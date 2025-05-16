Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, - Зеленський після розмови з Трампом
Президент України Володимир Зеленський підтвердив телефонну розмову із лідером США Дональдом Трампом. Сторони обговорили зустріч у Стамбулі 16 травня.
Про це голова держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський повідомив деталі телефонної розмови з Трампом разом з Макроном, Мерцом, Стармером і Туском.
"Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій. Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає", - наголосив президент.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
так як вони чують тільки себе і хотять поставити
на коліна всю Украіну !!
Ідіть , кляті московіти , на ......й , бо нічого не отримаєте !!
"Мінська-3 не буде"©, хуженєбудєт©
не знаю чи це погано - кожній шавці треба знати своє місце.
але чомусь сумно...
а нема, блін, брата!
тут ясно зрозуміло....
Була попередня домовленність (навіть домомовленність з трампоном) примусити ***** погодитись на 30-денну тишу на фронті та припинення обстрілів в тилу - а в результаті втягнулися в безперспективну болтологію навколо запропонованих зрадником чалим пунктів капітуляціїї України в беерезні-квітні 2022-го року, парафованих тою делегацією від ЕрЗе т.зв. "стамбульських домовленостей"