Творче об’єднання Stadium Family призупинило роботу через справу співвласника Міндіча
Творче об’єднання Stadium Family тимчасово зупинило діяльність через кримінальну справу бізнесмена Тимура Міндіча, який є співвласником каналу.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Stadium Family, передає Цензор.НЕТ.
"Хочемо проговорити з вами ситуацію, яка сталася зі співвласником нашого каналу. Ми займалися завжди виробництвом розважального контенту, не політичного, тому ці події ніяк не стосуються жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу", - йдеться в заяві команди.
Автори повідомили, що діяльність каналу призупинена на невизначений термін.
Частка Міндіча
За даними YouControl, Тимуру Міндічу належить 75% компанії ТОВ "Стедіум фемілі". Його ім’я також зазначене у фінальних титрах відео, опублікованих на YouTube-каналі Stadium Family.
Stadium Family
Stadium Family - творче об’єднання українських коміків, які створювали розважальні шоу "Шпигун", "Мафія", "Розряд", "Батли", "Stadium Night" та інші.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
