Папа Лев XIV отреагировал на массированные обстрелы Украины и призвал к поддержке всех мирных инициатив.

После последних массированных российских обстрелов Папа Римский Лев XIV призвал поддерживать все мирные инициативы по прекращению войны в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт понтифика в соцсети Х.

Народ Украины пострадал от новых, серьезных нападений", - написал Папа и добавил, что молится "за всех жертв, особенно детей и их семьи".

"Я решительно повторяю свой призыв прекратить войну и поддержать каждую инициативу по диалогу и миру. Давайте в молитве вместе стремиться к миру в Украине и везде, где война приносит страдания", - говорится в его публикации.

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Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".