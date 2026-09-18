Суд Хорватії розглянув запит ФРН на екстрадицію Журавльова у справі підриву "Північного потоку": рішення оголосять через 7-10 днів
Сьогодні, 18 вересня, суд у Хорватії розглянув запит Генеральної прокуратури ФРН про екстрадицію українця Володимира Журавльова у справі щодо підриву "Північних потоків". Оголошення рішення очікується впродовж 7–10 днів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на коментар адвоката Журавльова Миколи Катеринчука "Суспільному" та заяву юридичної компанії "Катеринчук, Моор і партнери".
Прискорена процедура
"Відбулося засідання. Після нарадчої кімнати судді повідомили, що рішення буде у письмовому вигляді через сім-десять днів", - сказав адвокат.
У юридичній компанії, яка представляє інтереси українця в суді, заявили, що засідання у справі Журавльова відбулося за "максимально прискореною процедурою та тривало зовсім недовго".
Зазначається, що під час засідання судді не поставили Журавльову жодного запитання.
"Окремим і найбільш вражаючим фактом цього засідання стала позиція колегії суддів, які під час розгляду продемонстрували повну "необізнаність" щодо того, що військова агресія проти України триває ще з 2014 року. Такий рівень відірваності суду від реалій викликав обурення у сторони захисту та присутніх спостерігачів", - заявили у компанії.
Реакція захисту та подальші дії
На думку сторони захисту, подібний поспіх та ігнорування базових загальновідомих фактів свідчать про формальний характер слухань. Юристи мають намір детально проаналізуваи очікуване рішення на предмет подальшого оскарження в апеляційній судовій інстанції.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччинигромадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
- 1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
- 19 серпня стало відомо, що у Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Йдеться про Володимира Журавльова.
- 20 серпня суд Хорватії відправив Журавльова під варту.
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