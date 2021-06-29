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Кравчук (546) пенсія (1561) підприємці (616) Донбас (22348) чорнобильці (75) електронне декларування (1463) ВККСУ (451) Тищенко Микола (343)

Головні новини 29 червня: ВККС перезапускають, підвищення пенсій перенесли на осінь

Головні новини 29 червня: ВККС перезапускають, підвищення пенсій перенесли на осінь

Парламент ухвалив закон про відновлення роботи ВККС, підвищення пенсій через брак грошей відклали до осені, Кравчуку зробили операцію на серці, - головні новини України 29 червня.

На Донбасі поранено білоруського добровольця

Білоруський доброволець Волат перебуває в госпіталі з осколковими пораненнями голови і серця. Він у важкому стані, лікарі борються за його життя.

Доброволець зазнав поранень під час обстрілу Водяного в Приазов'ї.

Рада ухвалила закон про перезапуск ВККС

Парламент вніс зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів". Вони передбачають відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Вирішальну роль у цьому процесі гратимуть міжнародні експерти. Посол ЄС Маасікас назвав ухвалення цього закону "рішучим кроком до фундаментальної реформи судової системи України". Також ухвалення закону привітало посольство США.

Покарання за брехню в деклараціях

Рада прийняла закон про посилення відповідальності за брехню в деклараціях з пропозиціями Зеленського. У НАЗК законом незадоволені: кажуть, що президент несправедливо зменшив термін позбавлення волі для чиновників.

Для жителів ОРДЛО скасували штрафи за в'їзд через Росію

Таке рішення прийняв парламент. Його мета - забезпечити абітурієнтам з окупованих територій можливість вступати до українських вищих навчальних закладів.

Протести ФОП у Києві

Підприємці провели в центрі Києва акцію "Похорон мікробізнесу". Вони вимагали від депутатів ухвалити законопроєкти для захисту спрощеної системи оподаткування. При спробах пройти до будівель Кабміну, ОП і ВР між протестувальниками та правоохоронцями кілька разів виникали сутички. У поліції стверджують, що сутички негайно припиняли.

Кравчуку зробили операцію на серці

За словами представника ТКГ Олексія Арестовича, операція була плановою і пройшла без ускладнень. Зараз Кравчук у лікарні, відновлюється після хірургічного втручання. Леоніду Кравчуку 87 років. Чотири роки тому йому вже робили стентування серця.

Підвищення пенсій перенесли на осінь

Для українців віком від 75 років пенсії з 1 липня мали вирости на 400 грн. Але грошей у бюджеті на це не вистачило, підвищення перенесли на 1 жовтня.

Парламент тим часом підвищив пенсії чорнобильцям.

Тищенко побився з Куницьким

Сутичка між "слугами народу" відбулася в їдальні Верховної Ради. Тищенко вибив із рук Куницького телефон, а після цього вдав, що він тут ні до чого.
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Топ коментарі
+6
Швеция - Украина 0 : 1
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29.06.2021 22:28
+4
Чувак, який привіз Трампу імпічмент, після приїзду якого помер султан Оману та під час поїздки якого на відпочинок збили літак МАУ в Ірані телефонує перед важливим матчем підтримати збірну. Ну не тварина?Главные новости 29 июня: ВККС перезапускают, повышение пенсий перенесли на осень - Цензор.НЕТ 3305
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29.06.2021 22:15
+3
Главные новости 29 июня: ВККС перезапускают, повышение пенсий перенесли на осень - Цензор.НЕТ 5172
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29.06.2021 22:12
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29.06.2021 22:09 Відповісти
Главные новости 29 июня: ВККС перезапускают, повышение пенсий перенесли на осень - Цензор.НЕТ 4321
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29.06.2021 22:10 Відповісти
Главные новости 29 июня: ВККС перезапускают, повышение пенсий перенесли на осень - Цензор.НЕТ 5172
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29.06.2021 22:12 Відповісти
Чувак, який привіз Трампу імпічмент, після приїзду якого помер султан Оману та під час поїздки якого на відпочинок збили літак МАУ в Ірані телефонує перед важливим матчем підтримати збірну. Ну не тварина?Главные новости 29 июня: ВККС перезапускают, повышение пенсий перенесли на осень - Цензор.НЕТ 3305
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29.06.2021 22:15 Відповісти
Швеция - Украина 0 : 1
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29.06.2021 22:28 Відповісти
ну, не хватило - так не хватило. Буває.
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29.06.2021 22:30 Відповісти
1 : 1
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29.06.2021 22:45 Відповісти
Головні новини 29 червня: ВККС перезапускають, підвищення пенсій перенесли на осінь - Цензор.НЕТ 8023
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29.06.2021 22:58 Відповісти
Суть лжи Зеленского при сравнении посадок двух самолетов - политтехнолог 29 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%81%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b6%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81.html#comments Комментарии: 5

Наш президент эту операцию бездарно слил, продемонстрировав нашим союзникам, чего реально стоит власть в Украине…
Всем, кто считает, что захват и принуждение к посадке самолета «Ryanair» белорускими спецслужбами и спецоперация по захвату вагнеровцев - одно и тоже.
Свои аргументы по этому поводу https://www.facebook.com/gaidaisergii привел сегодня в Фейсбуке политолог Сергей Гайдай.

По международному праву территория судна, морского или воздушного является территорией того государства, кому это судно принадлежит. Даже если судно находится в территориальных водах или в воздушном пространстве другой страны.
В Беларуси власть использовала обман и силу и вынудила самолёт чужой страны сесть на свой аэродром. Белорусские силовики вторглись в салон самолета и произвели захват двух пассажиров.
Все это - нарушение международных норм и договоров. Все это подвергло опасности жизни пассажиров - граждан других стран, летевших в этом самолете.
Это - терроризм и пиратство.
Спецоперацию по захвату вагнеровцев готовили не только наши силовики, но и спецслужбы Турции, которые специально для этого выделили особый самолёт - чартер «Турецких Авиальний».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8.html Зеленский рад провалу операции Украины-НАТО-США-Турции против России - Бутусов
И никакого захвата чужого судна не намечалось. Это были бы согласованные действия всех, кто операцию планировал, обеспечивал и осуществлял. Общая спецоперация наших силовиков и спецслужб наших союзников.
А то, что наш президент эту операцию бездарно слил, продемонстрировав нашим союзникам, чего реально стоит власть в Украине, и насколько мы ненадёжные партнеры Запада, можно объяснять как угодно. И оправдывать Зеленского любыми способами, искать любые аргументы и объяснения.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B5.html Зеленского подвела каша в голове: он перепутал правду, ложь и отмазки
Но факт остаётся фактом.
Себя-то не обманешь…
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29.06.2021 23:06 Відповісти
какого года?
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30.06.2021 08:15 Відповісти
 
 