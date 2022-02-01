Главные новости 1 февраля: визиты Джонсона и Моравецкого, увеличение армии и отказ от призыва

Премьеры Британии и Польши прилетели в Киев, Зеленский подписал указ о постепенном увеличении армии и отказе от призыва, в "Дії" появились сертификаты о бустерной вакцинации - главные новости Украины 1 февраля.

Джонсон и Моравецкий в Киеве

Украина, Польша и Великобритания формируют союз, борющийся за безопасность в регионе. Поэтому премьеры Польши и Британии сейчас – в Киеве.

Глава польского правительства Моравецкий договорился с Зеленским о строительстве газопровода, пообещал Украине ПЗРК, дроны и боеприпасы, а также заверил, что в самом худшем случае Польша готова эвакуировать часть украинцев.

Глава правительства Великобритании Джонсон заявил, что атака РФ была бы катастрофой для мира и для нее самой, пообещал жесткие санкции, как только нога российского солдата коснется украинской земли и сообщил, что Великобритания выделяет 2 млрд фунтов стерлигнов на общие с Украиной проекты.

Тем временем в Украину прибыла шестая партия груза помощи США.

Путин рассказал, что если Украина вступит в НАТО, может быть война из-за Крыма

"Представим, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже о Донбассе", - рассуждает президент государства-агрессора.

"Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-то об этом хоть что-то подумал? Похоже, что нет", – сказал Путин.

Армия вырастет на 100 тыс., Украина откажется от призыва. Постепенно

Согласно указу, с 2022 по 2025 годы численность ВСУ возрастет на 100 тыс. человек. Также с 1 января 2024 г. будет прекращен призыв на срочную службу.

Свежие рейтинги

За Зеленского готовы проголосовать 26% украинцев, за Порошенко – 24,2%, за Тимошенко – 10,3%, – свидетельствует опрос "Центра Разумкова".

Среди партий рейтинг такой: "ЕС" - 25,2%, "СН" - 18,4%, "Батькивщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, "Разумная политика" - 8,7%, "Наши" – 5,3%.

Воронько вышел из "Слуги народа"

"Я не хочу, чтобы власть в Украине была узурпирована Офисом президента. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы этого не произошло", - прокомментировал он свое решение.

Обыски у Коболева

К бывшему руководителю "Нафтогаза" пришли по делу о незаконном отчуждении природного газа стоимостью 2,2 млрд грн, что, по мнению следствия, имело место в 2020 году. Сам Коболев утверждает, что обыски связаны с уголовным делом по "газу Жеваго". "Мне не страшно, хоть и немного отвратительно", - прокомментировал он.

В "Дії" появились сертификаты о бустерной вакцинации

Сгенерировать соответствующий документ можно в первый день введения третьей дозы вакцины. Срок его действия составит 270 дней.