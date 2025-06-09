Із рятувальниками Павлом Єзгором, Данилом Скадіним та Андрієм Ременним, загиблими під час повторного удару РФ, прощаються у Києві. ВIДЕО

Сьогодні, 9 червня, у Києві прощаються із трьома рятувальниками, які загинули через повторний удар РФ під час ліквідації наслідків російських обстрілів у столиці 6 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Кадри прощання з рятувальниками публікує видання "Телеграф".

Як зазначається, загиблі - пожежники-рятувальники Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний. У ДСНС розповіли, що вони працювали в одному відділенні. Того дня вони були залучені до гасіння пожежі цивільної інфраструктури в Солом’янському районі.

"Під час гасіння пожежі вони втрьох пішли в розвідку - аби розуміти, є всередині люди чи ні", - розповіла речниця ДСНС Світлана Водолага. Тоді росіяни завдали повторного удару.

"Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися… У кожного з них були улюблена справа, бажання, плани на життя. Але ворог вирішив інакше. Сьогодні ми - у скорботі. Велика сім’я ДСНС сумує. Це не просто втрати. Це рани, які болітимуть довго. Це сльози, які ще не висохли. Це порожнеча, яку вже не заповнити", - зазначали у ДСНС.

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Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі було забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просили у першій половині дня залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики. Також повідомлялося, що у Луцьку на місці російського обстрілу з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.