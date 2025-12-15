Стартує відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній, - Свириденко

Розпочинається наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств в Україні.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Відбір до наглядових рад

Відповідно до плану Уряду, у понеділок запускається відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств: ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", АТ "Українські розподільні мережі", АТ "Оператор ринку", ПАТ "Центренерго", "Енергетична компанія України", НАЕК "Енергоатом", АТ "Укренерго" та АТ "Укргідроенерго".

За словами Свириденко, усі деталі перебігу відбору публікуватиме Мінекономіки.

Коли наглядові ради сформують?

Як зазначається, формування нового складу наглядових рад очікується у січні.

Окрім цього, у пʼятницю стартував конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз".

"Запрошуємо доброчесних і фахових кандидатів подаватися. Головна наша мета - забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору", - резюмує Свириденко.

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Міндічгейт

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