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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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"Вважаю моє голосування помилкою. Готовий повернутись до сесійної зали", - депутат Штепа

Нардеп Штепа назвав помилкою голосування за 12414

Нардеп "Слуги народу" Сергій Штепа назвав голосування за законопроєкт№12414, що обмежує незалежність НАБУ та САП, помилкою.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я був упевнений: якщо це питання терміново виноситься на голосування, то воно узгоджено з усіма нашими партнерами на найвищому рівні. Надалі з коментарів Урсули фон дер Ляєн та Ліндсі Грема стала очевидною відсутність такого узгодження, що викликає занепокоєння з огляду на стратегічний курс України на європейську інтеграцію.

З першого дня передвиборчої кампанії 2019 року і до сьогодні я називаю своєю метою вступ України до Європейського Союзу. Цій ідеї підпорядкована майже вся моя діяльність, тож я вважаю неприпустимим ухвалення законопроєктів, які можуть нашкодити нашим євроінтеграційним перспективам. Якби це було відомо мені заздалегідь – я б не натиснув "ЗА"", - пояснив парламентар.

За словами Штепи, він розглядав цей законопроєкт як спробу оптимізувати розподіл навантаження між правоохоронними органами з метою зосередження уваги НАБУ та САП на справах високої пріоритетності.

Дивіться: Протести проти блокування НАБУ та САП: українці в Брюсселі вперше вийшли на мітинг не для того, щоб просити зброю. ВIДЕО

"Збереження незалежності НАБУ та САП залишається ключовим елементом довіри – як внутрішньої, так і міжнародної, особливо в умовах, коли ми залежні від фінансової та військової підтримки з боку партнерів", - додав нардеп.

Штепа вважає, що реформа антикорупційних органів не повинна передбачати суттєву реорганізацію НАБУ та САП чи перетворення їх на нові структури.

"Реорганізація НАБУ та САП в будь-якій формі матиме одразу два негативних наслідки. Перше – будь-якій новій структурі потрібен час, щоб повноцінно запрацювати, і корупціонери сприймуть це як "зелене світло", що особливо небезпечно під час повномасштабної війни. Друге – міжнародні інституції вважатимуть це негативним маркером з відповідними наслідками для нашої європейської інтеграції.

З нетерпінням чекаю на новий законопроєкт, про який вже сказав Президент України. Сподіваюсь, що в законопроєкті буде ефективно врегульовано питання роботи антикорупційних органів", - наголосив він.

Підсумовуючи Штепа заявив, що готовий в найкоротший термін повернутися до сесійної зали Верховної Ради для голосування.

Нардеп Штепа назвав помилкою голосування за 12414
Нардеп Штепа назвав помилкою голосування за 12414

Читайте: ЄС вітає підготовку Зеленським нового законопроєкту щодо НАБУ та САП, хоче бачити вирішення проблем, - заява

Зазначимо, 24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Читайте також: Макрон і Мерц хочуть провести "активні переговори" із Зеленським про боротьбу з корупцією

Автор: 

НАБУ (5282) ВР (15135) Штепа Сергій (2)


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Топ коментарі
+29
Та ти сам помилка, як і той, кому ти з собачою відданістю служиш!
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24.07.2025 16:26 Відповісти
+26
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24.07.2025 16:30 Відповісти
+25
Запахло смаженим!
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24.07.2025 16:26 Відповісти
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Запахло смаженим!
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24.07.2025 16:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lfwkHDrevZY

