Ликвидация генерала РФ Груниса, остановка двух НПЗ "Роснефти" и уголовная ответственность за мошеннические колл-центры: главные новости за 16 сентября

Силы беспилотных систем уничтожили российского генерал-майора Антона Груниса. Россия нанесла удары по Сумам, Кропивницкому и Киеву, уничтожив склады Фонда Елены Зеленской и студии "Квартал 95". Верховная Рада приняла, а президент подписал закон об уголовной ответственности за мошеннические "колл-центры".

Цензор.НЕТ собрал главные новости за 16 сентября.

Ликвидация генерала РФ Груниса

Бойцы Сил беспилотных систем ликвидировали российского генерала Антона Груниса, который докладывал Путину о взятии Константиновки.

Обстрелы Киева, Сум и Кропивницкого

Российские войска нанесли авиаудар КАБами по Ковпаковскому и Заречному районам города Сумы, в результате чего один человек погиб, 9 пострадали.

В Кропивницком в результате вражеских атак пострадали четыре человека. Подвергся российским обстрелам и Киев — пострадал один человек.

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Уничтожение складов студии "Квартал 95" и фонда Елены Зеленской

В результате атак РФ на Киев уничтоженсклад с реквизитом студии "Квартал 95", а также склад фондаЕлены Зеленской,повреждено здание одного из высших учебных заведений в Голосеевском районе столицы.

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Два НПЗ "Роснафты" остановили работу

Саратовский и Сизранский нефтеперерабатывающие заводы "Роснефти" полностью остановили переработку нефти после повреждений в результате атак украинских беспилотников.

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Уголовная ответственность за мошеннические колл-центры

Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических колл-центров. Впоследствии закон подписал президент Владимир Зеленский.

РФ блокирует эвакуацию из Олешок

Россия продолжает блокировать эвакуацию людей из оккупированных Олешек в Херсонской области. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Другие новости

Спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что команды Украины и США сейчас работают над возможностью встречи между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время дебатов в Европейском парламенте заявила, что единственным препятствием на пути к миру является Россия.

Беларусь и США договорились о временном соглашении, в рамках которого белорусская сторона освободит 25 заключённых, а США снимут санкции с двух белорусских компаний.

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