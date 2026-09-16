Ліквідація генерала РФ Груніса, зупинка двох НПЗ "Роснефти" та кримінальна відповідальність за шахрайські кол-центри: головні новини за 16 вересня. ВIДЕО

Сили безпілотних систем ліквідували російського генерал-майора Антона Груніса. Росія завдала ударів по Сумах, Кропивницькому та Києву, знищивши склади Фундації Олени Зеленської та студії "Квартал 95". Верховна Рада ухвалила, а президент підписав закон про кримінальну відповідальність за шахрайські "кол-центри".

Цензор.НЕТ зібрав головні новини за 16 вересня.

Ліквідація генерала РФ Груніса

Воїни Сил безпілотних систем ліквідували російського генерала Антона Груніса, який доповідав Путіну про взяття Костянтинівки.

Обстріли Києва, Сум та Кропивницького

Російські війська завдали авіаудару КАБами по Ковпаківському та Зарічному районах міста Суми, унаслідок чого одна людина загинула, 9 постраждали.

У Кропивницькому через ворожі атаки постраждали чотири людини. Зазнав російських обстрілів і Київ - постраждала одна людина.

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Знищення складів студії "Квартал 95" та фундації Олени Зеленської

Внаслідок атак РФ на Київ знищено склад із реквізитом студії "Квартал 95", а також склад фундації Олени Зеленської, пошкоджено будівлю одного з вищих навчальних закладів у Голосіївському районі столиці.

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Два НПЗ Роснафти зупинили роботу

Саратовський і Сизранський нафтопереробні заводи Роснафти повністю зупинили переробку нафти після пошкоджень унаслідок атак українських безпілотників.

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Кримінальна відповідальність за шахрайські кол-центри

Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів. Згодом закон підписав президент Володимир Зеленський.

РФ блокує евакуацію з Олешок

Росія продовжує блокувати евакуацію людей із окупованих Олешок на Херсонщині. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Інші новини

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що команди України та США зараз працюють над можливістю зустрічі між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом на полях Генассамблеї ООН в Нью-Йорку.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час дебатів у Європейському парламенті заявила, що єдиною перешкодою на шляху до миру є Росія.

Білорусь і США домовилися про тимчасову угоду, в рамках якої білоруська сторона звільнить 25 ув’язнених, а США знімуть санкції з двох білоруських компаній.

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