МЗС Литви вручило представнику посольства РФ ноту протесту через російські обстріли України

У вівторок, 27 травня, Міністерство закордонних справ Литви викликало представника РФ та вручило йому ноту протесту через масовані обстріли Росії по Україні.

Про це повідомила пресслужба МЗС Литви, інформує Цензор.НЕТ.

"Литва рішуче засуджує вбивства беззбройних українських військовослужбовців і посилені обстріли міст України ракетами та безпілотниками. В результаті цих нападів руйнуються або отримують серйозні поранення невинні громадянські особи, включаючи дітей, а також руйнується громадянська інфраструктура", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що такі дії вважаються воєнним злочином і не мають терміну давності, і "всі винні в цих злочинах рано або пізніше будуть притягнуті до відповідальності за свої дії".

"Литва також звертає увагу, що, уникаючи зобов’язання припинити вогонь терміном як мінімум на 30 днів, Росія демонструє агресивний настрій на продовження розв’язаної війни й по суті відвертає зусилля міжнародної спільноти від припинення вбивств громадян України. Литва продовжує робити все можливе, щоб підтримати зусилля України захиститися від агресорів",- йдеться у пресрелізі.

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

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