Главные новости 29 июня: ВККС перезапускают, повышение пенсий перенесли на осень
Парламент принял закон о возобновлении работы ВККС, повышение пенсий из-за нехватки денег отложили до осени, Кравчуку сделали операцию на сердце, – главные новости Украины 29 июня.
На Донбассе ранен белорусский доброволец
Белорусский доброволец Волат находится в госпитале с осколочными ранениями головы и сердца. Он в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Доброволец получил ранение во время обстрела Водяного в Приазовье.
Рада приняла закон о перезапуске ВККС
Парламент внёс изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей". Они предусматривают возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей. Решающую роль в этом процессе будут играть международные эксперты. Посол ЕС Маасикас назвал принятие этого закона "решительным шагом к фундаментальной реформы судебной системы Украины". Также принятие закона приветствовало посольство США.
Наказание за ложь в декларациях
Рада приняла закон об усилении ответственности за ложь в декларациях с предложениями Зеленского. В НАПК законом недовольны: говорят, что президент несправедливо уменьшил срок лишения свободы для чиновников.
Для жителей ОРДЛО отменили штрафы за въезд через Россию
Такое решение принял парламент. Его цель – обеспечить абитуриентам с оккупированных территорий возможность поступать в украинские высшие учебные заведения.
Протесты ФОП в Киеве
Предприниматели провели в центре Киева акцию "Похороны микробизнеса". Они требовали от депутатов принять законопроекты для защиты упрощенной системы налогообложения. При попытках пройти к зданиям Кабмина, ОП и ВР между протестующими и правоохранителями несколько раз возникали стычки. В полиции утверждают, что стычки немедленно пресекали.
Кравчуку сделали операцию на сердце
По словам представителя ТКГ Алексея Арестовича, операция была плановой и прошла без осложнений. Сейчас Кравчук в больнице, восстанавливается после хирургического вмешательства. Леониду Кравчуку 87 лет. Четыре года назад ему уже делали стенирование сердца.
Повышение пенсий перенесли на осень
Для украинцев старше 75 лет пенсии с 1 июля должны были вырасти на 400 грн. Но денег в бюджете на это не хватило, повышение перенесли на 1 октября.
Парламент тем временем повысил пенсии чернобыльцам.
Тищенко подрался с Куницким
Стычка между "слугами народа" произошла в столовой Верховной Рады. Тищенко выбил из рук Куницкого телефон, а после сделал вид, что он здесь ни при чем.
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Наш президент эту операцию бездарно слил, продемонстрировав нашим союзникам, чего реально стоит власть в Украине…
Всем, кто считает, что захват и принуждение к посадке самолета «Ryanair» белорускими спецслужбами и спецоперация по захвату вагнеровцев - одно и тоже.
Свои аргументы по этому поводу https://www.facebook.com/gaidaisergii привел сегодня в Фейсбуке политолог Сергей Гайдай.
По международному праву территория судна, морского или воздушного является территорией того государства, кому это судно принадлежит. Даже если судно находится в территориальных водах или в воздушном пространстве другой страны.
В Беларуси власть использовала обман и силу и вынудила самолёт чужой страны сесть на свой аэродром. Белорусские силовики вторглись в салон самолета и произвели захват двух пассажиров.
Все это - нарушение международных норм и договоров. Все это подвергло опасности жизни пассажиров - граждан других стран, летевших в этом самолете.
Это - терроризм и пиратство.
Спецоперацию по захвату вагнеровцев готовили не только наши силовики, но и спецслужбы Турции, которые специально для этого выделили особый самолёт - чартер «Турецких Авиальний».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8.html Зеленский рад провалу операции Украины-НАТО-США-Турции против России - Бутусов
И никакого захвата чужого судна не намечалось. Это были бы согласованные действия всех, кто операцию планировал, обеспечивал и осуществлял. Общая спецоперация наших силовиков и спецслужб наших союзников.
А то, что наш президент эту операцию бездарно слил, продемонстрировав нашим союзникам, чего реально стоит власть в Украине, и насколько мы ненадёжные партнеры Запада, можно объяснять как угодно. И оправдывать Зеленского любыми способами, искать любые аргументы и объяснения.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B5.html Зеленского подвела каша в голове: он перепутал правду, ложь и отмазки
Но факт остаётся фактом.
Себя-то не обманешь…