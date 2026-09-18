Суд Хорватии рассмотрел запрос ФРГ об экстрадиции Журавлева по делу о подрыве "Северного потока": решение огласят через 7–10 дней

Сегодня, 18 сентября, суд в Хорватии рассмотрел запрос Генеральной прокуратуры ФРГ об экстрадиции украинца Владимира Журавлева по делу о подрыве "Северных потоков". Оглашение решения ожидается в течение 7–10 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий адвоката Журавлева Николая Катеринчука телеканалу "Суспільне" и заявление юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры".

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Ускоренная процедура

"Состоялось заседание. После совещания в совещательной комнате судьи сообщили, что решение будет вынесено в письменном виде через семь-десять дней", - сказал адвокат.

В юридической компании, представляющей интересы украинца в суде, заявили, что заседание по делу Журавлева прошло по "максимально ускоренной процедуре и длилось совсем недолго".

Отмечается, что во время заседания судьи не задали Журавлеву ни одного вопроса.

"Отдельным и наиболее поразительным фактом этого заседания стала позиция коллегии судей, которые в ходе рассмотрения продемонстрировали полную "неосведомленность" о том, что военная агрессия против Украины продолжается еще с 2014 года. Такой уровень оторванности суда от реальности вызвал возмущение у стороны защиты и присутствующих наблюдателей", - заявили в компании.

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Реакция защиты и дальнейшие действия

По мнению стороны защиты, подобная поспешность и игнорирование базовых общеизвестных фактов свидетельствуют о формальном характере слушаний. Юристы намерены детально проанализировать ожидаемое решение на предмет дальнейшего обжалования в апелляционной судебной инстанции.

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Подрыв "Северных потоков"

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