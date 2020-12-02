Главные новости 2 декабря: Карантин выходного дня отменили, Микитась сдал Татарова

Микитась сдал Татарова, НАБУ пошло против Венедиктовой, карантин выходного дня отменили, Путин серьезно болен, - главные новости 2 декабря.

Скандал с Татаровым

Скандальный застройщик Максим Микитась обвинил замглавы ОП Олега Татарова, который раньше работал юристом в его "Укрбуде", в "распиле" компании.

В ответ на это бывший соратник Микитася, гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявил, что Микитась организовал все схемы, и только на нем лежит ответственность за крах компании.

НАБУ против Венедиктовой

Национальное антикоррупционное бюро Украины Офис генпрокурора заявило, что Офис генерального прокурора уже полгода мешает расследованию против Микитася, оказывая давление на следствие.

Тем временем арестовали подельника Татарова - эксперта МВД Дубоноса, который якобы за взятку составил позитивный для "Укрбуда" вывод экспертизы.

А сам Татаров, как выяснили журналисты, еще в феврале сопровождал в НАБУ олигарха Рината Ахметова.

Сепаратизм на Закарпатье

Депутаты Европарламента от Венгрии заявили, что на Закарпатье "создана ситуация гражданской войны", а против венгерских активистов "применяют вооруженные силы".

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто пожаловался на Украину в НАТО, но генсек Альянса Столтенберг ответил, что Будапешт и Киев должны решить этот спор самостоятельно.

По версии журналиста Копытько, очередное обострение в украинско-венгерских отношениях устроила Москва, а видео, на котором неизвестный угрожает провенгерским активистам - российская постановка.

Когда будет локдаун

Карантин выходного дня отменили, по всей стране будут действовать ограничения "оранжевой" зоны. Локдаун введут не ранее 25 декабря. В Минздраве говорят, что COVID-19 переболели 3% украинцев. При этом 40% жителей страны не готовы сделать прививку от коронавируса, даже если это будет бесплатно.

Путин может быть серьезно болен

По данным западных СМИ, президент России Владимир Путин физически не может выполнять обязанности в прежнем объеме - как по болезни, так и из-за преклонного возраста.

Доверие Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 44% украинцев - об этом свидетельствует опрос группы "Рейтинг". В пятерку лидеров также попали - бывший глава правительства Владимир Гройсман (31%), председатель ВР Дмитрий Разумков (27%) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (25%).

Тем временем глава комитета ВР по нацбезопасности "слуга народа" Завитневич в переписке заявил помощнице Зеленского Марии, что "некоторые врут президенту прямо в глаза".

Читайте на Цензор.НЕТ все последние новости Украины и мира.