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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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Польща піднімала винищувачі на тлі масованої атаки РФ на Україну

Польща піднімала винищувачі

Через російську масовану атаку Росії на Україну у ніч на 25 травня Польща активізувала сили протиповітряної оборони та піднімала в повітря винищувачі.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Увага, у зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі. Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил задіяло всі доступні сили та засоби", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, зокрема, у повітря було піднято чергові пари винищувачів, а системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено в стан найвищої бойової готовності.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, що перебувають під загрозою. Оперативне командування Збройних Сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", - додається в повідомленні.

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них троє дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

обстріл (28973) Польща (8609) війна в Україні (4526)


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Топ коментарі
+17
Нато обдристалося в черговий раз..
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25.05.2025 12:01
+16
Польща піднімала винищувачі на тлі масованої атаки РФ на Україну

І шо вона збиралася далі робити?
Конкретно - шо саме?
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25.05.2025 11:50
+13
Как всегда сэлфи.А могли бы ракетами наши приграничные области прикрыть.
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25.05.2025 11:51
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Польща піднімала винищувачі на тлі масованої атаки РФ на Україну

І шо вона збиралася далі робити?
Конкретно - шо саме?
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25.05.2025 11:50 Відповісти
Как всегда сэлфи.А могли бы ракетами наши приграничные области прикрыть.
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25.05.2025 11:51 Відповісти
Як що? А селфі себе коханих в повітрі?...
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25.05.2025 11:53 Відповісти
Блокувати сухопутний перехід кордону для підтримки своїх фермерів.
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25.05.2025 12:08 Відповісти
Поляки нічого не робили коли рашисти залетіли в повітряний простір Польщі. Що ви чекаєте від Польщі коли ракети летять по Україні?
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25.05.2025 12:15 Відповісти
Конкретно захистити своїх громадян і наших біженців, коли російська ракета чи дрон пересічуть її кордони. А що не має права країна себе захищати на своїй теритирії?
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25.05.2025 16:19 Відповісти
Румуни хоч рішилися збивати Шахеди - ракети - поляки шось мовчать
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25.05.2025 11:55 Відповісти
Не бачу у цьому ані сенсу ані поганого. А зайвих навчань не буває.
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25.05.2025 11:55 Відповісти
Бачу полурічного касаба.
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25.05.2025 14:03 Відповісти
Попіарилися?
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25.05.2025 12:00 Відповісти
Нато обдристалося в черговий раз..
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25.05.2025 12:01 Відповісти
там не тільки НАТО...Трамп може скоротити і Пентагон
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25.05.2025 12:34 Відповісти
А чому тракторами не блокували ?
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25.05.2025 12:04 Відповісти
Солярка закінчилася.
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25.05.2025 12:09 Відповісти
Увага, на сусідське обійстя напали бандити, вбивають, руйнують і палять, ми слідкуємо через паркан і вживаємо заходів, щоб нічого в наш двір не кинули, а ще обладнаємо з цим сусідом паркан електрикою, щоб не втік в разі чого від бандитів до нас.
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25.05.2025 12:15 Відповісти
Ну, це ж хитродупі ляхи.
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25.05.2025 13:18 Відповісти
Можна подумати, що ти особисто побіжиш допомагати сусіду. Даю 100%, що максимум, що ти зробиш - подзвониш в поліцію. І так, забарикадуєшся, щоб ні сусід, ні бандити не змогли до тебе потрапити.
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25.05.2025 14:36 Відповісти
Не суди всіх по Стицьку.
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25.05.2025 15:26 Відповісти
Я суджу по реальності. Нікуди ти не побіжиш. Хіба що в протилежний бік, подалі від нападників.
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25.05.2025 15:32 Відповісти
Та думай собі що хочеш, твоє право.
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25.05.2025 16:01 Відповісти
І що ? поляки ,щось збили ?
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25.05.2025 12:30 Відповісти
Всі ракети і дрони, які летіли в бік Польщі локаційно втрачені над Україною.
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25.05.2025 12:46 Відповісти
А можна пропустити десяток?
Задля навчань їхніх пілотів?)
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25.05.2025 12:52 Відповісти
патужно...
і взагалі, піднімайте краще так, шоб про це мало хто й знав, аби не ганьбитися кожного разу..
"якщо вже витяг - то стріляй"(с)..
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25.05.2025 12:45 Відповісти
Гарний анекдот. Після кожного масованого обстрілу його постять, а ми сміємся. Кривавими слізьми...
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25.05.2025 15:02 Відповісти
Аж якось полегшало
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25.05.2025 12:47 Відповісти
завдяки цьому вночі було значно легше відбивати атаку.
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25.05.2025 13:25 Відповісти
Повилазили сраколизи зелені, поляки їм погані,а що зебанда і рашисти знищують Україну,то добре 🤬
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25.05.2025 14:31 Відповісти
А для чого нам ця новина ?
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25.05.2025 15:22 Відповісти
Та ніяких винищувачів Польща не піднімала просто видають бажане за дійсне.
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25.05.2025 15:34 Відповісти
 
 