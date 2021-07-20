Главные новости 20 июля: пятая годовщина убийства Шеремета, авария на "Ривнеазоте"

Украина вспоминает Павла Шеремета и спорит о том, кто виновен в его смерти, на "Ривнеазоте" произошла авария, волны жары будут приходить все чаще - главные новости 20 июля.

Пятая годовщина убийства Шеремета

Память журналиста с утра почтили его коллеги, позднее это сделали сотрудники посольств Франции и США. Мониторинговая миссия ООН призывает власти обеспечить ответственность за убийство журналиста. Министр внутренних дел Монастырский призывает дождаться решения суда. Вечером у здания МВД протестующие жгли файеры и разворачивали плакаты с призывами "Искать настоящих убийц", а не тех, кто сейчас находится на скамье подсудимых.

Убийце Сармата дали 11 лет

Суд Бердянска вынес приговор по делу об убийстве добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (Сармат). Частично признавший вину Матюшин получил 11 лет лишения свободы и должен уплатить 700 тыс. грн. морального ущерба.

Других вероятных организаторов Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюк и вероятных соучастников Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкина - суд оправдал из-за нехватки доказательств.

Авария на Ривнеазоте

На предприятии случился выброс нитрозных газов из-за разгерметизации трубопровода. Над ним в воздух поднялась огромная буро-оранжевая туча. ГСЧС замерила концентрацию газа в воздухе и утверждает, что она в 5 раз меньше опасного уровня.

Рада разблокировала законы о реформах судебной системы и "Укроборонпрома"

Депутаты разблокировали подписание законов о реформе Высшего совета правосудия и закона о реформе "Укроборонпрома".

В Украине могут отменить призыв в армию

И произойти это может уже к 2023 году, - утверждает "слуга народа" Корниенко. По его словам, все - в рамках движения к членству в НАТО.

На вакцинацию не нужно записываться в "Дії"

В Украине стартовал пятый этап вакцинации - теперь прививать будут всех желающих. Записываться через "Дію" не нужно.

При этом Украине предсказывают ухудшение ситуации с коронавирусом из-за набирающего силу штамма "дельта", и уже в самом ближайшем будущем. Первые тенденции к росту заболеваемости заметили в Одесской области. Да и ВОЗ говорит, что ситуация все сложнее, и весь мир отдаляется от завершения пандемии.

Украине прогнозируют все больше жары и утрату плодородных земель

Климат меняется, и жара свыше +35 градусов будет накрывать страну все чаще. Причина - выброс парниковых газов, события развиваются по худшему сценарию. Если так пойдет и дальше, 2/3 украинских плодородных земель могут стать зоной рискованного земледелия.