ОСЬ ТУТ послухайте що вони притягували "конституційне", як каза Малюк у той ПРокорупцйний закон
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24.07.2025 16:36 Відповісти
Всралися довбані слуги що тепер за кордон зась...
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24.07.2025 17:38 Відповісти
Сын Штепа Нели Игоревны выходит на сцену?
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24.07.2025 17:53 Відповісти
і такі дебіли та хитрожопі "я не в курсах" керують країною,стидоба
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24.07.2025 18:19 Відповісти
Та ти сам помилка, як і той, кому ти з собачою відданістю служиш!
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24.07.2025 16:26 Відповісти
Там вся партія помилка 404
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24.07.2025 16:45 Відповісти
Скажу більше - там всі можливі помилки є тільки існують!
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24.07.2025 16:48 Відповісти
Тільки "дуже талановита" людина могла їх всіх зібрати під своїм керівництвом ...
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24.07.2025 16:54 Відповісти
як пише про них Антиколорадос - це Трускавецький спецотлов. ))
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24.07.2025 17:24 Відповісти
Хвойда...
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24.07.2025 16:27 Відповісти
Враховуючи тенденцію до використання фемінізмів, у даному випадку точніше буде хвойд!
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24.07.2025 16:51 Відповісти
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24.07.2025 17:14 Відповісти
Так, був колись закон Колисниченко і потім усіх депутатів віддавших голоси требу було каструвати
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24.07.2025 16:28 Відповісти
Прощаю, на 0.
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24.07.2025 16:28 Відповісти
Ідіото!
Від народженя!
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24.07.2025 16:30 Відповісти
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24.07.2025 16:30 Відповісти
Там стільки крові знадобиться, що обляпають все зеленим!
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24.07.2025 16:53 Відповісти
Не до сесійної зали а за грати зебандюків
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24.07.2025 16:30 Відповісти
На всі дії, вчинені групою осіб, як в Уряді, так і залі ВРУ, що чітко підпадають під статті ККУ, як антиЗаконні дії, вчинені в порушення норм Конституції України, під час дії Особливого періоду та воєнного стану, мають ознаки антиДержавного ЗАКОЛОТУ, з метою …
Чесні Генпрокурори, посадовці ДБР, САП, НАБУ, МВС, НАЦПОЛУ, теж уміють читати статті ККУ….
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24.07.2025 16:31 Відповісти
Те набу близько підібралась до ближніх зеленського- тому він таке і вчудив-зеленського потрібно знімати-віе ще багато чого може начудити-а переслідування журналістів думаєте хто замовив-той же самий зеленський-його потрібно міняти
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24.07.2025 16:31 Відповісти
Наш девіз--ГРАБЛІ.
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24.07.2025 16:32 Відповісти
як сказав "Президент " )))))

гнида зельона штепа
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24.07.2025 16:33 Відповісти
Не в ті ворота зайшов.
СН гірше ПР і є кремлівським проектом.
Ніколи не думав,чому саме назва "слуга народу"?
Значить.прогулював уроки історії в школі.
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24.07.2025 16:33 Відповісти
СН є проектом саме ПР, колись це було "молоді регіони", і першим керівником в них був Разумков-мол. (той, що був спікером).
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24.07.2025 16:42 Відповісти
Цікава "позиція", півень теж "думав"...
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24.07.2025 16:34 Відповісти
Ці "Квартальні" шахраї вважають всіх дурнями? Це шо, слова в законі самі так склалися, що НАБУ та САП стали залежати від генпрокурора (читай Зеленського і Ко.) і просто ніхто наче цього не помітив?
Та кажіть вже чесно: "Так, хотіли красти ще більше і щоб ніхто не заважав, а тут просто піймали за руку..."
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24.07.2025 16:34 Відповісти
Лох
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24.07.2025 16:34 Відповісти
та ніт. лохами виявились усі ці 73%.
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24.07.2025 17:26 Відповісти
Сергій, син Нелі !
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24.07.2025 16:36 Відповісти
слуги урода
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24.07.2025 16:36 Відповісти
каштана забоявся?
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24.07.2025 16:37 Відповісти
Цікаво, скільки одиниць "зелені" і опзжп у парламенті України вміють читати наукові книги?

Втім, слово "наукові" тут, мабуть, зайве.
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24.07.2025 16:38 Відповісти
Та напевне для ригозелені " читати книги" теж зайве.
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24.07.2025 16:48 Відповісти
За помилки передбачена відповідальність
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24.07.2025 16:38 Відповісти
45 страниц текста раздали депутатам буквально за полчаса до голосования
Я готова принять извинения
Если они искренни
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24.07.2025 16:40 Відповісти
яка Ви великодушна, як Вас легко обманути....

