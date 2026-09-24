ВАКС зобов’язав НБУ розібратися, чому банки не приймають заставу за Мудру. ДОКУМЕНТ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив скаргу захисту колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої про те, що банки відмовляються проводити платіж за заставу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в юридичній компанії "Міллер", яка захищає Мудру.
Раніше суд дозволив Мудрій вийти під заставу, і, за словами адвокатів, є люди, готові внести кошти. Втім банки й платіжні сервіси відмовляються проводити платіж — лише через те, що в призначенні стоїть слово "застава", а отримувач — рахунок ВАКС.
Рішення суду
Суд визнав, що це порушує права людини, яка тим часом перебуває в СІЗО, і зобов'язав Національний банк України протягом 24 годин:
- Перевірити, чи справді банки блокують такі платежі;
- Якщо відмови безпідставні — вжити заходів, щоб застава нарешті пройшла;
- Передати суду й захисту всі свої листи та рекомендації банкам щодо платежів "застава", а також отримані повідомлення про масові відмови;
- Відзвітувати про результат перевірки. Ухвала остаточна й оскарженню не підлягає.
Коментар адвоката
Партнер юридичної компанії, яка представляє Мудру, Масі Найєм розповів, що відмову провести платіж отримали від 15 банків, і через це людина досі перебуває під вартою.
"Ми чесно думали що це дійсно фінансовий моніторинг, правильна робота системи. Але фактично вони порушували право вносити заставу. Де є право — там є й спосіб його захисту", — написав Найєм.
За його словами, колеги подали скаргу слідчому судді ВАКС, і суд зобов'язав НБУ протягом доби перевірити відмови банків і забезпечити можливість унесення застави.
"Такого рішення я раніше не бачив. Це круто!" — зазначив адвокат, подякувавши команді захисту.
Операції "Форест Гамп" та "Феміда"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
- 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
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1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.
Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.
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