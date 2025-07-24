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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"Считаю свое голосование ошибкой. Готов вернуться в сессионный зал", - депутат Штепа

Нардеп Штепа назвал ошибкой голосование за 12414

Нардеп "Слуги народа" Сергей Штепа назвал голосование за законопроект №12414, ограничивающий независимость НАБУ и САП, ошибкой.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я был уверен: если этот вопрос срочно выносится на голосование, то он согласован со всеми нашими партнерами на самом высоком уровне. В дальнейшем, из комментариев Урсулы фон дер Ляйен и Линдси Грэма, стало очевидным отсутствие такого согласования, что вызывает беспокойство, учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию.

С первого дня предвыборной кампании 2019 года и до сегодняшнего дня я называю своей целью вступление Украины в Европейский Союз. Этой идее подчинена почти вся моя деятельность, поэтому я считаю недопустимым принятие законопроектов, которые могут навредить нашим евроинтеграционным перспективам. Если бы это было известно мне заранее, я бы не нажал "за"", - рассказал парламентарий.

По словам Штепы, он рассматривал этот законопроект как попытку оптимизировать распределение нагрузки между правоохранительными органами с целью сосредоточения внимания НАБУ и САП на делах высокой приоритетности.

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"Сохранение независимости НАБУ и САП остается ключевым элементом доверия - как внутреннего, так и международного, особенно в условиях, когда мы зависимы от финансовой и военной поддержки со стороны партнеров", - добавил нардеп.

Штепа считает, что реформа антикоррупционных органов не должна предусматривать существенную реорганизацию НАБУ и САП или превращение их в новые структуры.

"Реорганизация НАБУ и САП в любой форме будет иметь сразу два негативных последствия. Первое - любой новой структуре нужно время, чтобы полноценно заработать, и коррупционеры воспримут это как "зеленый свет", что особенно опасно во время полномасштабной войны. Второе - международные институты будут считать это негативным маркером с соответствующими последствиями для нашей европейской интеграции.

С нетерпением жду новый законопроект, о котором уже сказал Президент Украины. Надеюсь, что в законопроекте будет эффективно урегулирован вопрос работы антикоррупционных органов", - подчеркнул он.

Подытоживая Штепа заявил, что готов в кратчайшие сроки вернуться в сессионный зал Верховной Рады для голосования.

Нардеп Штепа назвал ошибкой голосование за 12414
Нардеп Штепа назвал ошибкой голосование за 12414

Читайте: ЕС приветствует подготовку Зеленским нового законопроекта по НАБУ и САП, хочет видеть решение проблем, - заявление

Отметим, 24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

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Автор: 

НАБУ (4400) ВР (29352) Штепа Сергей (2)


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Топ комментарии
+24
Та ти сам помилка, як і той, кому ти з собачою відданістю служиш!
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24.07.2025 16:26 Ответить
+20
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24.07.2025 16:30 Ответить
+19
Запахло смаженим!
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24.07.2025 16:26 Ответить
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Запахло смаженим!
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24.07.2025 16:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lfwkHDrevZY

ОСЬ ТУТ послухайте що вони притягували "конституційне", як каза Малюк у той ПРокорупцйний закон
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24.07.2025 16:36 Ответить
Та ти сам помилка, як і той, кому ти з собачою відданістю служиш!
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24.07.2025 16:26 Ответить
Там вся партія помилка 404
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24.07.2025 16:45 Ответить
Скажу більше - там всі можливі помилки є тільки існують!
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24.07.2025 16:48 Ответить
Тільки "дуже талановита" людина могла їх всіх зібрати під своїм керівництвом ...
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24.07.2025 16:54 Ответить
як пише про них Антиколорадос - це Трускавецький спецотлов. ))
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24.07.2025 17:24 Ответить
Хвойда...
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24.07.2025 16:27 Ответить
Враховуючи тенденцію до використання фемінізмів, у даному випадку точніше буде хвойд!
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24.07.2025 16:51 Ответить
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24.07.2025 17:14 Ответить
Так, був колись закон Колисниченко і потім усіх депутатів віддавших голоси требу було каструвати
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24.07.2025 16:28 Ответить
Прощаю, на 0.
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24.07.2025 16:28 Ответить
Ідіото!
Від народженя!
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24.07.2025 16:30 Ответить
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24.07.2025 16:30 Ответить
Там стільки крові знадобиться, що обляпають все зеленим!
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24.07.2025 16:53 Ответить
Не до сесійної зали а за грати зебандюків
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24.07.2025 16:30 Ответить
На всі дії, вчинені групою осіб, як в Уряді, так і залі ВРУ, що чітко підпадають під статті ККУ, як антиЗаконні дії, вчинені в порушення норм Конституції України, під час дії Особливого періоду та воєнного стану, мають ознаки антиДержавного ЗАКОЛОТУ, з метою …
Чесні Генпрокурори, посадовці ДБР, САП, НАБУ, МВС, НАЦПОЛУ, теж уміють читати статті ККУ….
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24.07.2025 16:31 Ответить
Те набу близько підібралась до ближніх зеленського- тому він таке і вчудив-зеленського потрібно знімати-віе ще багато чого може начудити-а переслідування журналістів думаєте хто замовив-той же самий зеленський-його потрібно міняти
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24.07.2025 16:31 Ответить
Наш девіз--ГРАБЛІ.
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24.07.2025 16:32 Ответить
як сказав "Президент " )))))

