"Считаю свое голосование ошибкой. Готов вернуться в сессионный зал", - депутат Штепа

Нардеп "Слуги народа" Сергей Штепа назвал голосование за законопроект №12414, ограничивающий независимость НАБУ и САП, ошибкой.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я был уверен: если этот вопрос срочно выносится на голосование, то он согласован со всеми нашими партнерами на самом высоком уровне. В дальнейшем, из комментариев Урсулы фон дер Ляйен и Линдси Грэма, стало очевидным отсутствие такого согласования, что вызывает беспокойство, учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию.

С первого дня предвыборной кампании 2019 года и до сегодняшнего дня я называю своей целью вступление Украины в Европейский Союз. Этой идее подчинена почти вся моя деятельность, поэтому я считаю недопустимым принятие законопроектов, которые могут навредить нашим евроинтеграционным перспективам. Если бы это было известно мне заранее, я бы не нажал "за"", - рассказал парламентарий.

По словам Штепы, он рассматривал этот законопроект как попытку оптимизировать распределение нагрузки между правоохранительными органами с целью сосредоточения внимания НАБУ и САП на делах высокой приоритетности.

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"Сохранение независимости НАБУ и САП остается ключевым элементом доверия - как внутреннего, так и международного, особенно в условиях, когда мы зависимы от финансовой и военной поддержки со стороны партнеров", - добавил нардеп.

Штепа считает, что реформа антикоррупционных органов не должна предусматривать существенную реорганизацию НАБУ и САП или превращение их в новые структуры.

"Реорганизация НАБУ и САП в любой форме будет иметь сразу два негативных последствия. Первое - любой новой структуре нужно время, чтобы полноценно заработать, и коррупционеры воспримут это как "зеленый свет", что особенно опасно во время полномасштабной войны. Второе - международные институты будут считать это негативным маркером с соответствующими последствиями для нашей европейской интеграции.

С нетерпением жду новый законопроект, о котором уже сказал Президент Украины. Надеюсь, что в законопроекте будет эффективно урегулирован вопрос работы антикоррупционных органов", - подчеркнул он.

Подытоживая Штепа заявил, что готов в кратчайшие сроки вернуться в сессионный зал Верховной Рады для голосования.





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Отметим, 24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

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