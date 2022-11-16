Дуда о падении российских ракет в Польше: НАТО в режиме готовности

Североатлантический альянс готов отреагировать на возможное попадание российской ракеты по территории Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице канцелярии президента Польши Анджея Дуды в сети Твиттер.

"Североатлантический альянс находится в режиме готовности. Мы повысили уровень готовности Вооруженных сил Польши, в том числе противовоздушной обороны. Наши самолеты будут поддерживать самолеты союзников", - заявили в канцелярии со ссылкой на слова президента Польши.

В ведомстве добавили, что Польша "действует спокойно и взвешенно".

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Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.