Трьох заручників у Луцьку вдалося звільнити, - Аваков. ВIДЕО
Поліцейським вдалося забрати трьох пасажирів автобуса, захопленого в центрі Луцька терористом Максимом Кривошем.
Про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Як уточнив у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль домовився з Максимом Кривошем про звільнення літньої жінки, підлітка і вагітної дівчини.
Раніше терорист Максим Кривош заявив у розмові з журналістами, що серед заручників є поранений, вагітна жінка і дитина. За його словами, люди в поганому стані.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.
Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.
Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.
СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду.
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все прекрасно помнят, как он в 2014г "давай жесткий отпор террористам в течении 48часов". обосрался со Славянском по полной