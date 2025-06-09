Со спасателями Павлом Езгором, Даниилом Скадиным и Андреем Ременным, погибшими во время повторного удара РФ, прощаются в Киеве. ВИДЕО

Сегодня, 9 июня, в Киеве прощаются с тремя спасателями, которые погибли из-за повторного удара РФ во время ликвидации последствий российских обстрелов в столице 6 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Кадры прощания со спасателями публикует издание "Телеграф".

Как отмечается, погибшие - пожарные-спасатели Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный. В ГСЧС рассказали, что они работали в одном отделении. В тот день они были привлечены к тушению пожара гражданской инфраструктуры в Соломенском районе.

"Во время тушения пожара они втроем пошли в разведку - чтобы понимать, есть внутри люди или нет", - рассказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага. Тогда россияне нанесли повторный удар.

"Перед выходом на работу они поцеловали и обняли жен и детей... И больше не вернулись... У каждого из них были любимое дело, желания, планы на жизнь. Но враг решил иначе. Сегодня мы - в скорби. Большая семья ГСЧС скорбит. Это не просто потери. Это раны, которые будут болеть долго. Это слезы, которые еще не высохли. Это пустота, которую уже не заполнить", - отмечали в ГСЧС.

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Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе был загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просили в первой половине дня оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Впоследствии стало известно, что под обстрел попал отель, где разместилась украинская сборная по легкой атлетике. Также сообщалось, что в Луцке на месте российского обстрела из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины.

Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.