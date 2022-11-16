Дуда о падении российских ракет в Польше: НАТО в режиме готовности
Североатлантический альянс готов отреагировать на возможное попадание российской ракеты по территории Польши.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице канцелярии президента Польши Анджея Дуды в сети Твиттер.
"Североатлантический альянс находится в режиме готовности. Мы повысили уровень готовности Вооруженных сил Польши, в том числе противовоздушной обороны. Наши самолеты будут поддерживать самолеты союзников", - заявили в канцелярии со ссылкой на слова президента Польши.
В ведомстве добавили, что Польша "действует спокойно и взвешенно".
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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достатньо вже пiдтирати шмарклi ! НАТО, не ганьбiться !
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.
паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
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а яка рiзниця "єто спеціально!" чи "єто не спеціально!" ?
є факт удару по члену НАТО внаслiдок агресii паРашi.
першопричина всього - немотивована злочинна пiдла агресiя паРашi проти України.
"раздражительним" потрiбно ставати роздратованими та звiльнятися вiд кацапiзмiв, бо будуть пекельнi бороша.))
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Ми за НАТО знищимо бази та аеродроми звідки були запуски цих ракет.
Як цю муйню гутерешь пояснює внукам?
і все це поступово стало "нормою", буденністю...
Але в цьому й слабкість, бо призводить до колективної БЕЗвідповідальності, особливо з боку тих членів, яких це не зачіпляє.
А деякі члени НАТО взагалі перетворилися на кацапських вассалів, яка там війна!
Загинуло дві людини, для чого тоді декларувати, що ви демократії, якщо не взмозі покарати зло, захистити власні цінності.
Об вас витирають ноги, а ви мовчки це сприймаєте.
Пздець, просто шок.
Україна б'ється за усіх, а Європа десь там збоку мовчки споглядає🙄
А ви чогось чекали? Пасажири з Боінга передають вітання.
до прдели така готовність
як що ви їх не збили
Правильно, тому що "прибалти" це анахронізм, що канув у льоту разом з есесерією.
Поэтому самый лучший ответ будет - послать пару Томагавков прямо в Дом офицеров авиационной базы в Энгельсе. И сказать, шо это тоже провокация - какой-то русский мажлр купил себе томагавки и прикалывается. А шо - пусть доказывают! Не нравится суд в Гааге - подавайте в райсуд в Зажопинске - томагавкам все равно...
Косплеить Гитлера, так косплеить. Подумал Путин и нанёс удар по Польше!
https://t.me/generallsvr/230
Президент России Владимир Путин в своём стиле "оформил" отказ от поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с "мирным предложением". Теперь наиболее влиятельные западные "партнёры" будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, неодходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать "заготовки", имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: "Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад". Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил "Времена меняются".
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее рано, чем поздно, он проиграет всё.
Рукожопые..Шариковы.🦍🦍🦍.. Сээрр 🤣
НАТО, Ви довго ще будете пiдтирати шмарклi ?
НАТО, Ви довго ще будете терпiти розбещеннiсть та безкарність свинособак ???
НАТО, не ганьбiться !
https://img2.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD-artist-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-2022-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-7309914.jpeg
Мабуть жде рішучого занепокоєння від G20, дозволу збивати в письмовій формі від Столтенберга, чи ждуть, що скаже "пан" ***** з цього приводу, чи що напишуть Трамп та Байден в Твіттері?
але НАТО треба реагувати трохи бистріше, поки тиша, кацапи мабуть серуть
кирпичинами від страху.
Високопоставлений представник американської розвідки заявив, що російські ракети перетнули територію Польщі, члена НАТО, внаслідок чого загинули двоє людей.
Речник польського уряду Пьотр Мюллер не відразу підтвердив інформацію високопоставленого чиновника розвідки США, який говорив на умовах анонімності через делікатний характер ситуації. Джерело: