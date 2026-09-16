Ликвидация генерала РФ Груниса, остановка двух НПЗ "Роснефти" и уголовная ответственность за мошеннические колл-центры: главные новости за 16 сентября
Силы беспилотных систем уничтожили российского генерал-майора Антона Груниса. Россия нанесла удары по Сумам, Кропивницкому и Киеву, уничтожив склады Фонда Елены Зеленской и студии "Квартал 95". Верховная Рада приняла, а президент подписал закон об уголовной ответственности за мошеннические "колл-центры".
Цензор.НЕТ собрал главные новости за 16 сентября.
Ликвидация генерала РФ Груниса
Бойцы Сил беспилотных систем ликвидировали российского генерала Антона Груниса, который докладывал Путину о взятии Константиновки.
Обстрелы Киева, Сум и Кропивницкого
Российские войска нанесли авиаудар КАБами по Ковпаковскому и Заречному районам города Сумы, в результате чего один человек погиб, 9 пострадали.
В Кропивницком в результате вражеских атак пострадали четыре человека. Подвергся российским обстрелам и Киев — пострадал один человек.
Уничтожение складов студии "Квартал 95" и фонда Елены Зеленской
В результате атак РФ на Киев уничтоженсклад с реквизитом студии "Квартал 95", а также склад фондаЕлены Зеленской,повреждено здание одного из высших учебных заведений в Голосеевском районе столицы.
Два НПЗ "Роснафты" остановили работу
Саратовский и Сизранский нефтеперерабатывающие заводы "Роснефти" полностью остановили переработку нефти после повреждений в результате атак украинских беспилотников.
Уголовная ответственность за мошеннические колл-центры
Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических колл-центров. Впоследствии закон подписал президент Владимир Зеленский.
РФ блокирует эвакуацию из Олешок
Россия продолжает блокировать эвакуацию людей из оккупированных Олешек в Херсонской области. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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