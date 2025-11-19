РУС
РУС
2 191 11

Верховная Рада вызвала Свириденко, Умерова и двух министров в парламент (обновлено)

Рада вызвала Юлию Свириденко в парламент

Нардепы Верховной Рады проголосовали за вызов премьер-министра Юлии Свириденко в парламент сегодня в 13:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 200 нардепов.

Также нардепы просят вызвать еще двух министров – Германа Галущенко и Светлану Гринчук для отчета.

В Раде также обсуждают, находятся ли Галущенко и Гринчук в Украине.

155 нардепов также поддержали вызов в Совет секретаря СНБО Рустема Умерова.

Читайте: Миндичгейт: Апелляция ВАКС оставила Басова под стражей. Залог - 40 млн грн

Миндичгейт

Читайте также: Зеленский может уволить Ермака, если на записях НАБУ будет прямой разговор с главой ОП о коррупции, - источники

ВР (29476) Кабмин (14157) Свириденко Юлия (294)
+7
Як те кодло позбутись
Вони роблять вигляд що нічого не сталось, самі заяви на звільнення не пишуть
19.11.2025 12:23 Ответить
+2
Нехай розповість, які обов'язкові до виконання "схеми" їй передав попередник.
19.11.2025 12:14 Ответить
+2
Ця мадам думала що йде на підвищення, а зараз буде отримувати замість Шмигаля. Развели как котят. ©
19.11.2025 12:14 Ответить
та ця красапетниця свіриденко , може і проігнорувати ...
19.11.2025 12:10 Ответить
Нехай розповість, які обов'язкові до виконання "схеми" їй передав попередник.
19.11.2025 12:14 Ответить
Ця мадам думала що йде на підвищення, а зараз буде отримувати замість Шмигаля. Развели как котят. ©
19.11.2025 12:14 Ответить
Як те кодло позбутись
Вони роблять вигляд що нічого не сталось, самі заяви на звільнення не пишуть
19.11.2025 12:23 Ответить
Для цього в нас є сметуни, які обіцяли у 2019 році, що якщо щось піде не так - сметуть!!! Правда змилися першими до ЄС в чисті 10 мільйонів, а решта забігли в холодні підвали і мовчать, як набрали в рот зеленого лайна.
19.11.2025 13:42 Ответить
...не для того Зєля квіточку ростила
19.11.2025 12:31 Ответить
Міністри вже втекли за кордон а ця курва сцить прийти і розповісти жа це.
19.11.2025 12:39 Ответить
Умєрова вичоркуєм. Він вже возєднався з родиною.
19.11.2025 12:40 Ответить
І одразу відправляйте всією колонією цих гнід у відставку!
19.11.2025 12:46 Ответить
Умеров за кордоном, його викликають на сьогодні!!!!!
Долбойоби.
19.11.2025 12:53 Ответить
А что, Свириденко при этих скандалах до сих пор премьер?
И совесть и порядочность ее не грызет?
Хотя, о какой совести можно говорить о людях, находящихся при власти и ворующих миллиарды у армии и народа во время войны за выживание...
В демократических странах, а Украина туда идет, подавали в отставку и за меньшие проступки в мирное время.
вот:
В Испании два высокопоставленных чиновника из транспортного министерства подали в отставку. Причиной стали грубые просчеты при закупке пригородных поездов

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля и весь кабинет министров Финляндии подали в отставку. Причиной отставки стал провал реформы здравоохранения
19.11.2025 13:29 Ответить
 
 