Все, далі тему не розкриватиму.
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24.07.2025 16:43 Відповісти
Прочитала в Википедии биографию Сергея Штепы
Вполне приличная биография
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24.07.2025 16:49 Відповісти
Так і в непристойних людей у Вікіпедії бувають пристойні біографії!
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24.07.2025 16:55 Відповісти
Можно пример?
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24.07.2025 17:00 Відповісти
єрмак
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24.07.2025 17:03 Відповісти
авжеж пристойна: звичайний фотограф (безробітний на момент обрання), чого б такого довбойоба не зробити законодавцем, а потім пробачати, що воно не здатне за 30 хв. прочитати та зрозуміти 45 стор. тексту, натомість цілком здатне та вважає за можливе голосувати за щось чого не зрозуміло або з чим не ознайомилось.
та й правда, воно ж не парламентар, воно там виключно щоб втілювати забаганки зеленського та його близького кола.
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24.07.2025 17:48 Відповісти
Таке собі виправдання
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24.07.2025 16:56 Відповісти
Обачлива гнида. І тупа.
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24.07.2025 16:43 Відповісти
Также в безработные сам себя записал свадебный фотограф Сергей Штепа, которому удалось обойти президента «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаева. Молодой человек закончил факультет журналистики в ЗНУ и работал непродолжительное время внештатным корреспондентом и фотографом в нескольких печатных изданиях.
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24.07.2025 18:17 Відповісти
він не родич нелі штепи часом? таке ж тупе і хамовите
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24.07.2025 16:45 Відповісти
дебіли слуг урода й досі "імєют право на ошІбку"..
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24.07.2025 16:47 Відповісти
Гадаю, шо воно не дурне; просто придурюється.
А якшо воно думає чужою головою, то нафіга нам такі депутати.
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24.07.2025 16:48 Відповісти
Чомусь я, як пересічний громадянин, відразу зрозумів для чого цей турборежим. І ЄС та США не будуть раді поверненню України в часи яника. А народному депутату клепки не вистачило усвідомити елементарне. Як на мене, все інакше - клеїть зараз с себе дурника
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24.07.2025 16:50 Відповісти
Штепа, а ти бачу серйозний політиик, "думав ,що узгоджено..." Мозгів своїх немає???? І там таких 98%
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24.07.2025 16:50 Відповісти
Шо там ************? Наказали тицьнути на кнопку ти й тицнув, а тепер, коли наші партнери по сраці надавали та розповіли, що грошей хєр дадуть та може ще й персональними санкціями пригрозили, вся зелена шваль, на чолі з найвеличнішим ЗЕленим ушльопком, дали задню та перевзуваються в кульбітах, мовляв я нє такая, я жду трамвая...
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24.07.2025 17:02 Відповісти
Цей дорослий чоловік дотепер вірить, що якщо на паркані пише Х*Й, то подивившись за паркан, його там точно можна побачити: ""Я був упевнений: якщо це питання терміново виноситься на голосування, то воно узгоджено з усіма нашими партнерами на найвищому рівні. Надалі з коментарів Урсули фон дер Ляєн та Ліндсі Грема стала очевидною відсутність такого узгодження, що викликає занепокоєння з огляду на стратегічний курс України на європейську інтеграцію. "Джерело: https://censor.net/ua/n3565082
Слуга - він такий... слуга! 😁
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24.07.2025 17:07 Відповісти
Порваний презерватив старого Штепи - ось що було помилкою.
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24.07.2025 17:13 Відповісти
Так что, каникулы отменяются? 🤣
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24.07.2025 17:29 Відповісти
Зараз зеля, козир і татаров його розмажуть
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24.07.2025 17:38 Відповісти
зрозуміло що фракція голосували як попки
треба за ноги трясти ініціаторів нехай виправдовуються
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24.07.2025 17:38 Відповісти
пізно пити Боржомі...
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24.07.2025 17:42 Відповісти
Хламідія, бунт на кораблі!
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24.07.2025 17:51 Відповісти
То е херня. Zелені мають ушиткі справи проти них. Зараз мож рвати собі сраку. Ще питання, чи будуть повернуті справи проти татарова, чернишева та іншакого гною Zеленого. Херня оті сльози. Справа зроблена, мож невтіку оманському знову на вуха вішати 73%-м. "Таков путь".
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24.07.2025 17:59 Відповісти
Тепер усім стало очевидним,що ви не слуги народу,а стадо баранів,які тупо голосують по вказівці навіть не читаючи за що.Не ВР,а смердючий клоповник спотворених дегенератів.
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24.07.2025 18:18 Відповісти
Интересно за сколько еще законов он проголосовал ошибочно
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24.07.2025 18:27 Відповісти
 
 