обратитесь к специалисту
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15.12.2021 03:31 Ответить
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15.12.2021 10:57 Ответить
Россия не отводит войска, в Украине дорожают продукты, алкоголь и бензин Источник: https://censor.net/ru/n3305267


Потому и не отводят суседи войска, что в РФ тоже продукты, алкоголь и бензин дорожают.
Как же они могут отвести войска, ежели обещана девальвация рубля?
В Рф ситуация хуже, у них 1/3 резервов Центробанка вложена в юани.
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15.12.2021 04:37 Ответить
Хотелось бы понять, отчего хуже, когда,1/3 резервов Центробанка вложена в юани???
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15.12.2021 05:43 Ответить
Вы не в курсе того, что происходит с Китаем в общем и с экономикой Китая в частности?
Тогда Вас ждет много увлекательных открытий, особенно по окончании Олимпийских Игр в Пекине.
На досуге можете поинтересоваться о
- веерных отключениях электричества в 17 провинциях Китая
- лимите на потребления электричества в Китае там, где оно подается
- тем фактом, что с августа месяца паспорта на выезд из Китая выдаются лишь в исключительных случаях (кроме студентов, это 5-я колонна КПК)
- банкротстве крупных китайских компаний, которые происходят практически каждую неделю (нет, это не Evergrande)
- исходе западных компаний с территории Китая
- и тому, что фьючерсы на железную руду с апреля месяца торгуются по 50 баксов, а сейчас по 100 с небольшим (это падение цены на железную руду в 2 раза, причем сразу после олимпиады и пар-олимпиады)

И зачем это Блинкен (и Патрушев) в Индонезию сейчас ломанули, причем одновременно, никак не пойму я .
Может, поясните?
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15.12.2021 06:01 Ответить
Вы как с луны свалились. Про лидера мировой экономики, как будто вообще ничего не слышали. Рост ВВП Китая в этом году составляет 9, 8% . Это от экономического роста даже энергии не хватает. Поэтому он её лихорадочно скупает, так, что даже Европе газа не стало хватать. Я уж не говорю, что Юань валюта реальная, то есть обеспеченная товаром. А Вы больше доверяете валюте страны где, огромные заимствования и миллионы безработных? Где планируемая инфляция на будущий год должна составить 15% ??
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15.12.2021 06:33 Ответить
Я Вам искренне советую не тратить на меня время.
И очень рада, что есть лохи, кому сольют юани.
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15.12.2021 07:57 Ответить
Та и правда. Чё это я было ударился объяснять про объективные рейтинги экономик мира. Лучше про рептилоидов было надо рассказать. Это же они взялись за экономический передел мира, регулируют денежные потоки, валюты мировые сливают из сосуда в сосуд.
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15.12.2021 09:42 Ответить
А вы что хтели..., чтобы 73% шут вам рехВОРмы сочинит?
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15.12.2021 05:19 Ответить
Такое впечатление что все кто сюда кнопают слушают Ольгу ********* и Марго Симоньян... РАБссия переиграла НАТО Байдена и премьера Британии...

Кишка у вас тонка бараны Мавзолейные...https://youtu.be/cmZ8n_tojCM
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15.12.2021 05:23 Ответить
Самое страшное для ******** 73% - признать,в первую очередь перед самим собой, простой но сильно неприятный факт: 2.5 года назад его жестко *******! клоун из телевизора оказался не спасителем нации, а обычным жлобом, которому нужна власть исключительно для личного обогащения. А так как Украина бедная страна, то жлоб зеленский грабит исключительно нищих, ведь нищих в нашей стране подавляющее большинство. Такой себе робингуд, но наоборот, у нищих забирает - богатым отдает. Поэтому мы видим тотальное обнищание нищих еще сильнее при сказочном росте богатства ахметовых, каломойских, мертведчуков и тд.
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15.12.2021 07:10 Ответить
То что там с увеличением зарплат ?
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15.12.2021 07:32 Ответить
Дорожают? В сравнении с чем?
С 01.01.2022:
- Кассовые аппараты ФОП.
- Э/э для предпринимателей 4,30 грн.
- Отопление 7 000 грн.Гкал + нормы минимального потребления.
- ...
К 01.01.2023 цены вырастут минимум в два раза!
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15.12.2021 09:12 Ответить
4,45521 електрика. За листопад платив.
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15.12.2021 09:31 Ответить
4,4 это уже с НДС.
А 4,3 без. Мне выставили счет на предоплату января. Пойду разбираться, официального объявления небыло.
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15.12.2021 09:37 Ответить
А рядом новость, что бензин дешевеет!
Но инфляцию зеленые придурки типа Шевченко НБУ и Гетманцев Налоговик хорошо разогнали
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15.12.2021 15:07 Ответить
 
 