Палестинцы не вернутся в Сектор Газа, они будут иметь гораздо "лучшее жилье" в других местах, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинцы не будут иметь право вернуться в Сектор Газа. Сейчас Газа "непригодна для жизни".

Палестинцам не позволят вернуться в Газу. Вместо этого планируется построить им "безопасные общины" в других регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Трамп отметил, что палестинскому народу будет предоставлено "лучшее жилье" в другом месте.

"Нет, не будут, потому что они будут иметь гораздо лучшее жилье. То есть я говорю о строительстве постоянного места для них", - сказал он.

Трамп предположил, что за пределами Газы может быть до шести различных мест для проживания палестинцев.

По его словам, это были бы "прекрасные общины" для примерно 2,3 миллиона палестинцев, которые сейчас проживают в Секторе.

"Возможно, пять, шесть, возможно, два. Но мы построим безопасные общины, чуть подальше от того места, где они живут, где вся эта опасность. Между тем я хотел бы владеть этим. Подумайте об этом как о развитии недвижимости на будущее. Это был бы прекрасный кусок земли. Никаких больших затрат", - сказал американский президент.

Трамп добавил, что сейчас Газа "не является пригодной для жизни" и могут пройти "годы", прежде чем палестинцы смогут туда вернуться.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

Президент США Джо Байден заявил, что ответ Израиля не должен касаться ядерных объектов Тегерана.

Ранее сообщалось, что Израиль официально поддержал перемирие с палестинской группировкой ХАМАС в Секторе Газа.

Напомним, американские СМИ сообщили, что в среду, 15 января, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников.

Трамп хочет купить Сектор Газы

Заявлялось, что 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Трамп хочет взять Сектор Газы под контроль США и не исключает возможность введения туда американских войск.

Также ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль должен передать США Сектор Газа, а палестинцев переселят в "более безопасные и красивые" места.

