Творче об’єднання Stadium Family призупинило роботу через справу співвласника Міндіча

Творче об’єднання Stadium Family тимчасово зупинило діяльність через кримінальну справу бізнесмена Тимура Міндіча, який є співвласником каналу.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Stadium Family, передає Цензор.НЕТ.

"Хочемо проговорити з вами ситуацію, яка сталася зі співвласником нашого каналу. Ми займалися завжди виробництвом розважального контенту, не політичного, тому ці події ніяк не стосуються жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу", - йдеться в заяві команди.

Автори повідомили, що діяльність каналу призупинена на невизначений термін.

Частка Міндіча

За даними YouControl, Тимуру Міндічу належить 75% компанії ТОВ "Стедіум фемілі". Його ім’я також зазначене у фінальних титрах відео, опублікованих на YouTube-каналі Stadium Family.

Stadium Family

Stadium Family - творче об’єднання українських коміків, які створювали розважальні шоу "Шпигун", "Мафія", "Розряд", "Батли", "Stadium Night" та інші.

Що передувало?

