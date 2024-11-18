Возобновлена ​​подача света, тепла и воды на Виннитчине, Ивано-Франковщине, Львовщине и Ривненщине, - Шмыгаль о ликвидации последствий массированной атаки РФ

По всей стране сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней вражеской атаки на энергетическую систему Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, энергетики в круглосуточном режиме чинят поврежденное оборудование.

"За это время удалось восстановить подачу света, тепла и воды для жителей Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской областей. В данное время без электроснабжения остаются около 220 тысяч абонентов в Одесской области, где ситуация самая сложная, и Днепропетровской области", - подчеркнул он.

В Одессе возобновляется водоснабжение. Запитаны водонасосные станции города, обеспечен подвоз технической воды. Продолжается восстановление централизованного отопления. Важные социальные объекты обеспечены генераторами.

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"Координируем работу с ОВА по актуальным потребностям. Развернуты Пункты несокрушимости, где люди могут подзарядиться и получить доступ к необходимому.

Подготовка к этой зиме была длительной. Правительство и местные власти имеют план действий на случай различных сценариев. Мы также продолжаем развивать децентрализованную генерацию и стимулируем людей и бизнес переходить на автономное питание, чтобы оставаться энергетически устойчивыми даже несмотря на российский террор", - резюмирует Шмыгаль.

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.

Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.

По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.

Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. На Днепропетровщине погибли двое железнодорожников

В Черкасской области Силы обороны сбили 7 "шахедов" и две крылатые ракеты, повреждены дом и линия электропередач, горела лесная подстилка. В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 102 из 120 ракет и 42 из 90 дронов