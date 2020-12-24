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Новини
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Зеленський рятує своїх корумпованих друзів від покарання, - агент НАБУ Шевченко про передачу справи Татарова в СБУ

Зеленський рятує своїх корумпованих друзів від покарання, - агент НАБУ Шевченко про передачу справи Татарова в СБУ

Агент НАБУ Євген Шевченко назвав президента Володимира Зеленського "ганебною потворю", яка рятує своїх друзів-корупціонерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, такою була його реакція на передачу справи заступника голови ОП Олега Татарова з НАБУ в СБУ.

"Хто такий Володимир Зеленський? Ганебна потвора, яка рятує своїх корумпованих друзів від покарання!" - написав він.

Зеленський рятує своїх корумпованих друзів від покарання, - агент НАБУ Шевченко про передачу справи Татарова в СБУ 01

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Генпрокурор Ірина Венедіктова передала в СБУ справу заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Зеленський Володимир (23927) Шевченко Євген (139) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+60
Зеленский - "позорная тварь", спасающая своих коррумпированных друзей от наказания, - агент НАБУ Шевченко о передаче дела Татарова в СБУ - Цензор.НЕТ 8785
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24.12.2020 12:07
+38
Именно так!.. ПОЗОРНЫЕ ТВАРИ Украины:
Зеленский, Ермак, Венедиктова, Баканов, Татаров, Портнов..
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24.12.2020 12:10
+30
АбинеПетья, так же, Євгене...
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24.12.2020 12:07
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А ДЕ Ж НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НАБУ - СВОЯ В ДОСКУ ВЕН-ВА ЗАБИРАЄ СПРАВУ В НАБУ І ПЕРЕДАЄ СВОІЙ В ДОСКУ СБУ
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24.12.2020 12:54 Відповісти
Ну почему сразу Татаров Зеленскому - коррупционный друг? может просто - милый друг (21), или как с Ермаком и Тищенком кокс вместе нюхают
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24.12.2020 13:03 Відповісти
Сидеть ему, Казлине, после ухода...
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24.12.2020 13:22 Відповісти
З такою швидкістю, як Зєля ліквідовує Україну, то ще невідомо, хто впорається скоріше...
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24.12.2020 13:38 Відповісти
Даешь Петруся...Урааа.....аааа Даешь в кажду хату шоколадну сраку Петруся от рошена ..Ураа.... Як що ту сраку ти лизнешь відразу в рай ти попадешь...Урааааа...
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24.12.2020 13:51 Відповісти
Косоокий і неуважний балабол! У тебе все полетіло у "молоко"! Але все одно тебе з Різдвом, що настає(католицьким))
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24.12.2020 14:08 Відповісти
Зеленський - "ганебна потвора", яка рятує своїх корумпованих друзів від покарання, - агент НАБУ Шевченко про передачу справи Татарова в СБУ - Цензор.НЕТ 9542
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24.12.2020 13:23 Відповісти
Это позор Украины и ее слабоумного, покупающегося на "голобородьков", народа...
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24.12.2020 13:45 Відповісти
ПРАВДИ НІКУДИ ДІТИ ! Бо про людину говорять не його слова , а його діла-факти і вони дійсно ганебні!
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24.12.2020 13:42 Відповісти
Скажіть " Велике дякую" Вальдемару, що не передав справу в "ДНР".
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24.12.2020 14:18 Відповісти
Самое неприятное что 75% голосовавших за клоуна так и не поняли почему Порошенко был бы лучше
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24.12.2020 14:20 Відповісти
Так поясніть ще раз. Тільки будь ласка не швидко я зап..пис..ую... Давай про ящура..
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24.12.2020 14:24 Відповісти
Пєціне лайно смачніше смердить? Так, пан Олег правий, 75% не принюхувались .
Кажеш смачніше? Значить так і є.
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24.12.2020 14:34 Відповісти
ваня, тебя никто не отрывает от юлиного дерьма, жри, нюхай, купайся, омывайся и наслаждайся...
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24.12.2020 15:22 Відповісти
Налаштовуй себе на любов, Панасе. Ти ж не такий вже і чмошник, так?
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24.12.2020 15:43 Відповісти
На стадионе бубочка визжало, что оно Пороху - приговор. Бубочка и правда открыло 100500 уголовных дел на Пороха и всех-всех-всех. И что имеем? Прокацапскую здыдню татарова и голимый криминал. Откровенную торговлю должностями зеленой сворой. Чудовищную ситуацию с вагнеровцами, а это куда круче любого криминала. Кстати, зелебобики, вы не в курсе. кто из ОПы слил х...йлу эту операцию? Не само ли бубочка? А если не само, то кого бубочка покрывает в этой страшной измене, становясь соучастником? Зелебобики, как считаете, сядет бубочка за это или успеет в Ростов свинтить?
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24.12.2020 16:16 Відповісти
Любі друзі - 3
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24.12.2020 16:49 Відповісти
Зеленский постоянно отмалчивается, только на какие то левые темы видосики снимает.
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24.12.2020 20:04 Відповісти
Кто же еще бедненьким поможет?
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25.12.2020 07:23 Відповісти
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