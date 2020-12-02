Головні новини 2 грудня: Карантин вихідного дня скасували, Микитась здав Татарова

Микитась здав Татарова, НАБУ пішло проти Венедіктової, карантин вихідного дня скасували, Путін серйозно хворий, - головні новини 2 грудня.

Скандал з Татаровим

Скандальний забудовник Максим Микитась звинуватив заступника голови ОП Олега Татарова, який раніше працював юристом у його "Укрбуді", в "розпилі" компанії.

У відповідь на це колишній соратник Микитася, гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявив, що Микитась організував усі схеми, і тільки на ньому лежить відповідальність за крах компанії.

НАБУ проти Венедіктової

Національне антикорупційне бюро України заявило, що Офіс генерального прокурора вже пів року заважає розслідуванню проти Микитася, чинячи тиск на слідство.

Тим часом заарештували подільника Татарова - експерта МВС Дубоноса, який нібито за хабар склав позитивний для "Укрбуду" висновок експертизи.

А сам Татаров, як з'ясували журналісти, ще в лютому супроводжував у НАБУ олігарха Ріната Ахметова.

Сепаратизм на Закарпатті

Депутати Європарламенту від Угорщини заявили, що на Закарпатті "створена ситуація громадянської війни", а проти угорських активістів "застосовують збройні сили".

Міністр закордонних справ Угорщини Сійярто поскаржився на Україну в НАТО, але генсек Альянсу Столтенберг відповів, що Будапешт і Київ мають вирішити цю суперечку самостійно.

За версією журналіста Копитько, чергове загострення в українсько-угорських відносинах влаштувала Москва, а відео, на якому невідомий погрожує проугорським активістам - російська постановка.

Коли буде локдаун

Карантин вихідного дня скасували, по всій країні діятимуть обмеження "помаранчевої" зони. Локдаун введуть не раніше 25 грудня. У МОЗ кажуть, що на COVID-19 перехворіли 3% українців. При цьому 40% жителів країни не готові зробити щеплення від коронавірусу, навіть якщо це буде безкоштовно.

Путін може бути серйозно хворий

За даними західних ЗМІ, президент Росії Володимир Путін фізично не може виконувати обов'язки в колишньому обсязі - як через хворобу, так і через похилий вік.

Довіра Зеленському

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 44% українців - про це свідчить опитування групи "Рейтинг". У п'ятірку лідерів також потрапили - колишній глава уряду Володимир Гройсман (31%), голова ВР Дмитро Разумков (27%) і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (25%).

Тим часом глава комітету ВР з нацбезпеки "слуга народу" Завитневич у листуванні заявив помічниці Зеленського Марії, що "дехто бреше президенту прямо в очі".

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