гнида зельона штепа
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24.07.2025 16:33 Ответить
Не в ті ворота зайшов.
СН гірше ПР і є кремлівським проектом.
Ніколи не думав,чому саме назва "слуга народу"?
Значить.прогулював уроки історії в школі.
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24.07.2025 16:33 Ответить
СН є проектом саме ПР, колись це було "молоді регіони", і першим керівником в них був Разумков-мол. (той, що був спікером).
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24.07.2025 16:42 Ответить
Цікава "позиція", півень теж "думав"...
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24.07.2025 16:34 Ответить
Ці "Квартальні" шахраї вважають всіх дурнями? Це шо, слова в законі самі так склалися, що НАБУ та САП стали залежати від генпрокурора (читай Зеленського і Ко.) і просто ніхто наче цього не помітив?
Та кажіть вже чесно: "Так, хотіли красти ще більше і щоб ніхто не заважав, а тут просто піймали за руку..."
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24.07.2025 16:34 Ответить
Лох
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24.07.2025 16:34 Ответить
та ніт. лохами виявились усі ці 73%.
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24.07.2025 17:26 Ответить
Сергій, син Нелі !
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24.07.2025 16:36 Ответить
слуги урода
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24.07.2025 16:36 Ответить
каштана забоявся?
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24.07.2025 16:37 Ответить
Цікаво, скільки одиниць "зелені" і опзжп у парламенті України вміють читати наукові книги?

Втім, слово "наукові" тут, мабуть, зайве.
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24.07.2025 16:38 Ответить
Та напевне для ригозелені " читати книги" теж зайве.
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24.07.2025 16:48 Ответить
За помилки передбачена відповідальність
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24.07.2025 16:38 Ответить
45 страниц текста раздали депутатам буквально за полчаса до голосования
Я готова принять извинения
Если они искренни
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24.07.2025 16:40 Ответить
яка Ви великодушна, як Вас легко обманути....

Все, далі тему не розкриватиму.
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24.07.2025 16:43 Ответить
Прочитала в Википедии биографию Сергея Штепы
Вполне приличная биография
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24.07.2025 16:49 Ответить
Так і в непристойних людей у Вікіпедії бувають пристойні біографії!
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24.07.2025 16:55 Ответить
Можно пример?
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24.07.2025 17:00 Ответить
єрмак
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24.07.2025 17:03 Ответить
Таке собі виправдання
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24.07.2025 16:56 Ответить
Обачлива гнида. І тупа.
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24.07.2025 16:43 Ответить
він не родич нелі штепи часом? таке ж тупе і хамовите
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24.07.2025 16:45 Ответить
дебіли слуг урода й досі "імєют право на ошІбку"..
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24.07.2025 16:47 Ответить
Гадаю, шо воно не дурне; просто придурюється.
А якшо воно думає чужою головою, то нафіга нам такі депутати.
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24.07.2025 16:48 Ответить
Чомусь я, як пересічний громадянин, відразу зрозумів для чого цей турборежим. І ЄС та США не будуть раді поверненню України в часи яника. А народному депутату клепки не вистачило усвідомити елементарне. Як на мене, все інакше - клеїть зараз с себе дурника
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24.07.2025 16:50 Ответить
Штепа, а ти бачу серйозний політиик, "думав ,що узгоджено..." Мозгів своїх немає???? І там таких 98%
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24.07.2025 16:50 Ответить
Шо там ************? Наказали тицьнути на кнопку ти й тицнув, а тепер, коли наші партнери по сраці надавали та розповіли, що грошей хєр дадуть та може ще й персональними санкціями пригрозили, вся зелена шваль, на чолі з найвеличнішим ЗЕленим ушльопком, дали задню та перевзуваються в кульбітах, мовляв я нє такая, я жду трамвая...
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24.07.2025 17:02 Ответить
Цей дорослий чоловік дотепер вірить, що якщо на паркані пише Х*Й, то подивившись за паркан, його там точно можна побачити: ""Я був упевнений: якщо це питання терміново виноситься на голосування, то воно узгоджено з усіма нашими партнерами на найвищому рівні. Надалі з коментарів Урсули фон дер Ляєн та Ліндсі Грема стала очевидною відсутність такого узгодження, що викликає занепокоєння з огляду на стратегічний курс України на європейську інтеграцію. "Джерело: https://censor.net/ua/n3565082
Слуга - він такий... слуга! 😁
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24.07.2025 17:07 Ответить
Порваний презерватив старого Штепи - ось що було помилкою.
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24.07.2025 17:13 Ответить
 
 