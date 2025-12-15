РУС
Стартует отбор кандидатов в наблюдательные советы ключевых энергетических компаний, - Свириденко

Свириденко анонсировала отбор наблюдательных советов

Начинается следующий этап перезагрузки энергетических предприятий в Украине.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Отбор в наблюдательные советы

Согласно плану правительства, в понедельник запускается отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда стратегически важных энергетических предприятий: ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", АО "Украинские распределительные сети", АО "Оператор рынка", ПАО "Центрэнерго", "Энергетическая компания Украины", НАЭК "Энергоатом", АО "Укрэнерго" и АО "Укргидроэнерго".

По словам Свириденко, все детали отбора будут публиковаться Минэкономики.

Когда будут сформированы наблюдательные советы?

Как отмечается, формирование нового состава наблюдательных советов ожидается в январе.

Кроме того, в пятницу стартовал конкурс на 4 независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз".

"Приглашаем добропорядочных и профессиональных кандидатов подавать заявки. Наша главная цель - обеспечить прозрачность, эффективность и контроль в управлении компаниями энергетического сектора", - резюмирует Свириденко.

Миндичгейт

Энергоатом (468) Свириденко Юлия (318)
Топ комментарии
+7
міндічі, цукермани, шефіри, чернишови, галущенкі і решта гоїв вже у черзі вишукувалися.
показать весь комментарий
15.12.2025 08:49 Ответить
+6
Нових наємів з лещенками сернишовими та міндісами відбірають.
показать весь комментарий
15.12.2025 08:58 Ответить
+4
дід Степан теж проводить відбір кандидатів на "побухати у вихідні" - "КПД" для країни однакове
показать весь комментарий
15.12.2025 08:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
дід Степан теж проводить відбір кандидатів на "побухати у вихідні" - "КПД" для країни однакове
показать весь комментарий
15.12.2025 08:47 Ответить
ККД(коефіцієнт корисної дії)аж ніяк не однаковий.Дід Степан і Ко на свої бухають,а «наглядова комісія» на наші з вами гроші веселяться.
показать весь комментарий
15.12.2025 09:54 Ответить
міндічі, цукермани, шефіри, чернишови, галущенкі і решта гоїв вже у черзі вишукувалися.
показать весь комментарий
15.12.2025 08:49 Ответить
Нових наємів з лещенками сернишовими та міндісами відбірають.
показать весь комментарий
15.12.2025 08:58 Ответить
повії керують урядом?
показать весь комментарий
15.12.2025 08:59 Ответить
Ні, в уряді вибирають повій
показать весь комментарий
15.12.2025 09:04 Ответить
Їх вже навіть вибирати перестали, просто тасують колоду.
показать весь комментарий
15.12.2025 09:55 Ответить
Для постановки у чергу просьба представити родовід, і зв'язки з представниками влади
показать весь комментарий
15.12.2025 09:01 Ответить
Як можна вийти з ситуації, щоб допомогти Україні і не вступити в зелену багнюку?
показать весь комментарий
15.12.2025 09:01 Ответить
включати мозги, а не телевізор, особливо під час виборів
показать весь комментарий
15.12.2025 10:02 Ответить
зашуршала валюта у валізах і крипта у гаманцях
показать весь комментарий
15.12.2025 09:03 Ответить
Стюардеса де світло? На вулиці світло зникло, а в хатах так і не появилось.
показать весь комментарий
15.12.2025 09:11 Ответить
Призначають чергові прокладки для збору "мзди"? А де посадки папєрєдніков?
показать весь комментарий
15.12.2025 09:14 Ответить
Б***ь! А мені можна спробувати? Хоч на півроку! Мені 75 і вже мало їм, Версачі не купую... А то ж мені все життя обіцяють що я буду жити у світлому майбутньому! *****, може я в ньому і живу вже, тільки безвилазно в підвалі, де каналізація тече.
показать весь комментарий
15.12.2025 09:20 Ответить
А просто, швидко і справедливо це питання вирішити не можна, обов'язково потрібно стартувати і розтягувати задоволення, поки більше не дадуть ?
показать весь комментарий
15.12.2025 09:30 Ответить
Одразу міряйте диаметр рила, і розмір кішень, щоб все в них влізло з корита ло якого їх підпусиять. Тільки свині з широкими рилами і безрозмірними кішенями мають пройти до цих ************ по хлівам рад.
показать весь комментарий
15.12.2025 09:35 Ответить
стартует набор кандидатов для получения большого бабла, ничего не делая и ни за что. не отвечая
показать весь комментарий
15.12.2025 10:02 Ответить
Я,я готов,записывайте резюме - два ляма наличкой легко могу переносить хоть каждый день до портрета.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:28 Ответить
перестановка ліжок zельоних ******
показать весь комментарий
15.12.2025 10:35 Ответить
Може настав час спитати з цих наглядових рад - що вони там наглядали і за що гроші отримували???
показать весь комментарий
15.12.2025 10:40 Ответить
 
 