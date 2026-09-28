Третий этап операции "Вивальди", удар РФ по зданию НАН Украины и приоритезация госрасходов правительством: главные новости за 28 сентября. ВИДЕО
Третий армейский корпус освободил ещё 51 км² украинской территории и взял в плен более 250 оккупантов в рамках операции "Вивальди". Россия нанесла удар по зданию НАН Украины. Кабмин определил приоритеты расходов из-за дефицита бюджета, а ЕС ввел новые санкции за депортацию украинских детей.
Цензор.НЕТ собрал главные новости за 28 сентября.
Третий этап операции "Вивальди"
Воины Третьего армейского корпуса деоккупировали еще 51 км² украинской территории. Освобождены населенные пункты Новое, Ридкодуб и Катериновка, а также восстановлен контроль над Карповкой и Новомихайловкой. Более 250 рашистов были взяты в плен.
"Шахедный" террор Киева
В течение дня Россия непрерывно атаковала Киев беспилотниками. Под вражеским ударом оказалось здание Национальной академии наук. Известно о двух погибших ученых, есть пострадавшие.
Вследствие российского удара по медицинскому центру "Добробут" пострадали семь человек, из них шестеро — сотрудники учреждения.
- Всего в течение дня в столице пострадали 24 человека, среди них трое детей.
Враг также в очередной раз нанес удар по объектам фармацевтической компании "Дарница".
Дрон РФ нанес удар возле КПП "Ягодин"
Россияне вновь атаковали вблизи границы Украины и Польши в Волынской области реактивным дроном. В Польше приостановили работу аэропортов Жешува и Люблина на фоне российского обстрела.
Правительство определило приоритеты государственных расходов
Кабинет Министров Украины определил приоритетность государственных расходов на фоне сложной ситуации с госфинансами и задержки части запланированного международного финансирования.
Южная Корея вызвала посла Украины
Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины в Сеуле Андрея Вешкина после того, как Киев объявил о передаче двух северокорейских военнопленных.
Другие новости
- Высший антикоррупционный суд оставил бывшего заместителя главы ОП Ирину Мудру под стражей.
- В ЕС не смогли договориться о передаче Украине дополнительных партий ракет для Patriot.
- Совет Европейского Союза ввел санкции против еще 10 лиц и 17 организаций, причастных к незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей в Россию и в пределах временно оккупированных территорий Украины.
- Российский диктатор Владимир Путин на фоне украинских атак на НПЗ запретил распространять данные о нефтяной отрасли РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль