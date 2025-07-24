"Вважаю моє голосування помилкою. Готовий повернутись до сесійної зали", - депутат Штепа

Нардеп "Слуги народу" Сергій Штепа назвав голосування за законопроєкт№12414, що обмежує незалежність НАБУ та САП, помилкою.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я був упевнений: якщо це питання терміново виноситься на голосування, то воно узгоджено з усіма нашими партнерами на найвищому рівні. Надалі з коментарів Урсули фон дер Ляєн та Ліндсі Грема стала очевидною відсутність такого узгодження, що викликає занепокоєння з огляду на стратегічний курс України на європейську інтеграцію.

З першого дня передвиборчої кампанії 2019 року і до сьогодні я називаю своєю метою вступ України до Європейського Союзу. Цій ідеї підпорядкована майже вся моя діяльність, тож я вважаю неприпустимим ухвалення законопроєктів, які можуть нашкодити нашим євроінтеграційним перспективам. Якби це було відомо мені заздалегідь – я б не натиснув "ЗА"", - пояснив парламентар.

За словами Штепи, він розглядав цей законопроєкт як спробу оптимізувати розподіл навантаження між правоохоронними органами з метою зосередження уваги НАБУ та САП на справах високої пріоритетності.

Дивіться: Протести проти блокування НАБУ та САП: українці в Брюсселі вперше вийшли на мітинг не для того, щоб просити зброю. ВIДЕО

"Збереження незалежності НАБУ та САП залишається ключовим елементом довіри – як внутрішньої, так і міжнародної, особливо в умовах, коли ми залежні від фінансової та військової підтримки з боку партнерів", - додав нардеп.

Штепа вважає, що реформа антикорупційних органів не повинна передбачати суттєву реорганізацію НАБУ та САП чи перетворення їх на нові структури.

"Реорганізація НАБУ та САП в будь-якій формі матиме одразу два негативних наслідки. Перше – будь-якій новій структурі потрібен час, щоб повноцінно запрацювати, і корупціонери сприймуть це як "зелене світло", що особливо небезпечно під час повномасштабної війни. Друге – міжнародні інституції вважатимуть це негативним маркером з відповідними наслідками для нашої європейської інтеграції.

З нетерпінням чекаю на новий законопроєкт, про який вже сказав Президент України. Сподіваюсь, що в законопроєкті буде ефективно врегульовано питання роботи антикорупційних органів", - наголосив він.

Підсумовуючи Штепа заявив, що готовий в найкоротший термін повернутися до сесійної зали Верховної Ради для голосування.





Читайте: ЄС вітає підготовку Зеленським нового законопроєкту щодо НАБУ та САП, хоче бачити вирішення проблем, - заява

Зазначимо, 24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Читайте також: Макрон і Мерц хочуть провести "активні переговори" із Зеленським про боротьбу з корупцією