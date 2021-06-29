Головні новини 29 червня: ВККС перезапускають, підвищення пенсій перенесли на осінь
Парламент ухвалив закон про відновлення роботи ВККС, підвищення пенсій через брак грошей відклали до осені, Кравчуку зробили операцію на серці, - головні новини України 29 червня.
На Донбасі поранено білоруського добровольця
Білоруський доброволець Волат перебуває в госпіталі з осколковими пораненнями голови і серця. Він у важкому стані, лікарі борються за його життя.
Доброволець зазнав поранень під час обстрілу Водяного в Приазов'ї.
Рада ухвалила закон про перезапуск ВККС
Парламент вніс зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів". Вони передбачають відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Вирішальну роль у цьому процесі гратимуть міжнародні експерти. Посол ЄС Маасікас назвав ухвалення цього закону "рішучим кроком до фундаментальної реформи судової системи України". Також ухвалення закону привітало посольство США.
Покарання за брехню в деклараціях
Рада прийняла закон про посилення відповідальності за брехню в деклараціях з пропозиціями Зеленського. У НАЗК законом незадоволені: кажуть, що президент несправедливо зменшив термін позбавлення волі для чиновників.
Для жителів ОРДЛО скасували штрафи за в'їзд через Росію
Таке рішення прийняв парламент. Його мета - забезпечити абітурієнтам з окупованих територій можливість вступати до українських вищих навчальних закладів.
Протести ФОП у Києві
Підприємці провели в центрі Києва акцію "Похорон мікробізнесу". Вони вимагали від депутатів ухвалити законопроєкти для захисту спрощеної системи оподаткування. При спробах пройти до будівель Кабміну, ОП і ВР між протестувальниками та правоохоронцями кілька разів виникали сутички. У поліції стверджують, що сутички негайно припиняли.
Кравчуку зробили операцію на серці
За словами представника ТКГ Олексія Арестовича, операція була плановою і пройшла без ускладнень. Зараз Кравчук у лікарні, відновлюється після хірургічного втручання. Леоніду Кравчуку 87 років. Чотири роки тому йому вже робили стентування серця.
Підвищення пенсій перенесли на осінь
Для українців віком від 75 років пенсії з 1 липня мали вирости на 400 грн. Але грошей у бюджеті на це не вистачило, підвищення перенесли на 1 жовтня.
Парламент тим часом підвищив пенсії чорнобильцям.
Тищенко побився з Куницьким
Сутичка між "слугами народу" відбулася в їдальні Верховної Ради. Тищенко вибив із рук Куницького телефон, а після цього вдав, що він тут ні до чого.
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Наш президент эту операцию бездарно слил, продемонстрировав нашим союзникам, чего реально стоит власть в Украине…
Всем, кто считает, что захват и принуждение к посадке самолета «Ryanair» белорускими спецслужбами и спецоперация по захвату вагнеровцев - одно и тоже.
Свои аргументы по этому поводу https://www.facebook.com/gaidaisergii привел сегодня в Фейсбуке политолог Сергей Гайдай.
По международному праву территория судна, морского или воздушного является территорией того государства, кому это судно принадлежит. Даже если судно находится в территориальных водах или в воздушном пространстве другой страны.
В Беларуси власть использовала обман и силу и вынудила самолёт чужой страны сесть на свой аэродром. Белорусские силовики вторглись в салон самолета и произвели захват двух пассажиров.
Все это - нарушение международных норм и договоров. Все это подвергло опасности жизни пассажиров - граждан других стран, летевших в этом самолете.
Это - терроризм и пиратство.
Спецоперацию по захвату вагнеровцев готовили не только наши силовики, но и спецслужбы Турции, которые специально для этого выделили особый самолёт - чартер «Турецких Авиальний».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8.html Зеленский рад провалу операции Украины-НАТО-США-Турции против России - Бутусов
И никакого захвата чужого судна не намечалось. Это были бы согласованные действия всех, кто операцию планировал, обеспечивал и осуществлял. Общая спецоперация наших силовиков и спецслужб наших союзников.
А то, что наш президент эту операцию бездарно слил, продемонстрировав нашим союзникам, чего реально стоит власть в Украине, и насколько мы ненадёжные партнеры Запада, можно объяснять как угодно. И оправдывать Зеленского любыми способами, искать любые аргументы и объяснения.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B5.html Зеленского подвела каша в голове: он перепутал правду, ложь и отмазки
Но факт остаётся фактом.
Себя-то не обманешь…