Палестинцы не вернутся в Сектор Газа, они будут иметь гораздо "лучшее жилье" в других местах, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинцы не будут иметь право вернуться в Сектор Газа. Сейчас Газа "непригодна для жизни".

Палестинцам не позволят вернуться в Газу. Вместо этого планируется построить им "безопасные общины" в других регионах.

Трамп отметил, что палестинскому народу будет предоставлено "лучшее жилье" в другом месте.

"Нет, не будут, потому что они будут иметь гораздо лучшее жилье. То есть я говорю о строительстве постоянного места для них", - сказал он.

Трамп предположил, что за пределами Газы может быть до шести различных мест для проживания палестинцев.

По его словам, это были бы "прекрасные общины" для примерно 2,3 миллиона палестинцев, которые сейчас проживают в Секторе.

"Возможно, пять, шесть, возможно, два. Но мы построим безопасные общины, чуть подальше от того места, где они живут, где вся эта опасность. Между тем я хотел бы владеть этим. Подумайте об этом как о развитии недвижимости на будущее. Это был бы прекрасный кусок земли. Никаких больших затрат", - сказал американский президент.

Трамп добавил, что сейчас Газа "не является пригодной для жизни" и могут пройти "годы", прежде чем палестинцы смогут туда вернуться.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

Президент США Джо Байден заявил, что ответ Израиля не должен касаться ядерных объектов Тегерана.

Ранее сообщалось, что Израиль официально поддержал перемирие с палестинской группировкой ХАМАС в Секторе Газа.

Напомним, американские СМИ сообщили, что в среду, 15 января, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников.

Трамп хочет купить Сектор Газы

Заявлялось, что 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Трамп хочет взять Сектор Газы под контроль США и не исключает возможность введения туда американских войск.

Также ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль должен передать США Сектор Газа, а палестинцев переселят в "более безопасные и красивые" места.

