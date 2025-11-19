2 191 11
Верховная Рада вызвала Свириденко, Умерова и двух министров в парламент (обновлено)
Нардепы Верховной Рады проголосовали за вызов премьер-министра Юлии Свириденко в парламент сегодня в 13:00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 200 нардепов.
Также нардепы просят вызвать еще двух министров – Германа Галущенко и Светлану Гринчук для отчета.
В Раде также обсуждают, находятся ли Галущенко и Гринчук в Украине.
155 нардепов также поддержали вызов в Совет секретаря СНБО Рустема Умерова.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Топ комментарии
+7 Ksenia VB
показать весь комментарий19.11.2025 12:23 Ответить Ссылка
+2 Pan Kotskyi
показать весь комментарий19.11.2025 12:14 Ответить Ссылка
+2 vitaliymkua
показать весь комментарий19.11.2025 12:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони роблять вигляд що нічого не сталось, самі заяви на звільнення не пишуть
Долбойоби.
И совесть и порядочность ее не грызет?
Хотя, о какой совести можно говорить о людях, находящихся при власти и ворующих миллиарды у армии и народа во время войны за выживание...
В демократических странах, а Украина туда идет, подавали в отставку и за меньшие проступки в мирное время.
вот:
В Испании два высокопоставленных чиновника из транспортного министерства подали в отставку. Причиной стали грубые просчеты при закупке пригородных поездов
Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля и весь кабинет министров Финляндии подали в отставку. Причиной отставки стал провал реформы здравоохранения