Головні новини 20 липня: п'ята річниця вбивства Шеремета, аварія на "Рівнеазоті"

Україна згадує Павла Шеремета і сперечається про те, хто винен у його смерті, на "Рівнеазоті" сталася аварія, хвилі спеки приходитимуть дедалі частіше - головні новини 20 липня.

П'ята річниця вбивства Шеремета

Пам'ять журналіста вранці вшанували його колеги, пізніше це зробили співробітники посольств Франції та США. Моніторингова місія ООН закликає владу забезпечити відповідальність за вбивство журналіста. Міністр внутрішніх справ Монастирський закликає дочекатися рішення суду. Увечері біля будівлі МВС протестувальники палили фаєри і розгортали плакати із закликами "Шукати справжніх убивць", а не тих, хто зараз перебуває на лаві підсудних.

Убивці Сармата дали 11 років

Суд Бердянська ухвалив вирок у справі про вбивство добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (Сармата). Матюшин, який частково визнав провину, отримав 11 років позбавлення волі і має сплатити 700 тис. грн моральної шкоди.

Інших імовірних організаторів Михайла Сигиду, Євгенія Бродського, Віктора Власюка та ймовірних співучасників Миколу Ломаку, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкіна - суд виправдав через брак доказів.

Аварія на Рівнеазоті

На підприємстві стався викид нітрозних газів через розгерметизацію трубопроводу. Над ним у повітря піднялася величезна буро-помаранчева хмара. ДСНС виміряла концентрацію газу в повітрі і стверджує, що вона уп’ятеро менша, за небезпечний рівень.

Рада розблокувала закони про реформи судової системи та "Укроборонпрому"

Депутати розблокували підписання законів про реформу Вищої ради правосуддя і закону про реформу "Укроборонпрому".

В Україні можуть скасувати призов до армії

І статися це може вже до 2023 року, - стверджує "слуга народу" Корнієнко. За його словами, все - у межах руху до членства в НАТО.

На вакцинацію не потрібно записуватися в "Дії"

В Україні стартував п'ятий етап вакцинації - тепер щеплюватимуть усіх охочих. Записуватися через "Дію" не потрібно.

При цьому Україні пророкують погіршення ситуації з коронавірусом через штам "Дельта", що набирає сили, і вже в найближчому майбутньому. Перші тенденції до зростання захворюваності помітили в Одеській області. Та й ВООЗ говорить, що ситуація дедалі складніша, і весь світ віддаляється від завершення пандемії.

Україні прогнозують дедалі більше спеки і втрату родючих земель

Клімат змінюється, і спека понад +35 градусів накриватиме країну дедалі частіше. Причина - викид парникових газів, події розвиваються за найгіршим сценарієм. Якщо так відбуватиметься і далі, 2/3 українських родючих земель можуть стати зоною ризикованого землеробства.