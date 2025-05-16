Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, - Зеленский после разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Стороны обсудили встречу в Стамбуле 16 мая.
Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский сообщил детали телефонного разговора с Трампом вместе с Макроном, Мерцом, Стармером и Туском.
"Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир держался сильных позиций. Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну. Спасибо всем в мире, кто помогает", - подчеркнул президент.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
