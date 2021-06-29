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Главные новости 29 июня: ВККС перезапускают, повышение пенсий перенесли на осень

Главные новости 29 июня: ВККС перезапускают, повышение пенсий перенесли на осень

Парламент принял закон о возобновлении работы ВККС, повышение пенсий из-за нехватки денег отложили до осени, Кравчуку сделали операцию на сердце, – главные новости Украины 29 июня.

На Донбассе ранен белорусский доброволец

Белорусский доброволец Волат находится в госпитале с осколочными ранениями головы и сердца. Он в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Доброволец получил ранение во время обстрела Водяного в Приазовье.

Рада приняла закон о перезапуске ВККС

Парламент внёс изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей". Они предусматривают возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей. Решающую роль в этом процессе будут играть международные эксперты. Посол ЕС Маасикас назвал принятие этого закона "решительным шагом к фундаментальной реформы судебной системы Украины". Также принятие закона приветствовало посольство США.

Наказание за ложь в декларациях

Рада приняла закон об усилении ответственности за ложь в декларациях с предложениями Зеленского. В НАПК законом недовольны: говорят, что президент несправедливо уменьшил срок лишения свободы для чиновников.

Для жителей ОРДЛО отменили штрафы за въезд через Россию

Такое решение принял парламент. Его цель – обеспечить абитуриентам с оккупированных территорий возможность поступать в украинские высшие учебные заведения.

Протесты ФОП в Киеве

Предприниматели провели в центре Киева акцию "Похороны микробизнеса". Они требовали от депутатов принять законопроекты для защиты упрощенной системы налогообложения. При попытках пройти к зданиям Кабмина, ОП и ВР между протестующими и правоохранителями несколько раз возникали стычки. В полиции утверждают, что стычки немедленно пресекали.

Кравчуку сделали операцию на сердце

По словам представителя ТКГ Алексея Арестовича, операция была плановой и прошла без осложнений. Сейчас Кравчук в больнице, восстанавливается после хирургического вмешательства. Леониду Кравчуку 87 лет. Четыре года назад ему уже делали стенирование сердца.

Повышение пенсий перенесли на осень

Для украинцев старше 75 лет пенсии с 1 июля должны были вырасти на 400 грн. Но денег в бюджете на это не хватило, повышение перенесли на 1 октября.

Парламент тем временем повысил пенсии чернобыльцам.

Тищенко подрался с Куницким

Стычка между "слугами народа" произошла в столовой Верховной Рады. Тищенко выбил из рук Куницкого телефон, а после сделал вид, что он здесь ни при чем.

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Топ комментарии
+6
Швеция - Украина 0 : 1
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29.06.2021 22:28
+4
Чувак, який привіз Трампу імпічмент, після приїзду якого помер султан Оману та під час поїздки якого на відпочинок збили літак МАУ в Ірані телефонує перед важливим матчем підтримати збірну. Ну не тварина?Главные новости 29 июня: ВККС перезапускают, повышение пенсий перенесли на осень - Цензор.НЕТ 3305
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29.06.2021 22:15
+3
Главные новости 29 июня: ВККС перезапускают, повышение пенсий перенесли на осень - Цензор.НЕТ 5172
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29.06.2021 22:12
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Главные новости 29 июня: ВККС перезапускают, повышение пенсий перенесли на осень - Цензор.НЕТ 699Главные новости 29 июня: ВККС перезапускают, повышение пенсий перенесли на осень - Цензор.НЕТ 91
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29.06.2021 22:09 Ответить
Главные новости 29 июня: ВККС перезапускают, повышение пенсий перенесли на осень - Цензор.НЕТ 4321
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29.06.2021 22:10 Ответить
Главные новости 29 июня: ВККС перезапускают, повышение пенсий перенесли на осень - Цензор.НЕТ 5172
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29.06.2021 22:12 Ответить
Чувак, який привіз Трампу імпічмент, після приїзду якого помер султан Оману та під час поїздки якого на відпочинок збили літак МАУ в Ірані телефонує перед важливим матчем підтримати збірну. Ну не тварина?Главные новости 29 июня: ВККС перезапускают, повышение пенсий перенесли на осень - Цензор.НЕТ 3305
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29.06.2021 22:15 Ответить
Швеция - Украина 0 : 1
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29.06.2021 22:28 Ответить
ну, не хватило - так не хватило. Буває.
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29.06.2021 22:30 Ответить
1 : 1
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29.06.2021 22:45 Ответить
Головні новини 29 червня: ВККС перезапускають, підвищення пенсій перенесли на осінь - Цензор.НЕТ 8023
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29.06.2021 22:58 Ответить
Суть лжи Зеленского при сравнении посадок двух самолетов - политтехнолог 29 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%81%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b6%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81.html#comments Комментарии: 5

Наш президент эту операцию бездарно слил, продемонстрировав нашим союзникам, чего реально стоит власть в Украине…
Всем, кто считает, что захват и принуждение к посадке самолета «Ryanair» белорускими спецслужбами и спецоперация по захвату вагнеровцев - одно и тоже.
Свои аргументы по этому поводу https://www.facebook.com/gaidaisergii привел сегодня в Фейсбуке политолог Сергей Гайдай.

По международному праву территория судна, морского или воздушного является территорией того государства, кому это судно принадлежит. Даже если судно находится в территориальных водах или в воздушном пространстве другой страны.
В Беларуси власть использовала обман и силу и вынудила самолёт чужой страны сесть на свой аэродром. Белорусские силовики вторглись в салон самолета и произвели захват двух пассажиров.
Все это - нарушение международных норм и договоров. Все это подвергло опасности жизни пассажиров - граждан других стран, летевших в этом самолете.
Это - терроризм и пиратство.
Спецоперацию по захвату вагнеровцев готовили не только наши силовики, но и спецслужбы Турции, которые специально для этого выделили особый самолёт - чартер «Турецких Авиальний».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8.html Зеленский рад провалу операции Украины-НАТО-США-Турции против России - Бутусов
И никакого захвата чужого судна не намечалось. Это были бы согласованные действия всех, кто операцию планировал, обеспечивал и осуществлял. Общая спецоперация наших силовиков и спецслужб наших союзников.
А то, что наш президент эту операцию бездарно слил, продемонстрировав нашим союзникам, чего реально стоит власть в Украине, и насколько мы ненадёжные партнеры Запада, можно объяснять как угодно. И оправдывать Зеленского любыми способами, искать любые аргументы и объяснения.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B5.html Зеленского подвела каша в голове: он перепутал правду, ложь и отмазки
Но факт остаётся фактом.
Себя-то не обманешь…
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29.06.2021 23:06 Ответить
какого года?
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30.06.2021 08:15 Ответить
 
 