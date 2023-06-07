Троє людей зникли безвісти в зоні підтоплень на Херсонщині

Поліція отримала три звернення щодо зниклих безвісти в зоні підтоплення в Херсонській області.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Станом на ранок ми отримали три виклики на лінію 102 щодо осіб, які зникли за особливих обставин в Херсонській області", - сказав Тимченко.

Людям, рідні яких не зникли чи не виходять на зв’язок, він порадив звертатися до поліції.

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"Насамперед потрібно звертатися до Національної поліції України за номером 102, щоб надати інформацію стосовно осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Після цього Національна поліція, використовуючи усі засоби, здійснює пошук осіб", - пояснив Тимченко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

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Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила. Через підрив ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, майже всі тварини загинули.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. В Міноборони нагадують, що росіяни ретельно готувалися до цього підриву. За повідомленням американських ЗМІ, розвідка США має дані, що підтверджують провину Росії в підриві. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.