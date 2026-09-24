ВАКС зобов’язав НБУ розібратися, чому банки не приймають заставу за Мудру. ДОКУМЕНТ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив скаргу захисту колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої про те, що банки відмовляються проводити платіж за заставу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в юридичній компанії "Міллер", яка захищає Мудру.

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Раніше суд дозволив Мудрій вийти під заставу, і, за словами адвокатів, є люди, готові внести кошти. Втім банки й платіжні сервіси відмовляються проводити платіж — лише через те, що в призначенні стоїть слово "застава", а отримувач — рахунок ВАКС.

Рішення суду

Суд визнав, що це порушує права людини, яка тим часом перебуває в СІЗО, і зобов'язав Національний банк України протягом 24 годин:

Перевірити, чи справді банки блокують такі платежі; Якщо відмови безпідставні — вжити заходів, щоб застава нарешті пройшла; Передати суду й захисту всі свої листи та рекомендації банкам щодо платежів "застава", а також отримані повідомлення про масові відмови; Відзвітувати про результат перевірки. Ухвала остаточна й оскарженню не підлягає.

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Коментар адвоката

Партнер юридичної компанії, яка представляє Мудру, Масі Найєм розповів, що відмову провести платіж отримали від 15 банків, і через це людина досі перебуває під вартою.

"Ми чесно думали що це дійсно фінансовий моніторинг, правильна робота системи. Але фактично вони порушували право вносити заставу. Де є право — там є й спосіб його захисту", — написав Найєм.

За його словами, колеги подали скаргу слідчому судді ВАКС, і суд зобов'язав НБУ протягом доби перевірити відмови банків і забезпечити можливість унесення застави.

"Такого рішення я раніше не бачив. Це круто!" — зазначив адвокат, подякувавши команді захисту.

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