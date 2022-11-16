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Новости Война
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Дуда о падении российских ракет в Польше: НАТО в режиме готовности

ракета,польща

Североатлантический альянс готов отреагировать на возможное попадание российской ракеты по территории Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице канцелярии президента Польши Анджея Дуды в сети Твиттер.

"Североатлантический альянс находится в режиме готовности. Мы повысили уровень готовности Вооруженных сил Польши, в том числе противовоздушной обороны. Наши самолеты будут поддерживать самолеты союзников", - заявили в канцелярии со ссылкой на слова президента Польши.

В ведомстве добавили, что Польша "действует спокойно и взвешенно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по врагу, поражены 3 позиции ЗРК, - Генштаб

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

НАТО (10051) Польша (8497) ракеты (3599) россия (96057) Дуда Анджей (762)


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Топ комментарии
+21
Цей альянс обісрався що у лютому. Нічого окрім балачок не буде.
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16.11.2022 07:10
+17
Як не хоче НАТО відповідати орді, сциться, то тоді надайте відповідне озброєння Україні.
Ми за НАТО знищимо бази та аеродроми звідки були запуски цих ракет.
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16.11.2022 07:08
+16
.

достатньо вже пiдтирати шмарклi ! НАТО, не ганьбiться !

пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.

паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!

.
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16.11.2022 06:58
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Правила форума Совет форумчан
Всьо харашо, прекрасная маркіза!...
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16.11.2022 06:51 Ответить
Давайте уже в качестве ответки организуйте спокойную торговлю для Украины по морю, всем польза будет
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16.11.2022 06:51 Ответить
Готовності до атаки чи до відступу?
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16.11.2022 06:56 Ответить
Макрон-Франція підписала акт про капітуляцію
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16.11.2022 07:00 Ответить
.

достатньо вже пiдтирати шмарклi ! НАТО, не ганьбiться !

пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.

паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!

.
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16.11.2022 06:58 Ответить
.

а яка рiзниця "єто спеціально!" чи "єто не спеціально!" ?

є факт удару по члену НАТО внаслiдок агресii паРашi.

першопричина всього - немотивована злочинна пiдла агресiя паРашi проти України.

"раздражительним" потрiбно ставати роздратованими та звiльнятися вiд кацапiзмiв, бо будуть пекельнi бороша.))

.
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16.11.2022 09:22 Ответить
Глубочайше занепокоєння.....
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16.11.2022 07:01 Ответить
Інфантильність НАТО уб'є саму нату.
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16.11.2022 07:02 Ответить
Як не хоче НАТО відповідати орді, сциться, то тоді надайте відповідне озброєння Україні.
Ми за НАТО знищимо бази та аеродроми звідки були запуски цих ракет.
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16.11.2022 07:08 Ответить
Цей альянс обісрався що у лютому. Нічого окрім балачок не буде.
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16.11.2022 07:10 Ответить
ху@лостан - організатор і вдохновітєль усіх войн на планеті і він же це радбез оон.
Як цю муйню гутерешь пояснює внукам?
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16.11.2022 07:11 Ответить
Ну,якісь дві ракетки впали "випадково",треба трішечки потерпіти івсе буде гаразд! Скаже Столтенберг полякам.
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16.11.2022 07:11 Ответить
Він таке скаже навіть якщо рашостан відкрито нападе на Польщу.
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16.11.2022 08:23 Ответить
НАТО выразит очень глубокую обеспокоеность и на том все закончится, и через 3 дня все всё забудут.
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16.11.2022 07:15 Ответить
На кордонах НАТО коїться геноцид, нічим не вмотивовані ракетні обстріли цивільних та військових, тисячі загиблих,

і все це поступово стало "нормою", буденністю...
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16.11.2022 07:18 Ответить
Пора заменить бесполезного Енса.
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16.11.2022 07:21 Ответить
Он и так лишь выполняет функции "свадебного генерала". Проблема системная и она заключается в том, что власть на Западе находится в руках бюрократов, коррупционеров, слабаков и просто ничтожеств.
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16.11.2022 08:04 Ответить
Ми звикли сприймати НАТО як потужну силу через те, що там багато країн.

Але в цьому й слабкість, бо призводить до колективної БЕЗвідповідальності, особливо з боку тих членів, яких це не зачіпляє.

А деякі члени НАТО взагалі перетворилися на кацапських вассалів, яка там війна!
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16.11.2022 07:23 Ответить
Реально Європа відчула відлуння війни , отримала один із тих "пострілів", які українці переживають кожен день і просто це проковтнула😡
Загинуло дві людини, для чого тоді декларувати, що ви демократії, якщо не взмозі покарати зло, захистити власні цінності.
Об вас витирають ноги, а ви мовчки це сприймаєте.
Пздець, просто шок.
Україна б'ється за усіх, а Європа десь там збоку мовчки споглядає🙄
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16.11.2022 07:26 Ответить
Вам занепокоєння мало?
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16.11.2022 07:31 Ответить
Посилять ППО, поганяють танчики біля кордону, може ще з 10 військових США прилетить до Польщі щоб "посилити східний фланг НАТО", зроблять пару гучних заяв, роздуваючи ніздрі, родичам загиблих видадуть цукерку. Все.
А ви чогось чекали? Пасажири з Боінга передають вітання.
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16.11.2022 08:28 Ответить
MH17 🛫 Russia = terrorist
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18.11.2022 07:27 Ответить
Підвищений режим готовності до стурбованості.
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16.11.2022 07:30 Ответить
Мда, всегда готов! Что то напоминает? Очередную озбОченность и глЫбокое выразят.
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16.11.2022 07:30 Ответить
НАТО імпотенти, це вже очевидно!
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16.11.2022 07:34 Ответить
Именно для того, чтобы запостить этот высер, ты и зарегистрировался на Цензоре?
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16.11.2022 07:55 Ответить
"Вчіть англійську" - слушай, чудо. Я тебе еще на нескольких языках пояснить могу, кроме родного. Вы, кацапские боты, работаете по максимально примитивной и очевидной схеме и то упорство, с которым вы, бабочки-однодневки, пытаетесь переложить вину на Украину, сразу выдает ваше козлиное происхождение.
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16.11.2022 08:19 Ответить
АтчАяньій північний альянс, просто АтчАяньій! Аж страшно!
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16.11.2022 07:37 Ответить
як та в Полщі кажуть?
до прдели така готовність
як що ви їх не збили
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16.11.2022 07:56 Ответить
... в режимі готовності з хєром в роті
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16.11.2022 08:10 Ответить
Не нужно про поляков плохо говорить - они с литовцами ближе всех к нам! И ****** здорово ошиблось - хотел ударить по НАТО то нужно было по венграм шарахнуть. А поляки молчать не будут и ЕС поставят на уши в связи с этим. И польское лобби в США помощнее украинского.
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16.11.2022 08:18 Ответить
Поляки мовчати не будуть, то правда. Як не будуть мовчати прибалти. Проблема в тому, що мовчати будуть західні, "члени" НАТО.
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16.11.2022 08:32 Ответить
<Як не будуть мовчати прибалти>...

