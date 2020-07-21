УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6175 відвідувачів онлайн
Новини Захоплення заручників у Луцьку
22 367 104

Трьох заручників у Луцьку вдалося звільнити, - Аваков. ВIДЕО

Поліцейським вдалося забрати трьох пасажирів автобуса, захопленого в центрі Луцька терористом Максимом Кривошем.

Про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Як уточнив у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль домовився з Максимом Кривошем про звільнення літньої жінки, підлітка і вагітної дівчини.

Раніше терорист Максим Кривош заявив у розмові з журналістами, що серед заручників є поранений, вагітна жінка і дитина. За його словами, люди в поганому стані.

Дивіться також: Близько 100 нацгвардійців і техніка беруть участь у спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку. ФОТО

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.

СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) Луцьк (419) Максим Кривош (38)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
Трех заложников в Луцке удалось освободить, - Аваков

Может правильнее будет сказать, что он их отпустил?
показати весь коментар
21.07.2020 20:54
+33
Привод сам їх віддав, а не Аваков їх звільнив!
показати весь коментар
21.07.2020 20:53
+12
У Авакова уже было столько позорных про#бов, что уйти надо было много раз, но он не торопится. Пздц.
показати весь коментар
21.07.2020 21:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Какая власть, такие и силовики..
показати весь коментар
21.07.2020 21:42 Відповісти
как запарил этот пиарщик.. со своими террористами
все прекрасно помнят, как он в 2014г "давай жесткий отпор террористам в течении 48часов". обосрался со Славянском по полной
показати весь коментар
21.07.2020 21:45 Відповісти
силовики делают все, чтобы решить ситуацию мирно, кроме того , о чём их просят... а просят их не убить кого-то...не привезти мешок бабок и дать вертолёт... даже жизни он у них своей не просит... А просит сознаться в том, кто они есть на самом деле.... силовики делают все, но сознаться это выше их сил... и получается - вопрос стоит просто: пожертвуют ли они жизнями заложников вместо того, чтоб сказать, что сами причина этой акции...
показати весь коментар
21.07.2020 21:47 Відповісти
что ты мелешь? как силовики могут быть причиной этой акции? поставил все с ног на голову. урод захватил невинных людей, и прикрылся политическими требованиями. и урод сразу же стал героем? тоесть можно убивать невинных и кричать, что во всем виновата власть? каждый должен отвечать за свои поступки. террористу - смерть!
показати весь коментар
21.07.2020 22:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 