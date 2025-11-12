Творческое объединение Stadium Family приостановило работу из-за дела совладельца Миндыча
Творческое объединение Stadium Family временно приостановило деятельность из-за уголовного дела бизнесмена Тимура Миндича, который является совладельцем канала.
Об этом сообщили на фейсбук-странице Stadium Family, передает Цензор.НЕТ.
"Хотим обсудить с вами ситуацию, которая произошла с совладельцем нашего канала. Мы всегда занимались производством развлекательного контента, а не политического, поэтому эти события никак не касаются ни одного из резидентов, сценаристов и технической группы канала", - говорится в заявлении команды.
Авторы сообщили, что деятельность канала приостановлена на неопределенный срок.
Доля Миндича
По данным YouControl, Тимуру Миндичу принадлежит 75% компании ООО "Стедиум фемили". Его имя также указано в финальных титрах видео, опубликованных на YouTube-канале Stadium Family.
Stadium Family
Stadium Family - творческое объединение украинских комиков, которые создавали развлекательные шоу "Шпион", "Мафия", "Разряд", "Баттлы", "Stadium Night" и другие.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спрут 2.
є нації релігійнофанатичні, а є нації паразити...
Тількі ГУР зараз захистить Чернишова