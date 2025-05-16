РУС
Новости Разговор Трампа и Зеленского
2 695 24

Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, - Зеленский после разговора с Трампом

Зеленский поговорил с Дональдом Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Стороны обсудили встречу в Стамбуле 16 мая.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский сообщил детали телефонного разговора с Трампом вместе с Макроном, Мерцом, Стармером и Туском.

"Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир держался сильных позиций. Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну. Спасибо всем в мире, кто помогает", - подчеркнул президент.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

