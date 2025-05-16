УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8995 відвідувачів онлайн
Новини Переговори у Туреччині
1 826 3

Україна на переговорах у Стамбулі не обговорювала контроль над територіями, - Умєров

Україна отримала 1 000 ноутбуків, планшети та обладнання для бойових систем

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що на переговорах у Стамбулі з російською стороною не піднімалося питання контролю над певними територіями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас є директива президента. Питання, які ми довели до турецької сторони - це питання припинення вогню і питання обміну. Тому ми в цих рамках тільки спілкувалися", - сказав Умєров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стармер про переговори у Стамбулі: Позиція Росії явно неприйнятна

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган про переговори України та РФ: Дуже важливо заохочувати сторони, не нав’язуючи їм нічого

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ "задоволена результатом" переговорів з Україною у Стамбулі, контакт продовжимо, - Мединський

Автор: 

територіальна цілісність (207) переговори з Росією (1411) Умєров Рустем (718)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Питання територій, Умеров, можливо, і не обговорював. Каже, що обговорювали обмін військовополонених і просили про перемир'я.

Але касапи кажуть, що обговорювали весь комплекс парафованих делегацією від ЕрЗе пунктів т. зв. "стамбульських домовленостей" (в якій, до речі, Умеров мав місце бути).

Тоді питання: а що ж вони обговорювали?
А, якщо нічого спільного - то нахера тоді вони рандевушили один з одним?
показати весь коментар
16.05.2025 17:27 Відповісти
а 4 області хто вимагав, погрожуючи вкрасти ще 2 ?
показати весь коментар
16.05.2025 17:30 Відповісти
Ясненько .Значить,умеров окуповані території не вважає Україною.Бо раша вимагала вивести війська з «її»території
показати весь коментар
16.05.2025 19:29 Відповісти
 
 