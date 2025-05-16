Украина на переговорах в Стамбуле не обсуждала контроль над территориями, - Умеров
Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что на переговорах в Стамбуле с российской стороной не поднимался вопрос контроля над определенными территориями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас есть директива президента. Вопросы, которые мы довели до турецкой стороны - это вопрос прекращения огня и вопрос обмена. Поэтому мы в этих рамках только общались", - сказал Умеров.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
Але касапи кажуть, що обговорювали весь комплекс парафованих делегацією від ЕрЗе пунктів т. зв. "стамбульських домовленостей" (в якій, до речі, Умеров мав місце бути).
Тоді питання: а що ж вони обговорювали?
А, якщо нічого спільного - то нахера тоді вони рандевушили один з одним?