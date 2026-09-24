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Новости Подозрение Ирине Мудрой
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ВАКС обязал НБУ разобраться, почему банки не принимают залог за Мудру. ДОКУМЕНТ

Ирина Мудра

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил жалобу защиты бывшей заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой о том, что банки отказываются осуществлять платеж в качестве залога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в юридической компании "Миллер", которая защищает Мудрую.

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Ранее суд разрешил Мудрой выйти под залог, и, по словам адвокатов, есть люди, готовые внести средства. Однако банки и платежные сервисы отказываются проводить платеж - только из-за того, что в назначении стоит слово "залог", а получатель - счет ВАКС.

Решение суда

Суд признал, что это нарушает права человека, который тем временем находится в СИЗО, и обязал Национальный банк Украины в течение 24 часов:

  1. Проверить, действительно ли банки блокируют такие платежи;
  2. Если отказы необоснованны - принять меры, чтобы залог наконец прошел;
  3. Передать суду и защите все свои письма и рекомендации банкам относительно платежей "залог", а также полученные сообщения о массовых отказах;
  4. Отчитаться о результатах проверки. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

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Залог для Мудрой — ВАКС обязывает'язав НБУ втрутитися
Залог для Мудрой — ВАКС обязывает'язав НБУ втрутитися

Комментарий адвоката

Партнер юридической компании, представляющей Мудрую, Маси Найем рассказал, что отказ провести платеж получили от 15 банков, и из-за этого человек до сих пор находится под стражей.

"Мы искренне полагали, что это действительно финансовый мониторинг, правильная работа системы. Но фактически они нарушали право на внесение залога. Где есть право - там есть и способ его защиты", - написал Найем.

По его словам, коллеги подали жалобу следственному судье ВАКС, и суд обязал НБУ в течение суток проверить отказы банков и обеспечить возможность внесения залога.

"Такого решения я раньше не видел. Это круто!" - отметил адвокат, поблагодарив команду защиты.

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Залог для Мудрой — ВАКС обязывает'язав НБУ втрутитися
Залог для Мудрой — ВАКС обязывает'язав НБУ втрутитися

Операции "Форест Гамп" и "Фемида"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
  • 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

  • 1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.

    Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мудрая через Дашутина оказывала давление на Верховный Суд по делу о санкциях против Порошенко, - Южанина

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залог (644) НБУ (4818) Антикоррупционный суд (1528) Мудрая Ирина (87)
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Топ комментарии
+21
Безсоромний Найом , око кривосуддя, який клявся що ніколи не буде захищати корупціонера.
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24.09.2026 21:49 Ответить
+20
Просить дозволити корупціонерам вносити крадені гроші на заставу!
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24.09.2026 22:01 Ответить
+15
Ща равин подключеться)))
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24.09.2026 21:56 Ответить

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