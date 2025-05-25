Польща піднімала винищувачі на тлі масованої атаки РФ на Україну

Через російську масовану атаку Росії на Україну у ніч на 25 травня Польща активізувала сили протиповітряної оборони та піднімала в повітря винищувачі.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Увага, у зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі. Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил задіяло всі доступні сили та засоби", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, зокрема, у повітря було піднято чергові пари винищувачів, а системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено в стан найвищої бойової готовності.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, що перебувають під загрозою. Оперативне командування Збройних Сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", - додається в повідомленні.

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них троє дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.