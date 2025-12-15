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Новини Міндічгейт
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Стартує відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній, - Свириденко

свириденко анонсувала відбір наглядових рад

Розпочинається наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств в Україні.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Відбір до наглядових рад

Відповідно до плану Уряду, у понеділок запускається відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств: ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", АТ "Українські розподільні мережі", АТ "Оператор ринку", ПАТ "Центренерго", "Енергетична компанія України", НАЕК "Енергоатом", АТ "Укренерго" та АТ "Укргідроенерго".

За словами Свириденко, усі деталі перебігу відбору публікуватиме Мінекономіки.

Коли наглядові ради сформують?

Як зазначається, формування нового складу наглядових рад очікується у січні.

Окрім цього, у пʼятницю стартував конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз".

"Запрошуємо доброчесних і фахових кандидатів подаватися. Головна наша мета - забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору", - резюмує Свириденко.

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Міндічгейт

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Автор: 

Енергоатом (1753) Свириденко Юлія (957)
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Топ коментарі
+9
Нових наємів з лещенками сернишовими та міндісами відбірають.
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15.12.2025 08:58 Відповісти
+8
міндічі, цукермани, шефіри, чернишови, галущенкі і решта гоїв вже у черзі вишукувалися.
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15.12.2025 08:49 Відповісти
+5
дід Степан теж проводить відбір кандидатів на "побухати у вихідні" - "КПД" для країни однакове
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15.12.2025 08:47 Відповісти

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