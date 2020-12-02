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Новини
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Головні новини 2 грудня: Карантин вихідного дня скасували, Микитась здав Татарова

Головні новини 2 грудня: Карантин вихідного дня скасували, Микитась здав Татарова

Микитась здав Татарова, НАБУ пішло проти Венедіктової, карантин вихідного дня скасували, Путін серйозно хворий, - головні новини 2 грудня.

Скандал з Татаровим

Скандальний забудовник Максим Микитась звинуватив заступника голови ОП Олега Татарова, який раніше працював юристом у його "Укрбуді", в "розпилі" компанії.

У відповідь на це колишній соратник Микитася, гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявив, що Микитась організував усі схеми, і тільки на ньому лежить відповідальність за крах компанії.

Головні новини 2 грудня: Карантин вихідного дня скасували, Микитась здав Татарова 01

НАБУ проти Венедіктової

Національне антикорупційне бюро України заявило, що Офіс генерального прокурора вже пів року заважає розслідуванню проти Микитася, чинячи тиск на слідство.

Тим часом заарештували подільника Татарова - експерта МВС Дубоноса, який нібито за хабар склав позитивний для "Укрбуду" висновок експертизи.

А сам Татаров, як з'ясували журналісти, ще в лютому супроводжував у НАБУ олігарха Ріната Ахметова.

Головні новини 2 грудня: Карантин вихідного дня скасували, Микитась здав Татарова 02

Сепаратизм на Закарпатті

Депутати Європарламенту від Угорщини заявили, що на Закарпатті "створена ситуація громадянської війни", а проти угорських активістів "застосовують збройні сили".

Міністр закордонних справ Угорщини Сійярто поскаржився на Україну в НАТО, але генсек Альянсу Столтенберг відповів, що Будапешт і Київ мають вирішити цю суперечку самостійно.

За версією журналіста Копитько, чергове загострення в українсько-угорських відносинах влаштувала Москва, а відео, на якому невідомий погрожує проугорським активістам - російська постановка.

Коли буде локдаун

Карантин вихідного дня скасували, по всій країні діятимуть обмеження "помаранчевої" зони. Локдаун введуть не раніше 25 грудня. У МОЗ кажуть, що на COVID-19 перехворіли 3% українців. При цьому 40% жителів країни не готові зробити щеплення від коронавірусу, навіть якщо це буде безкоштовно.

Головні новини 2 грудня: Карантин вихідного дня скасували, Микитась здав Татарова 03

Путін може бути серйозно хворий

За даними західних ЗМІ, президент Росії Володимир Путін фізично не може виконувати обов'язки в колишньому обсязі - як через хворобу, так і через похилий вік.

Головні новини 2 грудня: Карантин вихідного дня скасували, Микитась здав Татарова 04

Довіра Зеленському

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 44% українців - про це свідчить опитування групи "Рейтинг". У п'ятірку лідерів також потрапили - колишній глава уряду Володимир Гройсман (31%), голова ВР Дмитро Разумков (27%) і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (25%).

Тим часом глава комітету ВР з нацбезпеки "слуга народу" Завитневич у листуванні заявив помічниці Зеленського Марії, що "дехто бреше президенту прямо в очі".

Головні новини 2 грудня: Карантин вихідного дня скасували, Микитась здав Татарова 05

Читайте на Цензор.НЕТ всі останні новини України та світу.

Автор: 

НАБУ (5061) Зеленський Володимир (23691) Венедіктова Ірина (829) Татаров Олег (425) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+12
Главные новости 2 декабря: Карантин выходного дня отменили, Микитась сдал Татарова - Цензор.НЕТ 3483
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02.12.2020 22:03
+9
Да зеленой погани хоть ссы в глаза, у них зеленая моча!
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02.12.2020 22:03
+9
Главные новости 2 декабря: Карантин выходного дня отменили, Микитась сдал Татарова - Цензор.НЕТ 2461
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02.12.2020 22:19
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Война всех против всех.
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02.12.2020 22:02 Відповісти
Главные новости 2 декабря: Карантин выходного дня отменили, Микитась сдал Татарова - Цензор.НЕТ 3483
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02.12.2020 22:03 Відповісти
Да зеленой погани хоть ссы в глаза, у них зеленая моча!
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02.12.2020 22:03 Відповісти
ничо серьезного...естественное развитие революции.с откатами,реставрацией.
все как во французскую революцию.
так уж устроены законы развития общества.
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02.12.2020 22:14 Відповісти
Как по мне, наверное доверяет народ одинаково, шо тому, шо этому. Проверить то не возможно, откуда проценты. Правда, тот немного умней, 5 лет продержался, а этот под сомнением, просто народу надоело.
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02.12.2020 22:18 Відповісти
Нарід думає не головою, а телевізором. Він інфікований вірусом CLOUN-19.
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02.12.2020 22:18 Відповісти
ну,если 60% привьются,то дарвин над этими сорока и поиздевается...
а шо делать?демократия,это их выбор
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02.12.2020 22:10 Відповісти
Чем прививать будете?
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02.12.2020 22:12 Відповісти
ЗЕлохів зільонкою.
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02.12.2020 22:15 Відповісти
тем же,чем и остальные.хотя ,конечно не в первую очередь.
даже первоочередная 67 миллионная Великобритания закупает поначалу 20 млн доз.
а Украина-10 млн
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02.12.2020 22:17 Відповісти
так ***** болен или серьёзно состарился?
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02.12.2020 22:12 Відповісти
Байден не старый, а Пу старый?
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02.12.2020 22:19 Відповісти
так в статье написано .а ты почитай среднюю продолжительность жизни в сша и в раиське
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02.12.2020 22:27 Відповісти
Єдина гарна новина що ***** мабуть всьо.
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02.12.2020 22:13 Відповісти
Главные новости 2 декабря: Карантин выходного дня отменили, Микитась сдал Татарова - Цензор.НЕТ 2461
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02.12.2020 22:19 Відповісти
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02.12.2020 22:34 Відповісти
https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Вы всё поняли?
Бункерное ссыкло, поехавший кукухой агрофюрер и прочие сменяемые и не очень царьки всяких папуасий, с общим ВВП ниже чем у Калифорнии или Техаса и голыми жопами решили сформировать новое мироустройство. Может пора на галактику замахнуться? Или сразу на вселенную

Головні новини 2 грудня: Карантин вихідного дня скасували, Микитась здав Татарова - Цензор.НЕТ 1062
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02.12.2020 22:41 Відповісти
Опять Зеленский скажет что оговаривают хорошего парня?
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02.12.2020 23:06 Відповісти
 
 