Стартует отбор кандидатов в наблюдательные советы ключевых энергетических компаний, - Свириденко

Начинается следующий этап перезагрузки энергетических предприятий в Украине.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Отбор в наблюдательные советы

Согласно плану правительства, в понедельник запускается отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда стратегически важных энергетических предприятий: ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", АО "Украинские распределительные сети", АО "Оператор рынка", ПАО "Центрэнерго", "Энергетическая компания Украины", НАЭК "Энергоатом", АО "Укрэнерго" и АО "Укргидроэнерго".

По словам Свириденко, все детали отбора будут публиковаться Минэкономики.

Когда будут сформированы наблюдательные советы?

Как отмечается, формирование нового состава наблюдательных советов ожидается в январе.

Кроме того, в пятницу стартовал конкурс на 4 независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз".

"Приглашаем добропорядочных и профессиональных кандидатов подавать заявки. Наша главная цель - обеспечить прозрачность, эффективность и контроль в управлении компаниями энергетического сектора", - резюмирует Свириденко.

