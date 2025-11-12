РУС
1 800 15

Творческое объединение Stadium Family приостановило работу из-за дела совладельца Миндыча

Творческое объединение Stadium Family временно приостановило деятельность из-за уголовного дела бизнесмена Тимура Миндича, который является совладельцем канала.

Об этом сообщили на фейсбук-странице Stadium Family, передает Цензор.НЕТ.

"Хотим обсудить с вами ситуацию, которая произошла с совладельцем нашего канала. Мы всегда занимались производством развлекательного контента, а не политического, поэтому эти события никак не касаются ни одного из резидентов, сценаристов и технической группы канала", - говорится в заявлении команды.

Авторы сообщили, что деятельность канала приостановлена на неопределенный срок.

Доля Миндича

По данным YouControl, Тимуру Миндичу принадлежит 75% компании ООО "Стедиум фемили". Его имя также указано в финальных титрах видео, опубликованных на YouTube-канале Stadium Family.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Государство заберет "95 Квартал" в результате санкций на Миндича", - Каленюк

Stadium Family

Stadium Family

Stadium Family - творческое объединение украинских комиков, которые создавали развлекательные шоу "Шпион", "Мафия", "Разряд", "Баттлы", "Stadium Night" и другие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коррупционный скандал в правительстве не повлияет на финансовую помощь Украине от ЕС, - министр Финляндии Пурра

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основание для выезда Миндыча за границу — трое детей в возрасте до 18 лет, - Госпогранслужба

Автор: 

коррупция (8703) Миндич Тимур (58)
Топ комментарии
+8
Як там казав Голобородько: «Stadium Family - на@уй, Квартал - нах@й, міністерка енергетики - нах@й, уряд - наху@!».
показать весь комментарий
12.11.2025 17:39 Ответить
+7
''Весела'' імперія ''па-ржать'' Зеленського-Міндіча розпочинає тріщати по-швам.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:40 Ответить
+6
У звізду Гринчук засуньте свій контент розважальний !!!
показать весь комментарий
12.11.2025 17:37 Ответить
І ці теж в ділі були?
Спрут 2.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:37 Ответить
У звізду Гринчук засуньте свій контент розважальний !!!
показать весь комментарий
12.11.2025 17:37 Ответить
Відмивав грошики у фемелі
показать весь комментарий
12.11.2025 17:38 Ответить
Як там казав Голобородько: «Stadium Family - на@уй, Квартал - нах@й, міністерка енергетики - нах@й, уряд - наху@!».
показать весь комментарий
12.11.2025 17:39 Ответить
Як їсти з брудної руки корупціонера, так все нормально, а тепер - в кущі?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:39 Ответить
''Весела'' імперія ''па-ржать'' Зеленського-Міндіча розпочинає тріщати по-швам.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:40 Ответить
Банкроти??? Чи ще є 50 %???
показать весь комментарий
12.11.2025 17:45 Ответить
Цензор бани роздае за образи Юрка потужного .Клепають нам героя
показать весь комментарий
12.11.2025 17:47 Ответить
Є нації працьовиті, є нації ліниві, є нації войовничі,
є нації релігійнофанатичні, а є нації паразити...
показать весь комментарий
12.11.2025 17:48 Ответить
ці Творчі об'єднання роблять з народу БИДЛО, поржать, хуже не будет, та якій класний Боневтік
показать весь комментарий
12.11.2025 17:48 Ответить
Якщо Чернишов приїхав до ГУР, то надо чекати добру порцію компромату на Міндича і К
Тількі ГУР зараз захистить Чернишова
показать весь комментарий
12.11.2025 17:50 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 17:50 Ответить
Та він під видом сатири збирався паскудити опонентів зеленського-як і робив квартал зеленського проти порошенка
показать весь комментарий
12.11.2025 17:54 Ответить
Зеленського топлять у лайні, зелупні награждьонния нізащо ним же!!
показать весь комментарий
12.11.2025 18:09 Ответить
Не називаєте мандича бізнесменом, бо ця гнида є злодієм, корупціонером і диверсантом московитів. За цієї падли загинуло дуже багато українців.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:26 Ответить
 
 