Творческое объединение Stadium Family приостановило работу из-за дела совладельца Миндыча

Творческое объединение Stadium Family временно приостановило деятельность из-за уголовного дела бизнесмена Тимура Миндича, который является совладельцем канала.

Об этом сообщили на фейсбук-странице Stadium Family, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Хотим обсудить с вами ситуацию, которая произошла с совладельцем нашего канала. Мы всегда занимались производством развлекательного контента, а не политического, поэтому эти события никак не касаются ни одного из резидентов, сценаристов и технической группы канала", - говорится в заявлении команды.

Авторы сообщили, что деятельность канала приостановлена на неопределенный срок.

Доля Миндича

По данным YouControl, Тимуру Миндичу принадлежит 75% компании ООО "Стедиум фемили". Его имя также указано в финальных титрах видео, опубликованных на YouTube-канале Stadium Family.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Государство заберет "95 Квартал" в результате санкций на Миндича", - Каленюк

Stadium Family

Stadium Family - творческое объединение украинских комиков, которые создавали развлекательные шоу "Шпион", "Мафия", "Разряд", "Баттлы", "Stadium Night" и другие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коррупционный скандал в правительстве не повлияет на финансовую помощь Украине от ЕС, - министр Финляндии Пурра

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основание для выезда Миндыча за границу — трое детей в возрасте до 18 лет, - Госпогранслужба