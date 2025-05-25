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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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Польша поднимала истребители на фоне массированной атаки РФ на Украину

Польша поднимала истребители

Из-за российской массированной атаки России на Украину в ночь на 25 мая Польша активизировала силы противовоздушной обороны и поднимала в воздух истребители.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание, в связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, началась операция польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве. В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных сил задействовало все доступные силы и средства", - говорится в сообщении.

Читайте: Польша перехватила российский Су-24, действия которого "представляли угрозу", - министр обороны Косиняк-Камыш

Как отмечается, в частности, в воздух были подняты очередные пары истребителей, а системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей боевой готовности.

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой. Оперативное командование Вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ночью запустили более 10 "Калибров" из акватории Черного моря, - ВМС

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

обстрел (27652) Польша (8496) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+17
Нато обдристалося в черговий раз..
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25.05.2025 12:01
+16
Польща піднімала винищувачі на тлі масованої атаки РФ на Україну

І шо вона збиралася далі робити?
Конкретно - шо саме?
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25.05.2025 11:50
+13
Как всегда сэлфи.А могли бы ракетами наши приграничные области прикрыть.
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25.05.2025 11:51
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Правила форума Совет форумчан
Польща піднімала винищувачі на тлі масованої атаки РФ на Україну

І шо вона збиралася далі робити?
Конкретно - шо саме?
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25.05.2025 11:50 Ответить
Как всегда сэлфи.А могли бы ракетами наши приграничные области прикрыть.
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25.05.2025 11:51 Ответить
Як що? А селфі себе коханих в повітрі?...
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25.05.2025 11:53 Ответить
Блокувати сухопутний перехід кордону для підтримки своїх фермерів.
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25.05.2025 12:08 Ответить
Поляки нічого не робили коли рашисти залетіли в повітряний простір Польщі. Що ви чекаєте від Польщі коли ракети летять по Україні?
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25.05.2025 12:15 Ответить
Конкретно захистити своїх громадян і наших біженців, коли російська ракета чи дрон пересічуть її кордони. А що не має права країна себе захищати на своїй теритирії?
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25.05.2025 16:19 Ответить
Румуни хоч рішилися збивати Шахеди - ракети - поляки шось мовчать
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25.05.2025 11:55 Ответить
Не бачу у цьому ані сенсу ані поганого. А зайвих навчань не буває.
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25.05.2025 11:55 Ответить
Бачу полурічного касаба.
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25.05.2025 14:03 Ответить
Попіарилися?
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25.05.2025 12:00 Ответить
Нато обдристалося в черговий раз..
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25.05.2025 12:01 Ответить
там не тільки НАТО...Трамп може скоротити і Пентагон
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25.05.2025 12:34 Ответить
А чому тракторами не блокували ?
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25.05.2025 12:04 Ответить
Солярка закінчилася.
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25.05.2025 12:09 Ответить
Увага, на сусідське обійстя напали бандити, вбивають, руйнують і палять, ми слідкуємо через паркан і вживаємо заходів, щоб нічого в наш двір не кинули, а ще обладнаємо з цим сусідом паркан електрикою, щоб не втік в разі чого від бандитів до нас.
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25.05.2025 12:15 Ответить
Ну, це ж хитродупі ляхи.
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25.05.2025 13:18 Ответить
Можна подумати, що ти особисто побіжиш допомагати сусіду. Даю 100%, що максимум, що ти зробиш - подзвониш в поліцію. І так, забарикадуєшся, щоб ні сусід, ні бандити не змогли до тебе потрапити.
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25.05.2025 14:36 Ответить
Не суди всіх по Стицьку.
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25.05.2025 15:26 Ответить
Я суджу по реальності. Нікуди ти не побіжиш. Хіба що в протилежний бік, подалі від нападників.
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25.05.2025 15:32 Ответить
Та думай собі що хочеш, твоє право.
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25.05.2025 16:01 Ответить
І що ? поляки ,щось збили ?
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25.05.2025 12:30 Ответить
Всі ракети і дрони, які летіли в бік Польщі локаційно втрачені над Україною.
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25.05.2025 12:46 Ответить
А можна пропустити десяток?
Задля навчань їхніх пілотів?)
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25.05.2025 12:52 Ответить
патужно...
і взагалі, піднімайте краще так, шоб про це мало хто й знав, аби не ганьбитися кожного разу..
"якщо вже витяг - то стріляй"(с)..
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25.05.2025 12:45 Ответить
Гарний анекдот. Після кожного масованого обстрілу його постять, а ми сміємся. Кривавими слізьми...
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25.05.2025 15:02 Ответить
Аж якось полегшало
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25.05.2025 12:47 Ответить
завдяки цьому вночі було значно легше відбивати атаку.
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25.05.2025 13:25 Ответить
Повилазили сраколизи зелені, поляки їм погані,а що зебанда і рашисти знищують Україну,то добре 🤬
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25.05.2025 14:31 Ответить
А для чого нам ця новина ?
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25.05.2025 15:22 Ответить
Та ніяких винищувачів Польща не піднімала просто видають бажане за дійсне.
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25.05.2025 15:34 Ответить
 
 