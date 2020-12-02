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Новости
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Главные новости 2 декабря: Карантин выходного дня отменили, Микитась сдал Татарова

Главные новости 2 декабря: Карантин выходного дня отменили, Микитась сдал Татарова

Микитась сдал Татарова, НАБУ пошло против Венедиктовой, карантин выходного дня отменили, Путин серьезно болен, - главные новости 2 декабря.

 

Скандал с Татаровым

Скандальный застройщик Максим Микитась обвинил замглавы ОП Олега Татарова, который раньше работал юристом в его "Укрбуде", в "распиле" компании.

В ответ на это бывший соратник Микитася, гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявил, что Микитась организовал все схемы, и только на нем лежит ответственность за крах компании.

Главные новости 2 декабря: Карантин выходного дня отменили, Микитась сдал Татарова 01

НАБУ против Венедиктовой

Национальное антикоррупционное бюро Украины Офис генпрокурора заявило, что Офис генерального прокурора уже полгода мешает расследованию против Микитася, оказывая давление на следствие.

Тем временем арестовали подельника Татарова - эксперта МВД Дубоноса, который якобы за взятку составил позитивный для "Укрбуда" вывод экспертизы.

А сам Татаров, как выяснили журналисты, еще в феврале сопровождал в НАБУ олигарха Рината Ахметова.

Главные новости 2 декабря: Карантин выходного дня отменили, Микитась сдал Татарова 02

Сепаратизм на Закарпатье

Депутаты Европарламента от Венгрии заявили, что на Закарпатье "создана ситуация гражданской войны", а против венгерских активистов "применяют вооруженные силы".

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто пожаловался на Украину в НАТО, но генсек Альянса Столтенберг ответил, что Будапешт и Киев должны решить этот спор самостоятельно.

По версии журналиста Копытько, очередное обострение в украинско-венгерских отношениях устроила Москва, а видео, на котором неизвестный угрожает провенгерским активистам - российская постановка.

Когда будет локдаун

Карантин выходного дня отменили, по всей стране будут действовать ограничения "оранжевой" зоны. Локдаун введут не ранее 25 декабря. В Минздраве говорят, что COVID-19 переболели 3% украинцев. При этом 40% жителей страны не готовы сделать прививку от коронавируса, даже если это будет бесплатно.

Главные новости 2 декабря: Карантин выходного дня отменили, Микитась сдал Татарова 03

Путин может быть серьезно болен

По данным западных СМИ, президент России Владимир Путин физически не может выполнять обязанности в прежнем объеме - как по болезни, так и из-за преклонного возраста.

Главные новости 2 декабря: Карантин выходного дня отменили, Микитась сдал Татарова 04

Доверие Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 44% украинцев - об этом свидетельствует опрос группы "Рейтинг". В пятерку лидеров также попали - бывший глава правительства Владимир Гройсман (31%), председатель ВР Дмитрий Разумков (27%) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (25%).

Тем временем глава комитета ВР по нацбезопасности "слуга народа" Завитневич в переписке заявил помощнице Зеленского Марии, что "некоторые врут президенту прямо в глаза".

Главные новости 2 декабря: Карантин выходного дня отменили, Микитась сдал Татарова 05

Читайте на Цензор.НЕТ все последние новости Украины и мира.

Автор: 

НАБУ (4218) Зеленский Владимир (20234) Венедиктова Ирина (726) Татаров Олег (366) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+12
Главные новости 2 декабря: Карантин выходного дня отменили, Микитась сдал Татарова - Цензор.НЕТ 3483
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02.12.2020 22:03
+9
Да зеленой погани хоть ссы в глаза, у них зеленая моча!
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02.12.2020 22:03
+9
Главные новости 2 декабря: Карантин выходного дня отменили, Микитась сдал Татарова - Цензор.НЕТ 2461
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02.12.2020 22:19
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Правила форума Совет форумчан
Война всех против всех.
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02.12.2020 22:02 Ответить
Главные новости 2 декабря: Карантин выходного дня отменили, Микитась сдал Татарова - Цензор.НЕТ 3483
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02.12.2020 22:03 Ответить
Да зеленой погани хоть ссы в глаза, у них зеленая моча!
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02.12.2020 22:03 Ответить
ничо серьезного...естественное развитие революции.с откатами,реставрацией.
все как во французскую революцию.
так уж устроены законы развития общества.
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02.12.2020 22:14 Ответить
Как по мне, наверное доверяет народ одинаково, шо тому, шо этому. Проверить то не возможно, откуда проценты. Правда, тот немного умней, 5 лет продержался, а этот под сомнением, просто народу надоело.
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02.12.2020 22:18 Ответить
Нарід думає не головою, а телевізором. Він інфікований вірусом CLOUN-19.
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02.12.2020 22:18 Ответить
ну,если 60% привьются,то дарвин над этими сорока и поиздевается...
а шо делать?демократия,это их выбор
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02.12.2020 22:10 Ответить
Чем прививать будете?
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02.12.2020 22:12 Ответить
ЗЕлохів зільонкою.
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02.12.2020 22:15 Ответить
тем же,чем и остальные.хотя ,конечно не в первую очередь.
даже первоочередная 67 миллионная Великобритания закупает поначалу 20 млн доз.
а Украина-10 млн
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02.12.2020 22:17 Ответить
так ***** болен или серьёзно состарился?
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02.12.2020 22:12 Ответить
Байден не старый, а Пу старый?
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02.12.2020 22:19 Ответить
так в статье написано .а ты почитай среднюю продолжительность жизни в сша и в раиське
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02.12.2020 22:27 Ответить
Єдина гарна новина що ***** мабуть всьо.
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02.12.2020 22:13 Ответить
Главные новости 2 декабря: Карантин выходного дня отменили, Микитась сдал Татарова - Цензор.НЕТ 2461
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02.12.2020 22:19 Ответить
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02.12.2020 22:34 Ответить
https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Вы всё поняли?
Бункерное ссыкло, поехавший кукухой агрофюрер и прочие сменяемые и не очень царьки всяких папуасий, с общим ВВП ниже чем у Калифорнии или Техаса и голыми жопами решили сформировать новое мироустройство. Может пора на галактику замахнуться? Или сразу на вселенную

Головні новини 2 грудня: Карантин вихідного дня скасували, Микитась здав Татарова - Цензор.НЕТ 1062
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02.12.2020 22:41 Ответить
Опять Зеленский скажет что оговаривают хорошего парня?
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02.12.2020 23:06 Ответить
 
 