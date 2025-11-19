Верховная Рада вызвала Свириденко, Умерова и двух министров в парламент (обновлено)

Нардепы Верховной Рады проголосовали за вызов премьер-министра Юлии Свириденко в парламент сегодня в 13:00.

Решение поддержали 200 нардепов.

Также нардепы просят вызвать еще двух министров – Германа Галущенко и Светлану Гринчук для отчета.

В Раде также обсуждают, находятся ли Галущенко и Гринчук в Украине.

155 нардепов также поддержали вызов в Совет секретаря СНБО Рустема Умерова.