А ще як москалі прийшли в пустелю Новоросію та населили її етнічними українцями.
показать весь комментарий
10.02.2025 21:28 Ответить
А еще кацапье где-то в какой-то момент прощелкало ****ом и хохлы заселили исконно рюцкий город Киев, мать ихних мухосрансков.
показать весь комментарий
10.02.2025 21:52 Ответить
Ко времени прихода европейцев область мыса Доброй Надежды была заселена кой-коин, а банту (племена коса) достигли берегов реки Грейт-Фиш. Местные народы были знакомы с добычей металлических руд, обработкой и изготовлением орудий из железа и меди.
Где почитать про буров, которые пришли на пустые земли?
показать весь комментарий
10.02.2025 20:56 Ответить
Кой-коин или готтентоты единственное коренное население Юга Африки. И они не негроиды. Негроиды там не селились. Климат не подходит, для них там холодно, средняя температура зимы 10-12 градусов, а в Кейптауне даже снег выпадает
показать весь комментарий
10.02.2025 21:03 Ответить
неужели белые
показать весь комментарий
10.02.2025 21:55 Ответить
трамп вагається що ж запропонувати палестинцям - резервації чи крематорії.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:12 Ответить
ні, все набагато простіше, нехай селяться там звідки підтримували Хамас
показать весь комментарий
11.02.2025 08:20 Ответить
дід однозначно **** дав...
показать весь комментарий
10.02.2025 20:20 Ответить
Прострелене вухо дало наслідки на вміст черепної коробки.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:40 Ответить
Чем не обмен - население "газы" в Биробиджан, а жителей Еврейской автономной области - в Израиль.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:55 Ответить
В Єврейській автономній області зараз уже залишився один єврей - Шлагбаум...
показать весь комментарий
10.02.2025 22:03 Ответить
Хамас на Дамбас.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:58 Ответить
воно і українцям може дати ділову пораду "для чого вам Україна, у світі так багато чудових територій - сахара, сибір, арктика з антарктидою... "
показать весь комментарий
10.02.2025 21:08 Ответить
Події 7 жовтня на півдні Ізраілю однозначно дають підставу для засудження дій Хамас. Ізраіль мав право на самооборону і скористався ним, тут не може бути подвійних тлумачень.
Але депортація 2,3 мільйонів осіб з їх батьківщини - це типу перебір . . .
Грохніть всіх терористів, влаштуйте там тимчасовий окупаційний режим для пітримання правопорядку, але виселити мільйони людей незрозуміло куди - це як ? Якщо Трамп такий розумний, най прийме їх у Сполучених Штатах, всі 2,3 мільйони - тоді все ОК. Натомість запропонує взяти цю територію під контроль США на умовах, хз, концесії якоїсь чи що.
А просто - ви, народ, валіть звідси, куди хочете, в Єгипет, Йорданію чи на західний берег річки Йордан, до своїх співвітчизників - палестинців, а я тут почну готелі будувати, бо тут берег моря і класно . . .
Чувак, ти не офігів часом ?
Хто наступний кандидат на депортацію - українці, бо тоді узбережжя Одеси, Херсона, Криму і Бердянська теж сподобається ?
показать весь комментарий
10.02.2025 21:51 Ответить
Події 7 жовтня дуже нагадують Гливіцьку провокацію, мабуть тому МКС виписав ордер на арешт Нетаньяху. Ізраїльтяни не дали прокурору МКС провести розслідування, таємниче зникли відеозаписи камер спостереження на кордоні з сектором Газа, фестиваль ніби спеціально влаштований поближче до терористів, одна з самих ефективних розвідок світу не помітила підготовки такого маштабного теракту - є про що подумати і що копати.
показать весь комментарий
11.02.2025 02:27 Ответить
Головне, всім десятиріччя тлумачити, що у євреїв найкраща армія та розвідка. А потім волати, що підступні араби їх намахали. Та за рік з лишком повномасштабки так нічого остаточно не вирішити з хамас
показать весь комментарий
11.02.2025 05:10 Ответить
і все це при повній підтримці США - любе голубе, ракети бомби партіями на кілька мільярдів, а не як для України дозами на 100-200 млн і то лише половина суми вартість ***********.
показать весь комментарий
11.02.2025 14:55 Ответить
"Паралелі " цікаві:
1. Рим знищив царство Юдейське. Працездатне населення забрав у рабство і розвіз по всій імперії . Саме тому і виникла така кількість єврейських діаспор у Середземномор"ї та Південній Європі. Кацапи, після анексії та окупації України, робили те саме - особливо у "сталінський" період. Розбіжність лише в тому, що релігія євреїв не дала їм розчиниться в "римоязичії" до кінця (на відміну від українців).
2. І Юдея, і Україна, стали колоніями "метрополії".
3. І Юдею, і Україну, стали заселять "гегемонами" - жителями "метрополії... Тобто, мінять демографічний склад населення... При цьому коррінні жителі стали "людьми другого сорту".
4. І там, і там, були внесені зміни навіть у географічні назви територій, та нав"язані "римські" (рассийские")
А потім з"явилася серйозна розбіжність - у Юдею прийшов інший завойовник - араби. І "метрополія" з ним не справилася. Араби підкорили Близький Схід. Захопили та "омусульманили" більшість населення - греків, римлян, і значну частину євреїв... І стали "почивать на лаврах"... Поки були живі науковці греко-романського походження - існував "розквіт арабської науки". Тобто, наука так і залишилася - просто перейшла на арабську мову. Араби її просто "присвоїли"...(в Україні було те саме - з приходом Московії). Кацапи теж стали "почивать на лаврах" .
В результаті цього обидва світи (і арабський, і "русский"), на анексованих територіях, стали хиріть та відставать у розвитку, порівняно з сусідніми країнами.
Коли у підкорених народів виникла можливість "виправить ситуацію", і у "арабського", і у "русскава мира", залишився лише один метод протистояння і євреям, і українцям - СИЛОВИЙ. І "гегемони" взялися за зброю...
показать весь комментарий
11.02.2025 07:03 Ответить
а хто їм заважав будувати готелі, бо там класно, от тепер нехай їдуть до своїх спонсорів Хамасу.
показать весь комментарий
11.02.2025 08:22 Ответить
Трамп планує переселити палестинців в ДНР і ЛНР. І трохи в Придністров'я і Абхазію.
показать весь комментарий
10.02.2025 22:24 Ответить
він хворий. Це вже просто діагноз
показать весь комментарий
10.02.2025 22:32 Ответить
що скажуть на це 2 млн людей, що там живуть? як він собі це уявляє? як сталін звантажить їх товарні вагони і повезе? а тим, хто не погодиться - газові камери? лагеря? десь вже це було....
показать весь комментарий
10.02.2025 22:40 Ответить
верещанням ботів зразка 2025 -задоволений!
показать весь комментарий
11.02.2025 00:57 Ответить
Хочеш розпалити війну, почни когось виселяти/переселяти. Тут деякі дописувачі апелюють до історії, називаючи землі під палестинськими арабами єврейськими. І це правда, бо араби - зайди. Турки теж 1000 років тому приперлися на півострів Мала Азія самі не знають точно звідки (ніби із Сибіру у Середню Азію і далі на Анатолію). Асимілювали місцевих греків, курдів і вірмен. Окупанти кляті!!! То може і туркам запропонувати забратися на материнські території??? А чим турки кращі за палестинських арабів, яких планують копняками відтіснити кудись??? Усі ці ініціати вибухові. Десятиліттями волаю : хочете миру на планеті, ліквідуйте причину розбрату людства - одвічно нацистський кацапстан. Усе зло на Землі - звідти, з мацькви!!!
показать весь комментарий
11.02.2025 01:24 Ответить
Можна подумать - Китай, "білий" та "пухнастий"... Зникне "Кацапстан" - прийде "Китайстан"... Це "одвічне" протистояння... Якщо продовжиться глобальне потепління - розшириться "опустелювання" Середземномор"я та Близького Сходу та Північної Африки. Маса екологічних біженців попре на Європу. А це - "зміна демографічної ситуації"... Такі речі вирішуються, здебільшого, "силовими" методами... І ще не відомо - ХТО вийде "переможцем"...
показать весь комментарий
11.02.2025 07:12 Ответить
1млн дерев,4000$-зарплати вчителям.Таке вже було в Україні перед виборами.
показать весь комментарий
11.02.2025 05:08 Ответить
