Україна на переговорах у Стамбулі не обговорювала контроль над територіями, - Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що на переговорах у Стамбулі з російською стороною не піднімалося питання контролю над певними територіями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас є директива президента. Питання, які ми довели до турецької сторони - це питання припинення вогню і питання обміну. Тому ми в цих рамках тільки спілкувалися", - сказав Умєров.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
Але касапи кажуть, що обговорювали весь комплекс парафованих делегацією від ЕрЗе пунктів т. зв. "стамбульських домовленостей" (в якій, до речі, Умеров мав місце бути).
Тоді питання: а що ж вони обговорювали?
А, якщо нічого спільного - то нахера тоді вони рандевушили один з одним?