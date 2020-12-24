Зеленський рятує своїх корумпованих друзів від покарання, - агент НАБУ Шевченко про передачу справи Татарова в СБУ

Агент НАБУ Євген Шевченко назвав президента Володимира Зеленського "ганебною потворю", яка рятує своїх друзів-корупціонерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, такою була його реакція на передачу справи заступника голови ОП Олега Татарова з НАБУ в СБУ.

"Хто такий Володимир Зеленський? Ганебна потвора, яка рятує своїх корумпованих друзів від покарання!" - написав він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Генпрокурор Ірина Венедіктова передала в СБУ справу заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".