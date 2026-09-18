Суд Хорватії розглянув запит ФРН на екстрадицію Журавльова у справі підриву "Північного потоку": рішення оголосять через 7-10 днів

Сьогодні, 18 вересня, суд у Хорватії розглянув запит Генеральної прокуратури ФРН про екстрадицію українця Володимира Журавльова у справі щодо підриву "Північних потоків". Оголошення рішення очікується впродовж 7–10 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на коментар адвоката Журавльова Миколи Катеринчука "Суспільному" та заяву юридичної компанії "Катеринчук, Моор і партнери".

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Прискорена процедура

"Відбулося засідання. Після нарадчої кімнати судді повідомили, що рішення буде у письмовому вигляді через сім-десять днів", - сказав адвокат.

У юридичній компанії, яка представляє інтереси українця в суді, заявили, що засідання у справі Журавльова відбулося за "максимально прискореною процедурою та тривало зовсім недовго".

Зазначається, що під час засідання судді не поставили Журавльову жодного запитання.

"Окремим і найбільш вражаючим фактом цього засідання стала позиція колегії суддів, які під час розгляду продемонстрували повну "необізнаність" щодо того, що військова агресія проти України триває ще з 2014 року. Такий рівень відірваності суду від реалій викликав обурення у сторони захисту та присутніх спостерігачів", - заявили у компанії.

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Реакція захисту та подальші дії

На думку сторони захисту, подібний поспіх та ігнорування базових загальновідомих фактів свідчать про формальний характер слухань. Юристи мають намір детально проаналізуваи очікуване рішення на предмет подальшого оскарження в апеляційній судовій інстанції.

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Підрив "Північних потоків"

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