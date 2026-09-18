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Новости Подрыв Северных потоков
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Суд Хорватии рассмотрел запрос ФРГ об экстрадиции Журавлева по делу о подрыве "Северного потока": решение огласят через 7–10 дней

Владимир Журавлев — подозреваемый по делу о подрыве "Северных потоков"

Сегодня, 18 сентября, суд в Хорватии рассмотрел запрос Генеральной прокуратуры ФРГ об экстрадиции украинца Владимира Журавлева по делу о подрыве "Северных потоков". Оглашение решения ожидается в течение 7–10 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий адвоката Журавлева Николая Катеринчука телеканалу "Суспільне" и заявление юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры".

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Ускоренная процедура

"Состоялось заседание. После совещания в совещательной комнате судьи сообщили, что решение будет вынесено в письменном виде через семь-десять дней", - сказал адвокат.

В юридической компании, представляющей интересы украинца в суде, заявили, что заседание по делу Журавлева прошло по "максимально ускоренной процедуре и длилось совсем недолго".

Отмечается, что во время заседания судьи не задали Журавлеву ни одного вопроса.

"Отдельным и наиболее поразительным фактом этого заседания стала позиция коллегии судей, которые в ходе рассмотрения продемонстрировали полную "неосведомленность" о том, что военная агрессия против Украины продолжается еще с 2014 года. Такой уровень оторванности суда от реальности вызвал возмущение у стороны защиты и присутствующих наблюдателей", - заявили в компании.

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Реакция защиты и дальнейшие действия 

По мнению стороны защиты, подобная поспешность и игнорирование базовых общеизвестных фактов свидетельствуют о формальном характере слушаний. Юристы намерены детально проанализировать ожидаемое решение на предмет дальнейшего обжалования в апелляционной судебной инстанции.

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Подрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
  • 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
  • 19 августа стало известно, что в Хорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Речь идет о Владимире Журавлеве.
  • 20 августа суд Хорватии поместил Журавлева под стражу.

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Автор: 

Германия (7882) суд (25484) Хорватия (309) Северный поток (1535) Журавлев Владимир (1)
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