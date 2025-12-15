Стартует отбор кандидатов в наблюдательные советы ключевых энергетических компаний, - Свириденко
Начинается следующий этап перезагрузки энергетических предприятий в Украине.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Отбор в наблюдательные советы
Согласно плану правительства, в понедельник запускается отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда стратегически важных энергетических предприятий: ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", АО "Украинские распределительные сети", АО "Оператор рынка", ПАО "Центрэнерго", "Энергетическая компания Украины", НАЭК "Энергоатом", АО "Укрэнерго" и АО "Укргидроэнерго".
По словам Свириденко, все детали отбора будут публиковаться Минэкономики.
Когда будут сформированы наблюдательные советы?
Как отмечается, формирование нового состава наблюдательных советов ожидается в январе.
Кроме того, в пятницу стартовал конкурс на 4 независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз".
"Приглашаем добропорядочных и профессиональных кандидатов подавать заявки. Наша главная цель - обеспечить прозрачность, эффективность и контроль в управлении компаниями энергетического сектора", - резюмирует Свириденко.
Миндичгейт
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции. Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Действующий министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
- 1 декабря
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения совладельцу студии "Квартал-95" Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.
