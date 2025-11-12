3 722 19

Творче об’єднання Stadium Family призупинило роботу через справу співвласника Міндіча

Творче об’єднання Stadium Family тимчасово зупинило діяльність через кримінальну справу бізнесмена Тимура Міндіча, який є співвласником каналу.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Stadium Family, передає Цензор.НЕТ.

"Хочемо проговорити з вами ситуацію, яка сталася зі співвласником нашого каналу. Ми займалися завжди виробництвом розважального контенту, не політичного, тому ці події ніяк не стосуються жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу", - йдеться в заяві команди.

Автори повідомили, що діяльність каналу призупинена на невизначений термін.

Частка Міндіча

За даними YouControl, Тимуру Міндічу належить 75% компанії ТОВ "Стедіум фемілі". Його ім’я також зазначене у фінальних титрах відео, опублікованих на YouTube-каналі Stadium Family.

Stadium Family

Stadium Family - творче об’єднання українських коміків, які створювали розважальні шоу "Шпигун", "Мафія", "Розряд", "Батли", "Stadium Night" та інші.

Що передувало?

Автор: 

корупція (5058) Міндіч Тімур (332)
Топ коментарі
''Весела'' імперія ''па-ржать'' Зеленського-Міндіча розпочинає тріщати по-швам.
І ці теж в ділі були?
Спрут 2.
показати весь коментар
12.11.2025 17:37 Відповісти
У звізду Гринчук засуньте свій контент розважальний !!!
показати весь коментар
12.11.2025 17:37 Відповісти
Відмивав грошики у фемелі
показати весь коментар
12.11.2025 17:38 Відповісти
Як там казав Голобородько: «Stadium Family - на@уй, Квартал - нах@й, міністерка енергетики - нах@й, уряд - наху@!».
показати весь коментар
12.11.2025 17:39 Відповісти
Як їсти з брудної руки корупціонера, так все нормально, а тепер - в кущі?
показати весь коментар
12.11.2025 17:39 Відповісти
''Весела'' імперія ''па-ржать'' Зеленського-Міндіча розпочинає тріщати по-швам.
показати весь коментар
12.11.2025 17:40 Відповісти
Банкроти??? Чи ще є 50 %???
показати весь коментар
12.11.2025 17:45 Відповісти
Є нації працьовиті, є нації ліниві, є нації войовничі,
є нації релігійнофанатичні, а є нації паразити...
показати весь коментар
12.11.2025 17:48 Відповісти
дві такі знаю..
показати весь коментар
12.11.2025 18:40 Відповісти
ці Творчі об'єднання роблять з народу БИДЛО, поржать, хуже не будет, та якій класний Боневтік
показати весь коментар
12.11.2025 17:48 Відповісти
Якщо Чернишов приїхав до ГУР, то надо чекати добру порцію компромату на Міндича і К
Тількі ГУР зараз захистить Чернишова
показати весь коментар
12.11.2025 17:50 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2025 17:50 Відповісти
Та він під видом сатири збирався паскудити опонентів зеленського-як і робив квартал зеленського проти порошенка
показати весь коментар
12.11.2025 17:54 Відповісти
Зеленського топлять у лайні, зелупні награждьонния нізащо ним же!!
показати весь коментар
12.11.2025 18:09 Відповісти
Не називаєте мандича бізнесменом, бо ця гнида є злодієм, корупціонером і диверсантом московитів. За цієї падли загинуло дуже багато українців.
показати весь коментар
12.11.2025 18:26 Відповісти
Міндіч буде знайдений!
показати весь коментар
12.11.2025 18:30 Відповісти
Казка навиворіт. Буратіно прогнав Карабаса Барабаса з хитрою лисицею Юлією і дєло пошло. Їх місця заступили власні барбоси та фронтмени з ФСБ та ГРУ, агенти кремлівської закуліси. Доляр пахне пляжами Майямі та морським бризом ОАЕ.
показати весь коментар
12.11.2025 19:17 Відповісти
Ліва і права рука припинили співпрацю?
показати весь коментар
12.11.2025 19:45 Відповісти
 
 