Правильно, тому що "прибалти" це анахронізм, що канув у льоту разом з есесерією.
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16.11.2022 11:22 Ответить
************* будет будет отварачиваться до конца - правакация!
Поэтому самый лучший ответ будет - послать пару Томагавков прямо в Дом офицеров авиационной базы в Энгельсе. И сказать, шо это тоже провокация - какой-то русский мажлр купил себе томагавки и прикалывается. А шо - пусть доказывают! Не нравится суд в Гааге - подавайте в райсуд в Зажопинске - томагавкам все равно...
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16.11.2022 08:23 Ответить
"Збираємо", "скликаємо", "обговорюємо" ... а, насправді - жуємо соплі перед тим, як вчергове висловити чергове занепокоєння. Може навіть глибоке!
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16.11.2022 08:35 Ответить
ТЁТЯ РОЗА



Косплеить Гитлера, так косплеить. Подумал Путин и нанёс удар по Польше!
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16.11.2022 08:35 Ответить
16.11.2022 08:01 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
https://t.me/generallsvr/230
Президент России Владимир Путин в своём стиле "оформил" отказ от поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с "мирным предложением". Теперь наиболее влиятельные западные "партнёры" будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, неодходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать "заготовки", имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: "Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад". Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил "Времена меняются".
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее рано, чем поздно, он проиграет всё.
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16.11.2022 08:37 Ответить
bednyj fuckыn.. Ta nata tvoj dom truba skoro šatatj bude...
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16.11.2022 11:24 Ответить
альянс выражает обеспокоенность... Прибалтам приготовиться...
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16.11.2022 08:57 Ответить
V spam, nomernaja kussaba.
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16.11.2022 11:25 Ответить
Оператор спутал Азимут и дальность полета рюSSкого дерьма..., такая фигня бывает... подводку Курск завалили свои же дебилы в Баренцевом море.. Вяликий карабель пальнул торпеду...и попал в подлодку...успешно...😛
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16.11.2022 09:02 Ответить
Точно так погиб и маршал Неделин на космодроме Байконур вначале 60-х годов..
Рукожопые..Шариковы.🦍🦍🦍.. Сээрр 🤣
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16.11.2022 09:05 Ответить
.

НАТО, Ви довго ще будете пiдтирати шмарклi ?

НАТО, Ви довго ще будете терпiти розбещеннiсть та безкарність свинособак ???

НАТО, не ганьбiться !


https://img2.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD-artist-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-2022-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-7309914.jpeg
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16.11.2022 09:29 Ответить
Піднімайте рівень стурбованості поступово, бо наступного разу не буде куди його піднімати. Не поспішайте
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16.11.2022 09:30 Ответить
Дуда про падение рашистских ракет - это было не падение а попадание, а если это было падение, то куда же они летели, на Германию или на Францию?
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16.11.2022 09:32 Ответить
ми глюбоко озабочены,пузатые гиниралы ЕС ждут пэнсии...
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16.11.2022 10:03 Ответить
А де ж було пильне натівське ПРО?
Мабуть жде рішучого занепокоєння від G20, дозволу збивати в письмовій формі від Столтенберга, чи ждуть, що скаже "пан" ***** з цього приводу, чи що напишуть Трамп та Байден в Твіттері?
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16.11.2022 10:06 Ответить
Буде занепокоєння... Потім пуйло ще раз вгатить по сцикливому НАТО..... Потім ще.... Ще.... Ще....
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16.11.2022 10:59 Ответить
130 км. от Пшевудова до Беларуси. Похоже с-300 запустили оттуда
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16.11.2022 11:11 Ответить
Самолет с Качинским проглотили, и это проглотят, терпилы...
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16.11.2022 11:36 Ответить
Наступного разу ядерна прилетить
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16.11.2022 11:43 Ответить
Поки бачимо бюрократичну тяганину, бо керівний апарат ЄС дуже великий,
але НАТО треба реагувати трохи бистріше, поки тиша, кацапи мабуть серуть
кирпичинами від страху.
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16.11.2022 12:19 Ответить
Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі.


Високопоставлений представник американської розвідки заявив, що російські ракети перетнули територію Польщі, члена НАТО, внаслідок чого загинули двоє людей.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер не відразу підтвердив інформацію високопоставленого чиновника розвідки США, який говорив на умовах анонімності через делікатний характер ситуації. Джерело:
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16.11.2022 13:02 Ответить
 
 