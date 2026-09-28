Третій етап операції "Вівальді", удар РФ по будівлі НАН України та пріоритезація держвидатків урядом: головні новини за 28 вересня. ВIДЕО

Третій армійський корпус деокупував ще 51 км² української землі та взяв у полон понад 250 окупантів у межах операції "Вівальді". Росія завдала удару по будівлі НАН України. Кабмін визначив пріоритети видатків через дефіцит бюджету, а ЄС запровадив нові санкції за депортацію українських дітей.

Цензор.НЕТ зібрав головні новини за 28 вересня.

Третій етап операції "Вівальді"

Воїни Третього армійського корпусу деокупували ще 51 км² української землі. Звільнено населені пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновлено контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Понад 250 рашистів було взято у полон.

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"Шахедний" терор Києва

Упродовж дня Росія безперервно атакувала Київ безпілотниками. Під ворожим ударом опинилася будівля Національної академії наук. Відомо про двох загиблих науковців, є постраждалі.

Внаслідок російського удару по медичному центру "Добробут" постраждали семеро людей, з них шестеро - працівники закладу.

Загалом впродовж дня у столиці постраждало 24 людини, серед них троє дітей.

Ворог також вкотре вдарив по потужностях фармацевтичної фірми "Дарниця".

Дрон РФ вдарив біля КПП "Ягодин"

Росіяни знову атакували біля кордону України та Польщі у Волинській області реактивним дроном. У Польщі припинили роботу аеропорту Жешува і Любліна на тлі російського обстрілу.

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Уряд визначив пріоритети держвидатків

Кабінет Міністрів України визначив пріоритетність державних видатків на тлі складної ситуації з держфінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування.

Південна Корея викликає посла України

Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало виконувача обов'язків посла України в Сеулі Андрія Вєшкіна після того, як Київ оголосив про передання двох північнокорейських військовополонених.

Інші новини

Вищий антикорупційний суд залишив ексзаступницю керівника ОП Ірину Мудру під вартою.

У ЄС не змогли домовитись про передачу Україні додаткових партій ракет до Patriot.

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти ще 10 осіб та 17 організацій, причетних до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії та в межах тимчасово окупованих територій України.

Російський диктатор Володимир Путін на тлі українських атак по НПЗ заборонив поширювати дані про нафтову галузь РФ.

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