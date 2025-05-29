Папа Лев XIV відреагував на масовані обстріли України та закликав до підтримки усіх мирних ініціатив

Після останніх масованих російських обстрілів Папа Римський Лев XIV закликав підтримувати усі мирні ініціативи щодо припинення війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт понтифіка в соцмережі Х.

Народ України постраждав від нових, серйозних нападів", - написав Папа та додав, що молиться "за всіх жертв, особливо дітей та їхні родини".

"Я рішуче повторюю свій заклик припинити війну та підтримати кожну ініціативу щодо діалогу та миру. Давайте у молитві разом прагнутиме миру в Україні та скрізь, де війна приносить страждання", - йдеться в його публікації.

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".