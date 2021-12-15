Главные новости 14 декабря: Россия не отводит войска, в Украине дорожают продукты, алкоголь и бензин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Переговоры Путина и Байдена не привели к уменьшению численности войск РФ у границы, Богдан раскрыл тайны ОП, в Украине дорожают продукты, бензин и алкоголь, теперь официально - главные новости 14 декабря
Россия не отводит войска
"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращения военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией", - рассказал президент Зеленский.
На Донбассе оккупанты тренируются приводить подразделения войск РФ в высшую степень боевой готовности. Также сегодня ранен защитник Украины.
Зеленский за время президентства проиграл 7 судов
И это всего за половину каденции! В двух случаях решение уже окончательно, в других Большая Палата Верховного Суда рассматривает апелляцию со стороны Зеленского.
Еще одна "слуга народа" ушла к Разумкову
Народный депутат "Слуги народа" Любовь Шпак присоединилась к межфракционному объединению (МФО) "Разумная политика".
Интервью Луценко и Богдана
Оба интервью интересны, оба рассказали много важных вещей. Луценко - о Цемахе, Чаусе, Ермаке и 70 человек в охране Зеленского.
Богдан - о распоряжении Зеленского посадить в тюрьму его и еще ряд людей, о погоняле и.о. директора ДБР Сухачева и о том, как Ермак поддерживает "любой бред" президента.
Белорусского оппозиционера Тихановского приговорили к 18 годам
Муж экс-кандидата на выборах президента в 2020 году Светланы Тихановской, Сергей Тихановский, должен по приговору суда провести 18 лет в колонии усиленного режима. Его признали виновным в подготовке и организации массовых беспорядков.
Подорожание продуктов
По данным Госстата, в стране подорожали все продукты животного происхождения, алкоголь, бензин и почти все овощи.
Министр экономики Свириденко говорит, что это влияние мировых цен.
Сеть подделки COVID-сертификатов
СБУ ликвидировала самую большую сеть. Ежемесячно дельцы "зарабатывали" на поддельных свидетельствах о вакцинации более 5 млн. грн.
Пожалуйста, подождите...
Ты наверное с кацапии или там долго жила раз так со вкусом эту ******** описываешь. Ещё раз - 🤮🤮🤮🤮
"Данилов считает, что Украина может пойти на компромисс с рф, но его должен одобрить народ."
...ох и не нравится мне эта формулировка и тем более главы СНБО.. Может это и есть и их обещанный план "Б".. план "Бе" млять !!?? во сцуки !!! ох как не нравится мне все это...пздц.
1. Согласны ли вы, что Украина должна вернуть себе статус ядерной державы?
2. Согласны ли вы, что все коллаборанты, олигархи, воры в законе, должны быть высланы из Украины в теплых товарных вагонах с колорадской ленточкой на лбу? (с)
Ось один з москальських політологів, Піонтковський, на якого досить часто посилаються, зробив аналіз:
https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2950866-echo/
Лоботомия по видеосвязи
Во-первых, Байден 2.0 вызвался вместе с Москвой принудить Киев предоставить OРДЛО автономию (to cede a measure of autonomy). Как все-таки элегантно звучат на английском дипломатическом формулы предательства.
Украина категорически отвергает кремлевское приглашение на политическую (и физическую) казнь и никакие
40 тысяч байденов не заставят ее изменить свою позицию. Об этом очень твердо и недвусмысленно заявил
Байдену лично министр иностранных дел Украины Кулеба в своей статье «Don't Sell Out Ukraine. The West Must
Respond to Russia With Strength, Not Appeasement» «Foreign Affairs», 10 декабря.
Второй рождественский подарок дедушки Байдена ошеломил даже видавших виды кремлевских шантажистов.
Просто так до кучи выставили они перед сеансом путинской психотерапии свое рутинное максималистское требование Новой Ялты - Зоны (!) привилегированных интересов РФ, в которой они не просто могли бы безнаказанно топтать соседние народы и государства как в добрые советские и царские времена, но и
получить на подобные деяния письменную лицензию от НАТО.
Дистанционная методика работы с пациентом принесла, однако поразительные результаты. Байден готов был уже в ближайшую пятницу (10 декабря) созвать саммит РФ-НАТО to discuss Russia's concerns relative to NATO. Ему так понравилось с Путиным на удаленке, что не терпелось снова испытать на себе путинские глубокие озабоченности, да еще и затащить с собой на процедуру 4 друзей, лидеров ведущих стран НАТО.
17 июня вернувшегося из Женевы Байдена ближайший к нему телеканал CNN приветствовал заголовком «Putin got exactly what he wanted from Biden in Geneva». 10 декабря, когда ошеломленный Вашингтон понемногу стал приходить в себя вернейшая Байдену газета «Washington Post» посвятила ему сокрушительную статью « On
Ukraine, Biden is channeling his inner Neville Chamberlain»
Писали американці (ще на самому початку), що персонаж не вміє проводити переговори, слабачок ...
Топ-автор
ЛЫСЫЙ-ЛЕТОПИСЕЦ. РАССКАЗЫ О ЗЕЛЕНИНЕ. Как Вова и его друзья впервые попробовали кокс
15 годин тому
ЦН, вы что себе позволяете? Вы "оппозиция" или как? В "диктаторском режиме Зе", он не мог проиграть ни одного ж суда?!))
Это же вам, не при "демократе" По. Все же помнят новости (и газетчики пестрили тогда )- "Порошенко проиграл 14 судов за всю свою каденцию". Чаус и Вовк лично выносили приговоры ))). Не помните что ли? А зря - при "демократе" Порошенко" было дело!
-вы, просто с плохой памятью . Обратитесь к специалисту
Потому и не отводят суседи войска, что в РФ тоже продукты, алкоголь и бензин дорожают.
Как же они могут отвести войска, ежели обещана девальвация рубля?
В Рф ситуация хуже, у них 1/3 резервов Центробанка вложена в юани.
Тогда Вас ждет много увлекательных открытий, особенно по окончании Олимпийских Игр в Пекине.
На досуге можете поинтересоваться о
- веерных отключениях электричества в 17 провинциях Китая
- лимите на потребления электричества в Китае там, где оно подается
- тем фактом, что с августа месяца паспорта на выезд из Китая выдаются лишь в исключительных случаях (кроме студентов, это 5-я колонна КПК)
- банкротстве крупных китайских компаний, которые происходят практически каждую неделю (нет, это не Evergrande)
- исходе западных компаний с территории Китая
- и тому, что фьючерсы на железную руду с апреля месяца торгуются по 50 баксов, а сейчас по 100 с небольшим (это падение цены на железную руду в 2 раза, причем сразу после олимпиады и пар-олимпиады)
И зачем это Блинкен (и Патрушев) в Индонезию сейчас ломанули, причем одновременно, никак не пойму я .
Может, поясните?
И очень рада, что есть лохи, кому сольют юани.
Кишка у вас тонка бараны Мавзолейные...https://youtu.be/cmZ8n_tojCM
С 01.01.2022:
- Кассовые аппараты ФОП.
- Э/э для предпринимателей 4,30 грн.
- Отопление 7 000 грн.Гкал + нормы минимального потребления.
- ...
К 01.01.2023 цены вырастут минимум в два раза!
А 4,3 без. Мне выставили счет на предоплату января. Пойду разбираться, официального объявления небыло.
Но инфляцию зеленые придурки типа Шевченко НБУ и Гетманцев Налоговик хорошо разогнали