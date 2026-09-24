ВАКС обязал НБУ разобраться, почему банки не принимают залог за Мудру. ДОКУМЕНТ

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил жалобу защиты бывшей заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой о том, что банки отказываются осуществлять платеж в качестве залога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в юридической компании "Миллер", которая защищает Мудрую.

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Ранее суд разрешил Мудрой выйти под залог, и, по словам адвокатов, есть люди, готовые внести средства. Однако банки и платежные сервисы отказываются проводить платеж - только из-за того, что в назначении стоит слово "залог", а получатель - счет ВАКС.

Решение суда

Суд признал, что это нарушает права человека, который тем временем находится в СИЗО, и обязал Национальный банк Украины в течение 24 часов:

Проверить, действительно ли банки блокируют такие платежи; Если отказы необоснованны - принять меры, чтобы залог наконец прошел; Передать суду и защите все свои письма и рекомендации банкам относительно платежей "залог", а также полученные сообщения о массовых отказах; Отчитаться о результатах проверки. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

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Комментарий адвоката

Партнер юридической компании, представляющей Мудрую, Маси Найем рассказал, что отказ провести платеж получили от 15 банков, и из-за этого человек до сих пор находится под стражей.

"Мы искренне полагали, что это действительно финансовый мониторинг, правильная работа системы. Но фактически они нарушали право на внесение залога. Где есть право - там есть и способ его защиты", - написал Найем.

По его словам, коллеги подали жалобу следственному судье ВАКС, и суд обязал НБУ в течение суток проверить отказы банков и обеспечить возможность внесения залога.

"Такого решения я раньше не видел. Это круто!" - отметил адвокат, поблагодарив команду защиты.

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