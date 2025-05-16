УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8995 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Трампа і Зеленського
2 695 24

Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, - Зеленський після розмови з Трампом

Зеленський поговорив із Дональдом Трампом

Президент України Володимир Зеленський підтвердив телефонну розмову із лідером США Дональдом Трампом. Сторони обговорили зустріч у Стамбулі 16 травня.

Про це голова держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський повідомив деталі телефонної розмови з Трампом разом з Макроном, Мерцом, Стармером і Туском.

"Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій. Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає", - наголосив президент. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та європейські лідери провели телефонну розмову з Трампом, - ОП

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Читайте також: Трамп заявив про можливу телефонну розмову з Путіним щодо припинення війни

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) Трамп Дональд (6964) припинення вогню (330)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Як же ж повезло Україні шо в такі часи має такого потужного, розумного, далекоглядного лідера. Тихо оху'їваю від щастя...
показати весь коментар
16.05.2025 17:05 Відповісти
+7
Не просто так в американских СМИ периодически проскакивают публикации про авторитаризм, коррупцию и зеленых гельминтов. Чтобы не расслаблялись. И русня через своих шестерок типа Новинского тоже не отстают, обещая рассказать "все". Да уж, такого президента у нас не было со времен "дважды судимого".
показати весь коментар
16.05.2025 17:17 Відповісти
+7
Невтік Потужний і Швидкий, це вам не якийсь барига...
"Мінська-3 не буде"©, хуженєбудєт©
показати весь коментар
16.05.2025 17:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зенелох після того як обісрався в Овальному вже в шпагат сідає при кожному висеру трампона
показати весь коментар
16.05.2025 17:03 Відповісти
Не даремно трампакс після овалу сказав ,що розкаже "все". Після цього бубонний тільки раком перед камерою не стояв, щоб тільки "удовлєтворіть" рижу мавпу.
показати весь коментар
16.05.2025 17:07 Відповісти
Все пааніст віддасть пуйлу і Одессу і Київ і Львів? Головне максимально швидко, швидко,що трампло не переживало.
показати весь коментар
16.05.2025 17:17 Відповісти
Не просто так в американских СМИ периодически проскакивают публикации про авторитаризм, коррупцию и зеленых гельминтов. Чтобы не расслаблялись. И русня через своих шестерок типа Новинского тоже не отстают, обещая рассказать "все". Да уж, такого президента у нас не было со времен "дважды судимого".
показати весь коментар
16.05.2025 17:17 Відповісти
Як же ж повезло Україні шо в такі часи має такого потужного, розумного, далекоглядного лідера. Тихо оху'їваю від щастя...
показати весь коментар
16.05.2025 17:05 Відповісти
Зате допитливо в очі як дивиться.
показати весь коментар
16.05.2025 17:18 Відповісти
Артіст!
показати весь коментар
16.05.2025 17:21 Відповісти
Не просто быстрых шагов, Украина вообще готова пустится в пляс на могиле ху*ла.
показати весь коментар
16.05.2025 17:05 Відповісти
З акомпонементом Великого Боневтіка - навряд...
показати весь коментар
16.05.2025 17:11 Відповісти
З терористами і вбивцями нема про що говорити ,
так як вони чують тільки себе і хотять поставити
на коліна всю Украіну !!
Ідіть , кляті московіти , на ......й , бо нічого не отримаєте !!
показати весь коментар
16.05.2025 17:07 Відповісти
Зеленський ще в 19 році обіцяв максимально швидко зробити кроки заради реального миру, дивлячись ху@лу в очі.
показати весь коментар
16.05.2025 17:10 Відповісти
От я не повіру шо рудий допетрав нарешті ху із містер ***** є і почне закручувати гайки в економіці парашастану!
показати весь коментар
16.05.2025 17:12 Відповісти
Заради реального миру на 30 днів.
показати весь коментар
16.05.2025 17:12 Відповісти
Невтік Потужний і Швидкий, це вам не якийсь барига...
"Мінська-3 не буде"©, хуженєбудєт©
показати весь коментар
16.05.2025 17:17 Відповісти
буба в доні на підтанцовці другим номером.
не знаю чи це погано - кожній шавці треба знати своє місце.
але чомусь сумно...
показати весь коментар
16.05.2025 17:18 Відповісти
Нелоз який хотів здати Україну за три дні лапшу знову вішає ,
показати весь коментар
16.05.2025 17:23 Відповісти
а знаєте чому буба брата не вбив?
а нема, блін, брата!
показати весь коментар
16.05.2025 17:23 Відповісти
Він його з'їв ще в утробі мамиріми
показати весь коментар
16.05.2025 17:32 Відповісти
загриз як потенціного опонента?
тут ясно зрозуміло....
показати весь коментар
16.05.2025 17:36 Відповісти
квінтет ЕрЗе, Мерц, Макрон, Стармер і Туск цей раунд програли дуету *****+Краснов.
Була попередня домовленність (навіть домомовленність з трампоном) примусити ***** погодитись на 30-денну тишу на фронті та припинення обстрілів в тилу - а в результаті втягнулися в безперспективну болтологію навколо запропонованих зрадником чалим пунктів капітуляціїї України в беерезні-квітні 2022-го року, парафованих тою делегацією від ЕрЗе т.зв. "стамбульських домовленостей"
показати весь коментар
16.05.2025 17:38 Відповісти
Знов, десь швидко розмінує і військо відведе.
показати весь коментар
16.05.2025 21:58 Відповісти
 
 